Jak zákon nakonec vyřeší přítomnost mobilu v autě?

Otázka používání mobilního telefonu během řízení je stále velmi ožehavou záležitostí. Nyní se vám pokusíme přiblížit nejnovější poznatky o tomto velmi diskutovaném fenoménu poslední doby. Jak jistě mnozí z vás vědí, od nového roku by měl začít platit zákon o zákazu používání mobilního telefonu během jízdy. Tak jak to vlastně bude?

Podle "Zákona o provozu na pozemních komunikacích" § 7, odstavec 1, písmeno C: "Řidič nesmí držet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení." Zákon by měl, pokud bude včas schválen, nabýt účinnosti od 1.1.2001. Zákon schválila Sněmovna poměrem 143 hlasů pro, 38 proti a 19 poslanců se zdrželo hlasování. V tomto znění návrh novely putoval do Senátu, odkud se vrátil zpět do Poslanecké sněmovny s několika změnami, které se ovšem nedotkly části paragrafu sedm, věnovanému telefonování v autě. Poslanecká sněmovna nyní může:

a) Souhlasit s tímto zněním zákona

b) Setrvat na původním znění

V době, kdy byla novela zákona projednávána Poslaneckou sněmovnou poprvé, mluvilo se v návrhu o mobilním telefonu v autě takto: "Řidič nesmí telefonovat během řízení vozidla...". Slovo "telefonovat", bylo zcela oprávněně nahrazeno spojením "držet v ruce", a to ze zcela jasných důvodů, protože například psaní SMS zpráv během řízení by bylo podle původního znění nenapadnutelné. Přitom se jedná o nesrovnatelně nebezpečnější záležitost, než samotné telefonování. Navíc v prvním případě byste klidně mohli dostat pokutu i za to, že zkrátka telefonujete. Co na tom, že při tom používáte hands-free sadu? V zákoně by jasně stálo: "Řidič nesmí během jízdy telefonovat..." a pokuty by mohly být rozdávány naprosto nesmyslně.

Shrňme fakta. V praxi to tedy znamená, že kdokoliv bude během řízení automobilu přistižen s telefonem (či vysílačkou) v ruce, jednoznačně porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích a je povinnen nést všechny následky s tím spojeny. Žádná další omezení zde nejsou. Pro nás obyčejné smrtelníky to znamená, že pokud se během řízení jakkoli vyhneme delšímu kontaktu naší ruky s telefonem, jsme z obliga. Nemusíme tedy utrácet nemalé peníze za hands-free sady, ale k prevenci proti pokutě úplně postačí obyčejné sluchátko s mikrofonem, nebo nějaké další řešení, které s sebou nepřináší žádné větší finanční výdaje.

V půli září, 14.9.2000, začíná schůze sněmovny a tam bude celá záležitost definitivně uzavřena. Do konce září tedy budeme mít úplně jasno.