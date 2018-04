Jak vypadá nová megapixelová Nokia s UMTS a Symbianem?

Ruský web Mobile-Review.com zveřejnil fotografie prototypu připravované Nokie s operačním systémem Symbian Series 60, podporou UMTS a s vestavěným fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelů a vestavěným bleskem. Nokia Charlie NPI5, jak ji výrobce prozatím nazývá, by měla být oficiálně představena v září. Prototyp má prý zatím snímač pouze s rozlišením jednoho megapixelu, prodejní verze by měla mít rozlišení fotoaparátu 1,3 megapixelu. Novinka dále nabídne snadnou výměnu paměťových karet MMC – tedy umístnění paměťové karty na boku telefonu a ne pod baterií. Telefon by si také měl rozumět s paměťovými kartami o větší kapacitě, místo 128 MB až s kapacitou 256 MB. Na září se prý chystá představení dalších nových chytrých telefonů Nokia a mezi nimi i model technicky shodný s odhalenou Nokií Charlie NPI5, ale v rozdílné designu zaměřeném na business klientelu. Podle ruského serveru by se měla cena připravované Nokie pohybovat okolo 500 Euro, tedy okolo 16 000 Kč. Pro porovnání, první Nokia s megapixelovým fotoaparátem, model 7610, má stát přibližně 18 500 Kč. Nokia 7610 se začne prodávat již v červnu.

Připravovaná Nokia svým vzhledem trochu navazuje na modely 3650 respektive 3660.

Stejně jako Nokia 7610, bude mít i novinka Pop-Port konektor.