Jak vypadá mozek Vodafonu

Do skupiny Vodafone patří v současné době operátoři působící v 65 zemích světa, obsluhující přes 270 milionů zákazníků. Tato čísla dělají z Vodafonu největšího operátora na světě. A celá skupina má jedno centrální vedení, které sídlí v relativně malém městě Newbury, vzdáleném asi 100 km od Londýna. Právě zde se nachází mozek celé této globální skupiny, právě odsud se celá skupina řídí, zde sídlí generální ředitel.

Oblast jihozápadně od Londýna je vůbec zřejmě zaslíbená telekomunikačním firmám, v této oblasti se nachází evropská centrála finské Nokie, ale také hlavní stan O2. Nedávno jsme měli šanci Vodafonu tak trochu nahlédnout pod sukně a navštívit Vodafone House v místě příznačně nazvaném The Connection. Sídlo firmy se nachází nedaleko dálnice M4 na samém okraji Newbury.



Hlavní sídlo Vodafone Group Plc. je zasazeno do zeleně na okraji města Newbury, asi 100 km od Londýna

Newbury je město, jehož počátky se datují už někdy do desátého století našeho letopočtu a největšího rozkvětu se dočkalo v 18. a 19. století, pak jeho význam postupně upadal. Tedy až do doby, kdy si jej na konci osmdesátých let 20. století zvolila za své sídlo nově vznikající firma Racal Telecom Limited, ze které se na přelomu tisíciletí vyklubal Vodafone.



Nelze se ubránit vzpomínce na českého Oskara - sugestivní nápisy, společné jídlo a stálý úsměv

V roce 2000 už "okupovali“ zaměstnanci budoucího Vodafonu kanceláře ve více než 50 budovách rozesetých po celém Newbury. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového sídla firmy, kam by se všichni zaměstnanci soustředili. Výsledkem tříletého úsilí je právě budova nazvaná The Vodafone House. Přesněji řečeno, je to komplex sedmi třípodlažních budov, ve kterých se nachází téměř 45 tisíc metrů čtverečních kancelářské plochy a pracuje zde přes 3 500 zaměstnanců.

Budovy jsou projektovány tak, aby co nejlépe dokázaly využívat sluneční svit a šetřily tak energii

Při budování nového sídla firmy bylo přemístěno 100 tisíc metrů krychlových zeminy, všechna byla ale použita pro dotváření okolí. Celý areál by mělo v budoucnu obklopovat 25 tisíc stromů, jejichž vysazování stále probíhá. Budovy jsou navrženy s maximálním ohledem na ekologii a co nejmenší zátěž pro okolí.

V jedné z budov se nachází i fitness-centrum, které mohou zaměstnanci využívat i v pracovní době. Členství je zde výrazně levnější než jinde ve Velké Británii

Každá z budov je postavena tak, aby co nejlépe využívala denního světla a šetřila tak elektrickou energii. Nižší teploty v noci se zase využívají pro chlazení budov. Uvnitř areálu se nachází několik jezírek, v nichž žijí ryby, a celý komplex působí opravdu hodně přírodně. Tento dojem dokresluje nejen bohaté prosklení, ale i bambus uvnitř budov.

Vstupu do hlavní budovy dominuje vůz formule 1 stáje Vodafone McLaren Mercedes, který patřil Lewisu Hamiltonovi

Příroda ale umí nejen vytvářet příjemné pracovní prostředí, ale také škodit. Takže když se loni rozvodnila řeka Lambourn, která teče nedaleko, zvýšila se hladina jezírek a zaplavila kanceláře až po úroveň prvního patra. Jinak ale musíme uznat, že celý komplex působí na návštěvníka, a snad i na zaměstnance, opravdu velmi příjemně a do okolí je velmi citlivě zasazen.

Když se Vodafone rodil, ještě jako Racal Telecom Limited, vypadaly telefony trochu jinak. A nejen telefony, také ceny. 1 000 GBP za přístroj a 180 GBP měsíční paušál nebyl žádný problém.

Zaměstnancům práci zpříjemňuje i několik jídelen a také fitness-centrum. To mohou všichni využívat po celý den i v pracovní době, členství je přitom výrazně levnější než v běžných podobných zařízeních ve Velké Británii. Pokud se zaměstnanci chtějí vzájemně potkávat, mohou si v době oběda vyzvednout balíček s jídlem a poobědvat třeba na lavičce před budovou.



Pokud vám během návštěvy centrály Vodafonu dojde baterie, můžete zůstat v klidu. Stačí 1 GBP jako záloha, vybrat ten správný kabel, vložit přístroj, zavřít dvířka... a za hodinu si vyzvednout nabitý přístroj i uspořenou libru.

Zajímavé je, jak některé prvky firemní identity hodně připomínají českého Oskara, kterého Vodafone pohltil. Třeba se jednou naopak dočkáme toho, že se do Česka přesune i způsob, jakým se Vodafone chová ke svým zákazníkům. Když jsme si prohlédli obchod Vodafonu přímo v hlavní budově, hodně jsme se divili, jaké telefony a modemy lze dostat zdarma k tarifu za pár stokorun. Třeba Nokii N95 8 GB může mít zákazník zdarma k tarifu za 35 GBP (asi 1 100 Kč), v Česku zaplatí za stejný telefon se srovnatelným tarifem (Nabito 1 150) 8 577 Kč.