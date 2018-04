Jak zachránit vykoupaný mobil

Každý dobře ví, že mobilní telefony nemají vodu příliš v lásce. A nemají rádi ani vlhké prostředí. Proto je důležité vyvarovat se jakéhokoliv kontaktu vašeho přístroje s vodou a vlhkem. Co dělat, když telefon přijde do přímého styku s tekutinou? Následující řádky vám v budoucnu mohou ušetřit spoustu starostí.

Prevence především

Když dojde na lámání chleba

Především je důležitá samozřejmě prevence. Nenoste mobil na místa se zvýšenou vlhkostí (koupelny, sklepy, koupaliště, plavecké bazény apod.). Možná se vám to bude zdát přehnané, ale i větší vlhkost vzduchu, která je například právě v koupelně, může telefon nenávratně poškodit. Sice ne okamžitě, avšak při dlouhodobém působením vlhkosti na mobil dochází k postupné oxidaci nezakrytých elektronických komponentů přístroje (například systémového konektoru). To se na funkčnosti mobilu dříve či později projeví. Když přeci jen potřebujete být k zastižení i ve sprše, pořiďte si alespoň speciální vodotěsné pouzdro, ve kterém bude mobil v suchu.I přes všechna bezpečnostní opatření však nemůžeme riziko utopení, zmoknutí nebo zvlhnutí telefonu zcela eliminovat. Pokud se tak stane, postup záchranné akce je zhruba následující.

Okamžité vypnutí - nevolejte, nepiště, nehrajte si s ním. Telefon ihned vypněte!

- nevolejte, nepiště, nehrajte si s ním. Telefon ihned vypněte! Vyjmutí baterie - odstraňte baterii, aby nedošlo ke zkratu. V žádném případě telefon nepřipojujte na nabíječku ve snaze opět jej rozchodit.

- odstraňte baterii, aby nedošlo ke zkratu. V žádném případě telefon nepřipojujte na nabíječku ve snaze opět jej rozchodit. Vylít vodu, nechat vyschnout - pokud se váš mobil ocitl celý pod vodou, musíte vylít vodu, telefon umístit na topení a nechat vyschnout. Ideální je přístroj ještě před tím rozebrat, ale do toho se raději nepouštějte. Tuto fázi svěřte odborníkovi.

- pokud se váš mobil ocitl celý pod vodou, musíte vylít vodu, telefon umístit na topení a nechat vyschnout. Ideální je přístroj ještě před tím rozebrat, ale do toho se raději nepouštějte. Tuto fázi svěřte odborníkovi. Rychle do servisu - jakmile telefon zbavíte vody, na nic nečekejte a utíkejte do servisu. Čím budete rychlejší a důslednější v předcházejících bodech, tím máte větší šanci mobil zachránit.

Odborné vysušení a vyčištění

Outdooroví drsňáci

Na poškození telefonu vlivem tekutin se záruka pochopitelně nevztahuje, proto se ani neobtěžujte vykoupaný mobil reklamovat u prodejce nebo výrobce. Tyto opravy provádí například společnost Cell Net s.r.o. , která vám telefon odborně vysuší, vyčistí a provede nezbytné kroky k oživení přístroje (např. přepájení hlavních cest na elektronické desce mobilu). Takový zákrok vás vyjde zhruba na 1200 korun. Ovšem oprava je bez záruky. Stoprocentní provozuschopnost vytopeného mobilu vám totiž nemůže zaručit nikdo. Na druhou stranu máte velkou šanci, že váš přístroj přežije bez následků. Ovšem téměř vždy je jisté snížení životnosti přístroje.Na našem trhu existuje také několik přístrojů, kterým voda nevadí. Jsou to: Ericsson R310s Siemens M35i . Tyto telefony jsou vyvinuty speciálně pro používání v extrémních podmínkách (vodu a vlhko nevyjímaje). Proto jim nějaký ten déšť, zvlhnutí či voda neuškodí. Delšímu vystavení kapalinám však neodolají žádné mobily, tedy ani ty odolné. Pokud vás zajímá, jak se vypořádají outdoorové telefony s vlhkem a vodou v praxi, přečtěte si náš článek o tom, co všechno vydrží mobilní telefon

Výše uvedené telefony jsou zatím jedinými svého druhu. Trochu vody jim neuškodí. Všechny ostatní typy jsou na tom o poznání hůře a jakýkoliv kontakt s tímto živlem může milý telefon nadobro poslat na věčnost. Vniknutí vody do přístroje je vůbec to nejhorší, co může mobilní přístroj potkat. Jistě, jsou tu také nárazy, pády, horko, slunce a velký chlad. Žádný z uvedených faktorů telefonům nijak neprospívá, naopak. Voda však jasně vede! Proto před ní svůj telekomunikační aparátek chraňte, jak jen to je možné a mějte na paměti, že "pozdě bycha honit".