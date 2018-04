Jak využívat W@P z telefonu, který wap vůbec nepodporuje ?

Společnost Peagas se odhodlala (zřejmě také pod vlivem výstavy COMNET v Praze) konečně zpřístupnit svoji W@Povou bránu i pro ostatní své zákazníky. Již tedy nemusíte vlastnit telefon podporující přímo protokol WAP. Stačí jen použít telefon jako klasický modem, prostřednictvím kterého se na bránu připojíte. I při tomto druhu připojení Paegas nabízí stejné služby, jako při použití telefonu s WAP podporou. Jde hlavně o službu Paegas Info Profil (v nabídce na hlavní stránce WAPu Paegasu tato figuruje pod názvem Profil - viz.přehled).

Zřejmě Paegas s dostupností své WAP brány i pro "newapové" uživatele váhal z bezpečnostních důvodů právě vzhledem k charakteru služby Profil. Tato totiž umožňuje nejen zjištit stav vašeho Paegas Bonus konta, měnit nastavení vašeho mobilního e-mailu či objednávání a rušení informačních kanálů v rámci služby Paegas Info, čehož se dá lehce zneužít (viz. nedávná bezpečnostní "díra" ve WAPu Eurotelu), ale nabízí i možnost nahlédnout do přehledu faktur uživatele, nebo do aktivovaných služeb, což je, podle mne, potencionálně daleko nebezpečnější. Nicméně podle mých zkušeností se žádná bezpečnostní "díra" nekoná.

Kdo možnosti připojení na Paegas WAP bránu prostřednictvím modemu (v mobilním telefonu samozřejmě) může využít ? Hlavně majitelé různých PDA (Personal Digital Asistent), jako jsou Palm, Psion či Windows CE zařízení, jejichž zobrazovacím schopnostem, hlavně pak velikosti displeje, nemohou dnešní mobilní telefony zatím konkurovat.

Uživatelé zařízení s Palm OS mají v této chvíli k dispozici dva wapové prohlížeče. Než si však povíme něco o jejich možnostech a konfiguraci, je třeba nejprve nastavit připojení na WAP bránu Paegase.