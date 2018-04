Jak vypadá ideální operátor

Pořízení služby

Ideální operátor zatím neexistuje. Co by měl takový ideální operátor nabízet? Jak bychom si ho představovali? Co od operátora očekáváme? Možná by se vám mohl líbit nový, i když fiktivní operátor na trhu – IdealMobil.Abyste si pořídili SIM kartu, nepotřebujete žádné doklady (ne jako na Slovensku a v Německu) a stačí zavolat na bezplatnou linku, objednat si zásilku na internetu, navštívit značkovou prodejnu nebo některého dealera. Přitom zaplatíte jen cenu, která se rovná ceně kreditu, který máte na SIM kartě nabitý.Telefon si můžete vybrat z široké nabídky od low-end až po high-end. Všechny jsou odblokované a za zvýhodněnou cenu. Po dvou letech nebo při dosažení hranice předem určené provolané částky si můžete vybrat za speciální cenu další telefon.Za telefonování ve vlastní síti po vás budeme chtít nejméně ze všech operátorů na trhu, 1,50 Kč mimo špičku. Jen o pár haléřů více zaplatíte při volání do jiných mobilních sítí a stejně tak i na pevnou linku. Špička je u nás od 9 do 15 hodin, ale rozdíl mezi sazbami ve špičce a mimo špičku není tak veliký, abyste se museli omezovat v rozhovoru. SMS zprávy u nás posíláte za desetinu ceny minutového hovoru ve vlastní síti.

Prvních 5 sekund hovoru je zdarma a telefonáty v noci od 23 do 5 hodin ve vlastní síti jsou při libovolné délce za cenu pouhé jedné minuty. Jinak platíte jen to, co provoláte, protože telefonáty účtujeme po vteřinách. A navíc - vyberte si až 3 vnitrostátní čísla a při volání na ně ušetříte 30 procent nákladů.

Voláte často v rámci svého města? Ušetříte, protože všechna místní volání máte o 20 procent levnější. Pokud všichni vaši blízcí bydlí na jednom konci republiky, ale opačném, než kde se nacházíte nyní vy, nezoufejte. Vyberte si kterýkoliv uzlový telefonní obvod (UTO) a všechny hovory do daného místa budete mít také o 20 procent levnější.

Pokud už voláte a máte si co říct, potěšíme vás ještě další zprávou – čím delší telefonní hovor vedete, tím nižší je minutová sazba.

Máme pokryté každé město i vesnici a síť je stabilní. Pokud někam náš signál nedosáhne, můžete využít díky vnitrostátnímu roamingu sítě našich konkurentů. Bude to sice dražší, ale dovoláte se. Pokud se přeci jen vyskytne problém, vždy se dozvíte příčinu a k nápravě dojde nejpozději do hodiny.Pokud máte nějaké problémy nebo se chcete jen na něco zeptat, klidně zavolejte na naše bezplatné číslo 0800. Zde si můžete vyslechnout namluvené odpovědi na nejčastější otázky. Pokud raději mluvíte se živým operátorem, ihned se přepnete na naše pracovníky s nepřetržitou službu. Nejpozději do jedné minuty se vám některý z nich ohlásí.Protelefonovali jste svůj kredit a nevíte jak dobít? Máte možnost si zakoupit kupóny v našich prodejnách, na všech stáncích, poštách a nádražích. Pokud se vám nechce z domu, dobijte si přes internet. Jste-li ve městě, každý bankomat je vám k dispozici, dobití proběhne okamžitě. Při dobíjení pomocí bankomatu nebo internetu dostanete speciální slevu, a čím větší kupón zakoupíte, tím dostanete větší bonus zdarma. Kredit tedy můžete doplnit kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv.Už jste u nás dlouho a dost jste i protelefonovali. Vážíme si toho, a proto vám po roce zvýšíme kredit. K tomu za každých protelefonovaných 5 000,- Kč dostanete další prémii. Po dvou letech vám nezapomeneme nabídnout nový telefon za zvýhodněnou cenu.Jedete na dovolenou? Vezměte si s sebou svůj telefon. Nejen, že vám mohou ostatní zavolat, ale zavoláte si i vy, jako byste byli doma. Číslo vytáčíte přímo, nejde o žádné zpětné volání. Samozřejmě můžete počítat s SMS, které lze přijímat i odesílat. Každý rok od nás dostanete zdarma 10 minut pro volání ze zahraničí a k tomu 10 volných SMS. Ostatně i naše ceny příjemně překvapí, takže se nemusíte bát, že váš kredit zmizí po pár minutách. Ne, žádné záruky v podobě účtu v bance anebo zálohy po vás nechceme.Víme, že mobilní telefon už dávno není přístroj určený pouze k mluvení. Proto můžete díky našim službám ovládat svůj účet v bance pomocí aplikací SIM Toolkit. Brouzdat po WAP stránkách můžete za cenu jen jedné desetiny hovorného ve vlastní síti. Pokud cestujete, nejdůležitější informace dostanete informačním kanálem (cell-broadcast) na váš mobil zdarma. Určitě se neztratíte. Naše zvláštní ceny za internetové volání do zahraničí vám umožní mluvit s přáteli, jako by bydleli ve vedlejším okrese.A určitě se máte ještě na co těšit, zvlášť když pro vás připravujeme lahůdky v podobě nových technologií, jako jsou GPRS, HSCSD, EDGE nebo UMTS. Věřte, že jste mezi prvními, kdo je může vyzkoušet.Také datové služby jsou u nás levné a sazbou jedné desetiny hovorného ve vlastní síti můžeme směle konkurovat připojení přes pevné telefonní linky.Nejsme zbytečně nafoukaní a proto musíme připomenout, že ani náš fiktivní bohatý stát vás nechce brát na hůl, protože je vůči telekomunikacím vstřícný. A proto za služby zaplatíte jen 5% DPH a za telefonní přístroje jen 16%.Líbí se vám náš operátor? Věříme, že ano. A přitom velká většina zmíněných služeb již u operátorů funguje. Samozřejmě ne všechny u jednoho, ale každý nabízí něco. Pokud ne v České republice, tak v blízkém zahraničí. Je možné, že ani náš operátor nemá vše potřebné. Pokud vám v naší nabídce služeb chybí něco, bez čeho operátor ideální není, vyjádřete se. Napište nám o tom do diskuze.