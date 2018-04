Jak vypadá mobil, který stojí stejně jako nová fabie

Nejlevnější model z řady Signature S Design, který jsme si mohli vyzkoušet v pražské prodejně telefonů Vertu v Pařížské ulici, stojí 242 380 korun včetně DPH. Zlatá varianta pak zájemce vyjde na rovných 663 380 korun. Nejdražší a prozatím vrcholné provedení z bílého zlata si z rozpočtu zhýralých milionářů uzme částku 739 940 korun.

Vertu opravdu nepatří mezi telefony pro masy. Nejlevnější model ze starší řady lze pořídit asi od 130 tisíc korun. Již za cenu nejlevnějšího vertu si tedy bez problémů koupíte slušný ojetý automobil.

V případě absolutní novinky – Vertu Signature S Design – pak můžeme hovořit o tom, že cena telefonů z této kolekce zhruba začíná i končí tam, kde začíná i končí ceník naší domácí mladoboleslavské automobilky. Již za zlaté provedení si lze například pořídit základní verzi modelu Superb nebo velmi slušně vybavenou octavii.





Přitom výbavou se telefony od ostatních neliší, jediným rozdílem jsou právě použité materiály. V tomto případě je pak rozdíl v ceně doslova cítit i v ruce – verze z bílého zlata nám přišla subjektivně tak dvakrát těžší než základní, ocelová varianta. Ve skutečnosti je ale rozdíl menší; ocelová varianta váží 166 gramů a ta z bílého zlata 238 gramů.

Hmotnost není tím jediným, co vás u nového vertu zaujme. Dojmů a vjemů je vlastně tolik, že v danou chvíli ani nevíte, jak je filtrovat. Špičkové vertu je opravdu ohromnou individualitou. Je to telefon s osobností.





Ostatně, každý z telefonů této řady je ručně sestaven jedním pracovníkem v anglické továrně. Jeho podpis najdete vyrytý na plaketě pod baterií. Na zádech telefonu je pak ještě vyraženo sériové číslo, které je samozřejmě pro každý kousek unikátní. Telefony Vertu jsou spíše šperky než mobilní telefony a dají se z tohoto hlediska přirovnat třeba k drahým hodinkám.





Preciznost provedení celého telefonu budete obdivovat neustále. Třeba klávesnice má takový chod, jaký jsme prostě u žádného jiného telefonu nezažili – její stisk je jemný, ale přesto naprosto perfektně jistý. A ačkoli na to klávesnice na první pohled podle fotografií moc nevypadá, je psaní na ní opravdu velmi pohodlné. I když na druhou stranu to je možná věc, která mnoho majitelů telefonů této značky moc nezajímá. Spíše než aby psali zprávy, budou telefonovat.





Perfektní dílenské zpracování je znát i na minimálních spárách na těle telefonu. Třeba kryt baterie je uchycen vcelku složitým mechanismem. Uvolnění je docela hračkou – stačí na zádech telefonu odklopit drobný otočný prvek v místech, kde mají mnohé mobily čočku fotoaparátu.

Když tímto zámečkem pootočíte, kryt sám odskočí. Ovšem jeho opětovné nasazení chce trochu cviku. Pokud získáte ten správný grif, kryt sedne na své místo tak, že opět ani nebudete věřit, že vůbec jde sundat. Podobně důmyslný a precizní je mechanismus, který vysune z horní části telefonu šuplíček se SIM kartou.





Jediné, co kazí celkový vizuální i praktický dojem z tohoto mobilního šperku, je fakt, že telefony jsou hodně lesklé a o otisky prstů na jejich těle není nouze. Ocelová varianta je na tom ještě docela dobře. Tady je lesklá jen klávesnice, krycí sklíčko displeje a oblast nad ním. Na zadní straně telefonu pak převládá černá kůže. To v případě zlatých variant se opravdu leskne celý telefon, včetně zadní části – ta je totiž v tomto případě keramická.





Majitele ovšem asi příliš otisky prstů na telefonu trápit nebudou. Leštění totiž může být malým rituálem, který si snad i můžete užívat. Na co si ovšem u zlatých variant musíte dát pozor, jsou škrábance. Zlato je totiž měkké a vrypy se do něj udělají snadno. Proto nebudou zlatá provedení zrovna ideálními telefony pro každodenní používání.

Opět to jen dokazuje fakt, že telefony Vertu jsou spíše šperky a módní doplňky než cokoli jiného. U ocelové varianty se však o poškrábání bát nemusíte. Displej a větší část čelní plochy včetně klávesnice všech provedení kryje safírové sklo, které je prakticky nepoškrábatelné.





Zanechme ale obdivování designu a provedení telefonu – alespoň to první můžete sami posoudit na okolních fotografiích. Pojďme se také podívat pod kabát nejnovějšího modelu.

Signature S Design je totiž v současnosti nejvybavenějším telefonem výrobce. Nabídne tak rozměrný displej s QVGA rozlišením (pravděpodobně, výrobce rozlišení nikde neudává), podporu rychlých dat HSDPA nebo třeba i wi-fi. Díky možnosti propojení s počítačem (bluetooth nebo microUSB kabel) můžete nové vertu snadno použít i jako datový modem.

Telefon také disponuje 4 GB vnitřní paměti, další rozšíření pomocí paměťových karet není možné. U modelů řady Signature byste také marně hledali fotoaparát – jednoduše to není žádná multimediální hračka. Ostatně třeba sluchátka není kam připojit, jediným konektorem je zmiňovaný microUSB.





Telefon se přes něj i nabíjí, což je vzhledem k jeho původu docela zvláštní. Vertu má totiž na svědomí Nokia a ta se dobíjení svých telefonů přes USB většinou brání. Finský rodokmen také poznáte ve chvíli, kdy se zanoříte hlouběji do menu. Rázem totiž zmizí ikonky speciálně připravené pro každou barevnou variantu a objevíte klasické položky a textový font, který znáte z telefonů Nokia s platformou S40.

Třeba editor SMS zpráv je převzat naprosto beze změn a upřímně řečeno, na displeji superluxusního Signature S Design působí trochu jako pěst na oko. Standardní platforma od Nokie ale sebou nese i několik výhod, mezi nimi je především snadná synchronizace telefonu s počítačem i vzdáleným serverem a již zmiňované možnosti konektivity. Nicméně s kompletním grafickým přepracováním uživatelského prostředí by si u Vertu trochu práce dát mohli.





Jednotlivé položky v menu a odpovídající funkce vás ničím nepřekvapí. Znáte je totiž ze všech lepších telefonů Nokia. Jedinou zásadní změnou je sada speciálních služeb, která se ukrývá pod samostatnou položkou. Mezi nimi ze všeho nejvíce vyniká asistenční služba Vertu Concierge – ta je jakousi vaší osobní obdobou linky 1188 a majitel telefonu Vertu může Concierge zavolat v kteroukoli denní dobu.





I přes vlastně trochu obyčejné menu nás nový Vertu Signature S Design oslnil. V článku jsme se snažili naše dojmy trochu popsat, nicméně rozumný popis asi není možný. Ono je totiž naprosto nerozumné kupovat si telefon třeba za tři čtvrtě milionu korun.

Snad je i těžké pochopit, proč vůbec někdo tolik peněz za vertu zaplatí. My jsme to ale částečně pochopili. Pocit z používání vertu je zhruba takový, jako pocit z řízení nejexkluzivnějších automobilů. Vozy Jaguar, Bentley, Ferrari, Aston Martin, Porsche a další z vybrané ligy budou správným doplňkem tohoto mobilního telefonu. Anebo je to naopak?