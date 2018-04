Jak vystupňovat tarifní boj?

Německo čeká prvního října tohoto roku velká událost. Kromě toho, že v parlamentu poprvé po šestnácti letech nezasedne génius spolkové politiky Helmut Kohl, půjde i o věc telekomunikačního významu. Na trh se totiž vřítí čtvrtý operátor a pravidlo "nové koště dobře mete" platí i v Německu. A to, co nově přináší do tarifní politiky mobilních sítí v Německu Viag Interkom, může být velmi poučné i pro nás.

Viag vchází do doby, kdy trh v SRN je vykrýván stávajícími třemi operátory a jejich čtyřmi sítěmi. Trh je sice expandující, ale operátoři jsou zavedení a těžko proti nim bojovat. Přesto u Viagu na něco přišli.

Tak především je to nová tarifní politika zakládající se na principu city-netz - tedy městských sítí. Vždy, když jste v dosahu městské sítě City-netz - tedy v takzvané cityzóně, je poplatek za hovor 0,29 DM, tedy jen o pět feniků dráže, než hovor z klasické pevné telefonní sítě. Ovšem pozor - pouze v případě, že jde o hovor do pevné sítě. Pro srovnání - nejlacinější podobný hovor u konkurence vyjde na minimálně 68 feniků.

Pokud z cityzóny vyjedete, je volání samozřejmě dražší, ale stále ještě viditelně pod cenami konkurence. Některé ceny - především poplatky za volání na konkurenční mobilní telefony nejsou dosud známy. Novinkou je Swisscom zóna - její cena je absolutně nejvyšší a přes den dosahuje takřka 2 DM. Swisscom zóna znamená, že není nalezena domovská síť Viagu a tak se použije libovolná jiná síť - například D2 nebo Eplus. Děje se tak obchvatem přes roamingové smlouvy Swisscomu a samozřejmě to přijde dráž.

Naprostou novinkou bude pak homezóna - ta ovšem má být v provozu až počátkem příštího roku. Tato zóna představuje 300 metrů okruh okolo vašeho domu - pokud se v ní nacházíte, je telefonování do pevné sítě jen nepatrně dražší, než v klasického telefonu. Analogicky poloměr 300 metrů odpovídá dosahu klasických bezdrátových telefonů a tarif Viagu na ně útočí s cílem nahradit je.

Když už jsme u tarifních roztodivností, například Eplus nabízí tarifní rozšíření Freunde and Co., při němž si můžete zvolit patnáct čísel, na něž můžete volat s patnáctiprocentní slevou. Milé, že?

A kde je ono pomyslné poučení ze článku? Věru by se mi líbilo, kdybych mohl ve 300 metrů okruhu kanceláře volat do pevné sítě v Praze za řekněme 1 Kč za minutu, tedy o 20 haléřů dráže, než ze sítě pevné. Asi by mne to přemluvilo neobtěžovat se používat normální telefon. Pokud by se naši operátoři pro další tarifní rozšíření v SRN inspirovali, bylo by to jen dobře. Na druhou stranu je třeba podotknou, že Viag má kam ceny tlačit - telekomunikační poplatky za mobily jsou v Německu jedny z nejvyšších.