Jak zajistí Český Telecom televizní přenosy?

Květen letošního roku znamenal pro největší telekomunikační firmy boj o jednu z nejprestižnějších zakázek na našem trhu. Česká televize totiž vyhlásila tendr na poskytovatele přenosových, hlasových a datových telekomunikačních služeb. Jeho vítěz dostane exkluzivní právo na přenos televizních pořadů mezi jednotlivými studii, přenos signálu na televizní vysílače po celém území České republiky, zajišťování vysílání z "terénu" a další telekomunikační služby.

Po mnohaměsíčním posuzování jednotlivých nabídek si Česká televize vybrala služby Českého Telecomu, který podle tiskového mluvčího Jiřího Trávy, "přesvědčil svou komplexností a úrovní zpracování navrženého řešení". Ten v průběhu příštích dvou let vybuduje multifunkční, z větší části optickou síť, využívající špičkovou technologii ATM. Propojí tak všechna televizní studia a přivede signál do všech 42 televizních vysílačů. Doposud k tomu Česká televize používala služeb Českých radiokomunikací a signál přenášela po území ČR analogově. To znamenalo neustálé převádění signálu z digitální formy, dnes běžně používané při natáčení a zpracovávání televizních programů. Distribuční a kontribuční síť po svém dokončení usnadní také přechod na digitální pozemní vysílání televizních programů, které Česká televize plánuje zahájit v nejbližších letech.

České radiokomunikace však Českou televizi jakožto svého zákazníka zcela neztratily. Po vypršení platné smlouvy o zajištění přenosu signálu budou nadále provozovat samotné vysílání z televizních vysílačů, do nichž bude přiváděn signál prostřednictvím sítě Telecomu. Výhody jím zvolené technologie ATM jsou především ve vysokorychlostním, multimediálním prostředí pro integrovaný přenos dat, hlasu i obrazu. Spojuje také výhodné vlastnosti pronajatých okruhů s efektivitou a flexibilitou datových služeb.

Zkušenosti s distribucí televizního signálu má Telecom již od června letošního roku, kdy začal poskytovat obdobné služby, i když v menším rozsahu, stanici TV3. Kontrakt s ČT je oceňován v řádu stamilionů korun. Zajímavý je fakt, že tisková mluvčí ČRa, Dagmar Francková, zprvu ve svém prohlášení uvedla, že Telecom vybuduje pouze záložní síť a distribuce signálu zůstane na satelitech ČRa. Později však svou chybu opravila.