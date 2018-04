Jak zabránit vypínání mobilu se starým akumulátorem

Taky se vám stává, že indikátor stavu nabití akumulátoru ukazuje ještě několik dílků ale mobil se při pokusu o vytočení čísla nebo přihlášení do sítě samovolně vypne? Důvod je prostý - vybitý akumulátor. Stačí jej tedy znovu dobít. Co když se však začne doba od posledního nabití k prvním příznakům slábnutí zkracovat, až se jednoho dne mobil, s čerstvě nabitým akumulátorem, do sítě vůbec nepřihlásí a rovnou se vypne? Tato situace se zpravidla řeší nákupem nového akumulátoru. Existuje však i jiné řešení...

Nejdříve trochu teorie: Co je vlastně příčinou samovolného vypínání mobilu ve výše uvedených případech? Nejčastěji se jedná o kombinaci několika faktorů:

a) stárnutí akumulátoru a tím pádem zvýšení jeho vnitřního odporu,

b) velký odběr proudu mobilu při vysílání.

Každý akumulátor má kromě dané kapacity a napětí také určitý vnitřní odpor. U nového akumulátoru je vnitřní odpor relativně malý, avšak s narůstajícím časem a počtem nabíjecích cyklů se postupně zvyšuje, společně s tím, jak klesá kapacita akumulátoru. Tento jev je často připisován tzv. paměťovému jevu, avšak pravou příčinou bývá zpravidla kromě stárnutí akumulátoru jeho přebíjení nebo hluboké vybití s následným přepólováním některých článků.

Druhý důvod - velký proudový odběr souvisí s technologií GSM, která používá TDMA (časový multiplex) při komunikaci mezi mobilem a BTS (základnovou stanicí). Časový multiplex znamená v podstatě to, že mobil i při běžném hovoru vysílá jen určitou krátkou dobu (1/8 času). Při vysílání tak krátkodobě stoupne odběr proudu natolik, že vlivem velkého vnitřního odporu akumulátoru výrazně poklesne napětí na jeho svorkách. Pokles napětí může být tak velký, že na něj zareaguje elektronika, monitorující napětí akumulátoru a to způsobí nečekané vypnutí mobilu.

Jak tedy snížit impedanci napájecí soustavy? Tak, jako se to dělá už léta (a jak by to určitě udělal i výrobce, kdyby mu uvnitř té malé krabičky zbylo nějaké místo) - připojením kondenzátoru dostatečné kapacity paralelně ke svorkám akumulátoru. Nejvhodnějším typem z hlediska ceny, rozměrů a dostupnosti je elektrolytický kondenzátor. Při jeho výběru je nutno dodržet minimální napětí, na které je dimenzován (zpravidla 10V pro starší mobily s 5V technologií a 6.3V pro novější 3V typy). Kapacita kondenzátoru by měla být co největší, jediným omezením je prostor, který jste ochotni obětovat. Jako minimum lze doporučit 1mF (tedy 1000 mikro faradů). Z rozměrových důvodů je vhodnější pořídit několik menších kondenzátorů a ty spojit paralelně (pozor na polaritu!).

Ale kam ty kondenzátory zabudovat? Uvnitř mobilu ani akupaku asi žádný volný prostor nenajdete, takže zbývá jen externí provedení. Pak už záleží jen na vás, jestli budou vývody kondenzátoru připojeny k akupaku, nebo přímo k elektronice mobilu. Druhá varianta má výhodu v tom, že také eliminuje vliv přechodového odporu kontaktů mezi akumulátorem a mobilem.

A aby tato kondenzátorová baterie příliš nepřekážela, je vhodné si pořídit kožené pouzdro na mobil a vlastní kondenzátory schovat např. ve spodní části pouzdra pod mobilem.

Mobil na fotografii se bez přídavných kondenzátorů vypne krátce po zapnutí (hned při prvním přihlášení do sítě). Zatímco s kondenzátory vydrží zapnutý přes 10 hodin a to včetně několika minutových hovorů.

Tento návod vám nezvýší kapacitu akumulátoru, může však umožnit další použití už vysloužilého kusu. Úpravu by měl provádět pouze člověk mající dostatečné zkušenosti s elektronikou a v případě zapojení do mobilu i VF technikou.

Toto řešení bylo úspěšně odzkoušeno jen na 2 kusech DANCALL 2711 s originálním akupakem (6V 550mAh Ni-MH) mělo by však být aplikovatelné i na jiné typy, u kterých se projevují příznaky uvedené v úvodu. Autor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody které můžou vzniknout použitím tohoto návodu.