Jak vypadají vysílače UMTS Eurotelu?

V Praze už jsou v tuto chvíli minimálně čtyři základnové stanice testovací sítě UMTS Eurotelu. Tři vysílače jsou umístěné v centru Prahy, čtvrtý najdete v technologickém centru Eurotelu na Vidouli. V tuto chvíli se o zakázku na vybudování komerční UMTS sítě pro Eurotel ucházejí tři firmy - Ericsson, Nokia a Siemens. Jednotlivé vysílače jsou proto osazeny technologií zmiňovaných firem.

Nám se podařilo získat fotografie anténního systému základnové stanice od Ericssonu, která je umístěná na střeše domu na Národní třídě. Antény na fotografiích jsou určené pouze pro UMTS, ale podle našich informací bude Eurotel zkoušet i třípásmové antény (GSM 900/1800, UMTS). Pokud vyrazíte do ulic s tím, že základnové stanice pro UMTS velmi rychle poznáte, budeme vás muset zklamat. Antény jsou totiž velmi podobné těm pro síť GSM, a nejste-li skutečnými znalci, nic nepoznáte.

Síť UMTS je postavená pouze pro testovací účely. Technici Eurotelu i dodavatelů nyní budou měřit šíření signálu a zkoušet různá nastavení. Cílem je získat co nejvíce podkladů a zkušeností pro výběrové řízení na dodavatele komerční sítě UMTS.

V budoucnu se předpokládá, že síť UMTS bude v maximální možné míře využívat již existující infrastrukturu sítě GSM. To platí nejen pro síťovou, ale i rádiovou část. Základnové stanice by se proto neměly budovat zcela znovu, ale - pokud to bude možné - by měly být na stejných místech, kde již stojí ty pro stávající síť.

Signál testovací sítě UMTS sice můžete ve vzduchu zachytit, ale protože Eurotel nyní skutečně testuje chování signálu, rozhodně nespoléhejte na to, že základnové stanice vysílají neustále. Takže tam, kde jeden den signál zachytíte, už druhý den být nemusí. Pokud vás ani to neodradí, tak se můžete vydat na lov. Hledejte na Národní třídě (pasáž Metro), na rohu Resslovy ulice a Karlova náměstí (budova ČVUT) a ve Vodičkově ulici (divadlo ABC). A pokud vás centrum Prahy omrzí, můžete vyrazit na Vidouli k technologickému centru Eurotelu.