Jak vypovídat smlouvu se svým operátorem?

Získání dotovaného telefonu je lákavá příležitost, spojená s maličkostí - podpisem smlouvy s operátorem. Jen málokdo si v tu chvíli uvědomuje, co vlastně podepisuje. Jaká je cesta z takového smluvního vztahu? Lze smlouvu vůbec vypovědět?

Smlouva, uzavřená s operátorem při nákupu dotovaného mobilního telefonu, je prakticky nevypověditelná. Důvody, které bychom považovali za dostatečné - například dlouhodobá ztráta signálu v místě pobytu, jsou již ve všeobecných podmínkách všech našich operátorů vyjmenovány a uvedeny jako důvody nedostatečné pro výpověď smlouvy. O případném vymáhání náhrady škody ani nemluvě.

Přes neveselý začátek článku vás můžeme ujistit, že existují způsoby, jak můžete ukončit smluvní vztah s vaším operátorem, který vám umožnil koupit si dotovaný telefon.

EuroTel

Zákazník tohoto operátora může vypovědět smluvní vztah kdykoli v průběhu trvání smlouvy. Musí však doplatit (je potřeba písemné prohlášení) rozdíl mezi cenou za jakou koupil svůj dotovaný telefon a běžnou cenou stejného modelu. Je možné také telefon převést na nového majitele (1000 korun u NMT, 1500 u GSM), případně tzv. suspendovat své telefonní číslo (poplatek 100 korun), vždy je však potřeba uhradit cenový rozdíl mezi dotovanou a běžnou cenou telefonu.

RadioMobil

Pokud budete chtít ukončit vzájemný vztah dříve, než skončí doba platnosti smlouvy, budete muset najít někoho, kdo si vezme vaši SIM kartu a váš tarif a za převod obého na sebe zaplatí 1000 korun. RadioMobil vám také poskytuje možnost "suspendování" telefonního čísla, dokonce za stejnou cenu jako Eurotel, ale doba neaktivity telefonního čísla vám automaticky prodlužuje dobu kontarktu s operátorem.

Výpověď

Existuje ještě jedna možnost, jak přetnout pupeční šňůru s operátorem. Jak u EuroTelu, tak u RadioMobilu můžete měsíc před koncem kontraktu podat výpověď ze smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi, což je stejné jako u výpovědní lhůty z pracovního poměru.

Pokud výpověď nepodáte, začíná vaše původní smlouva s operátorem platit automaticky na dobu neurčitou. Že jste si toho při podpisu smlouvy nevšimli? Koho to zajímá? Vy smlouvu podepisujete, vy si ji máte podrobně prostudovat!

Výsledek nepodání výpovědi je u obou hlavních operátorů sice stejný (u Oskara by zatím neměly výpovědi smluv být palčivým problémem), v jejich prvotním přístupu je však přesto rozdíl. Eurotel vám totiž nabízí smlouvu, jejíž hlavní část uzavíráte na dobu neurčitou (!) a teprve dodatek, týkající se konkrétně dotovaného telefonu, je na dobu určitou. RadioMobil je zde otevřenější, protože jím předložená smlouva je celá na dobu určitou. Každopádně nemůžete ani u jednoho operátora vypovědět smlouvu ze dne na den.

Nechci paušál!

Zpět na začátek. Zbývá vám o něco víc než měsíc do konce smlouvy s operátorem a vy víte, že se vám nevyplatí hradit měsíčně pravidelný měsíční paušál. Chcete svoji SIM kartu převést na pre-paid (předplacenou kartu). Ani EuroTel ani RadioMobil vám to neumožní. Z předplacené SIM karty (GO či Twist) se na běžný měsíční paušál přejít dá, obráceně to možné není.

Sečteno

Možnosti, jak ukončit vztah se svým původním operátorem tedy existují. Pokud se však budete snažit dozvědět potřebné informace na infolinkách, dostanete se do pohádkové pavučiny vyškoleného personálu. Dozvíte se o různých dopisech s nabídkami, které vám operátor pošle, dozvíte se o možnostech obrátit se na reklamační oddělení, dozvíte se zkrátka lecos.

Nedejte se zviklat. Jestli chcete vypovědět smlouvu svému operátorovi, můžete to udělat. Co vás čeká, jste si právě přečetli.