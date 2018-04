Jak z telefonu Nokia 5110 udělat perlu

Telefonů Nokia 5110 je v Čechách jako máku. Tento model se díky své ceně zařadil mezi nejoblíbenější a dotační politika obou operátorů jej vyšvihla hodně vysoko v tržním podílu. Telefon je příjemně levnější, než Nokia 6110 a pro většinu méně intenzivních a ne-business uživatelů není menší obsah funkcí podstatný.

Tento článek by se měl zabývat zvelebením telefonu Nokia 5110 tak, abyste jej mohli bez obav vyšoupnout z řady, abyste jej z šedivé krabice proměnili v opravdu zajímavý kousek a to samozřejmě s co nejmenšími náklady.

Nokia asi tušila, že takovéto přání bude mít více lidí a tak telefon vybavila vyměnitelným krytem (coverem). Díky tomu si k telefonu Nokia 5110 můžete kdykoliv dokoupit barevný kryt, jeden navíc dokonce dával RadioMobil ihned při nákupu telefonu.

Jenže prosté a jednobarevné kryty nejsou s to pravého mobilního fajnšmekra uspokojit. Jsou pravda laciné, ale nízká cena nevynahraní poněkud chudý dojem, jenž podávají. Přitom jen o málo vyšší investice postačuje k tomu, abyste byli mnohem spokojenější.

Nejobvyklejší kryty dodávané samotnou firmou Nokia mohou zcela nahradit kryty dodávané třetími výrobci. Za vcelku snesitelných 300-550 Kč tak můžete zakoupit kryty pro Nokia 5110 v imitaci dřeva, chromu, zlaté kryty nebo v barvě stříbrného titanu. Pokud se nespokojíte s jednobarevným krytem, můžete si vybrat kryty strojově malované ty vyjdou na nějakých 700-1200 Kč dle pověsti, drzosti a kvalit výrobce.

Velmi zajímavou a oblíbenou variantou jsou transparentní - průhledné kryty. Možnost vidět do vnitřností svého telefonu je pro mnohé fandy zajímavá a telefon je i hezký. Nevýhodou transparentních krytů je, že jsou z materiálu, jenž je poměrně křehký - plexisklo při nárazu na zem snadno a rádo praská.

Pro profesionalizaci vzhledu svého Nokia 5110 můžete udělat ještě více, totiž koupit si černou klávesnici. Její ceny se pohybují okolo 200-500 Kč. Proč ten cenový rozdíl? Levnější klávesnice nemá možnost podsvícených kláves - čísla jsou malovaná, nikoliv průsvitná a ve tmě se na této klávesnici hůře píše. Po pravdě řečeno jsem černou klávesnici s podsvítitelnými klávesami viděl pouze v SRN, u nás je k nedohledání.

Pokud máte černou klávesnici pro svoji Nokia 5110, již nic nebrání tomu, abyste se mohli pokusit o takzvaný "cover upgrade" - tedy změnu Nokia 5110 na 6110 přestavbou pomocí k tomu určených krytů. Takováto řada krytů má začasté ssarkastický název Nokia 6510 - tím je naznačeno, že výměnou krytu se telefon rázem podobá modelu 6110. Samozřejmě infraport je nefunkční a také funkce zůstávají - hardware přestavba je nemožná.

Cover upgrade není příliš drahá věc - kryt 6510 zakoupíte za cca 400-500 Kč, výjimečně i dráže. Samozřejmě nemusíte kupovat kryty v barvách reálných telefonů Nokia 6110, můžete zvolit i imitace dřeva, stříbrný či zlatý plast atd. Přesto - pokud chcete svoje okolí oklamat, vyplatí se sáhnout po klasice, po barvě chameleon.

Je také záhodno připomenout, že výměnou krytu se nepřemapovávají klávesy tak, jak jsou u Nokia 6110 a tedy ovládání zůstává stejné, jako u Nokia 5110, včetně kurzorových kláves - to je ostatně vidno z obrázku vlevo.

Pokud toužíte po něčem extra výjimečném, Mobil server vás tipy nezklame - lze koupit dokonce i kryty, které se běžným telefonům Nokia vůbec nepodobají. Příkladem budiž tento kryt, jenž je vysunovací podobně, jako u telefonů Alcatel One Touch Club/Easy. Výhodou je, že vysunovací kryt chrání klávesy, sám kryt ale neslouží samozřejmě pro příjem hovorů. Navíc jsem jej u nás neviděl prodávat a znám pouze zahraniční obchody, jež ho nabízejí. Proto by také jeho nákup mohl být docela drahý špás - tento kryt včetně plexiskla a černá klávesnice s podsvícením vyjde na 50 USD včetně dopravy po Evropě.

Stejně jako velkou sbírku cover upgrade na 6110 naleznete i tento kryt s flipem na této webové stránce.

Jsou ale povahy, jimž prostý plastový kryt nemusí stačit. V takovém případě se můžete obrátit na firmu High Tech Art sídlící ve Švédsku. Ta se specializuje na výrobu krytů pro opravdové fajnšmekry. Na snímku vidíte kryt udělaný z plátové mědi - tedy nikoliv pouze v její barvě, ale ze skutečného měděného plechu. Pokud vás peníze netrápí, můžete si koupit i kryt z pravého zlata nebo stříbra - pak bych ale docela rád viděl, jak by dopadla vaše procházka Václavákem směrem z Příkopů k Muzeu.

Přiznám se, že cena tohoto krytu je mi neznámá, ale soudím, že laciný nebude. Pokud byste měli vážný zájem, můžete si po internetu objednat, v tom je ten nejmenší problém.

Tak to jsme se nabažili krytů prostých, z materiálů laciných i drahých - ale možnosti utracení peněz nejsou rozhodně vyčerpány. Dostáváme se ke krytům malovaným. Jak jsem již řekl, existují kryty malované strojně - ty povětšinou mají poměrně jednoduchý motiv. Dále jsou kryty s ruční, leč sériovou malbou (airbrush) a na pomyslném žebříčku kvality stojí nejvýše exklusivní zakázková práce, kdy i motiv je výhradně váš.

Strojních maleb krytů je poměrně velký dostatek - hezké ceny na většinu výše uvedených krytů, jakož i krytů malovaných nabízí například TELMAX, nebo CPA. Ruční malba krytů ovšem v Čechách skýtá svá úskalí - většina zahraničních renomovaných firem je výrazně dražší, než zakázková práce jen pro vás. Viz například ceny krytů Gost v nabídce Cellular Star.

Osobně jsem udělal velmi dobrou zkušenost se zakázkovou prací. Většina lidí, kteří v Čechách umí pořádně zacházet s airbrushem (a není jich zase tak mnoho), mají zkušenosti s prací například na autech, takže umí fixačním lakem nátěr fixovat proti odírání. Samozřejmě je nutno pamatovat na to, že ručně malovaný telefon není vhodný do bojového nasazení, pády na zem a nešetrné zacházení ruční malbě nesvědčí nikdy a škrábance jsou ošklivě vidět.

Takovému mistrovi americké retuše povětšinou doručíte čistý bílý kryt a on vám jej nastříká podle vašeho přání. Většinou za rozumnou cenu - nezřídka i poměrně spolehlivě na dobírku. Zde uvedu osvědčený kontakt na paní Zuzanu Dlouhou (tel. 0333-4366 - email nevede, škoda). Snímečky toho, že si české ručičky s kryty Gost v nejmenším nezadají - pokud odmyslíme to, že firma Gost si najala lepšího fotografa, než já - vychází česká práce ze souboje velmi dobře. Navíc cena není nijak zlá, ještě nedávno bylo možno si nechat například u paná dlouhé udělat ručně stříkaný kryt za cca. 1000-1500 Kč dle složitosti vzoru.

Jestli si myslíte, že jsme nabídkou krytů a klávesnic vyčerpali možnost utrácení peněz za doplňky, tak jste na omylu. Nebudu vám tu trapně nabízet pouzdra na telefony - spíše si říkám, že by se vám mohla hodit blikací anténka. Taková blikací anténka patří k správnému GSMuži naprosto neodmyslitelně - sám jednu takovou mám a uvádím s ní do vytržení všechny a to naprosto nechtěně. Blikací anténka se k nám ovšem příliš nedováží, zatím jsem je tu neviděl a když jsem o tom hovořil s lidmi z Celadonu, tak řekli, že se mohou dovážet, pokud o ně bude zájem. Takže jim zkuste napsat - ve světě jsou dostupné na všechny novější mobilní telefony.

Nu a to je pro dnešek všechno. Pokud máte telefon Nokia 5110, patrně jsem vám ukázal, jak můžete vyhodit hromadu peněz za hromadu roztomilých nesmyslů. Jen pro úplnost dodám, že firma Nokia certifikuje odzkoušené výrobky logem Nokia OK - jen při použití těchto krytů máte prý záruku nezměněné funkčnosti s telefony Nokia. Přiznám se, že jsem nikdy rozdíl nepoznal vyjma ceny. Spíš to chce - a to obecně - si dávat pozor na to, co si od koho kupujete.