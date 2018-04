Jak vybrat připojení k internetu - průvodce začátečníka

Pokud jste se zrovna přestěhovali do nového bytu nebo domu, možná právě řešíte problém, jaké připojení k internetu si pořídit. To už totiž dávno není luxusem, ceny za připojení klesly na přijatelnou úroveň. A navíc internet se stává stále běžnější součástí našich životů. Rozhodně se nevyplatí spoléhat na to, že máte připojení k internetu v práci. Mohli byste o ni také rychle přijít.

Nenechte se omezovat časem

Pořídit si neomezené připojení k internetu je dnes otázkou několika málo stokorun. Výhodou je, že nemusíte hlídat, jak často a jak dlouho jste připojení. Prakticky až když si neomezené připojení pořídíte, můžete zjistit, kolik času na internetu opravdu strávíte. Jakmile totiž přestanete hlídat dobu připojení, přestanete využívat jen e-mail, ale můžete začít pronikat do všech tajů internetu.

V současnosti sice existuje několik variant pro časově omezené připojení, ale o těch se opravdu vyplatí uvažovat jen v případě, že se doma zdržujete velmi málo (nebo spíše vůbec), nebo sháníte levnou alternativu třeba na chatu. Jinak brzy zjistíte, že neomezené připojení je v konečném součtu levnější. Nemluvě o tom, že je s ním méně starostí – jednoduše zaplatíte měsíční paušál a o víc se nemusíte starat.

Zjistěte technické možnosti

První, co musíte udělat, když se rozhodnete pořídit si připojení k internetu, je zjistit, jaké možnosti ve skutečnosti máte. Ne všechny typy jsou dostupné všude, takže je potřeba se podívat, z čeho můžete vlastně vybírat. V řadě případů, zejména mimo města, se bohužel o příliš velký výběr nejedná.





Co je zrovna pro vás dostupné, můžete zjistit dvěma způsoby. Buď budete sledovat inzerci v místních novinách, případně se obrátíte na sousedy či známé, nebo začnete postupně prověřovat možnosti připojení u jednotlivých poskytovatelů. Druhá možnost je trochu zdlouhavější, navíc k ní potřebujete obvykle přístup k internetu. Na druhou stranu se vyhnete zavádějícím radám "zkušených" sousedů.

Pokud budete vybírat připojení, rozhodně se vyplatí podívat se na některé servery, na nichž najdete například statistiky rychlosti a zkušenosti uživatelů. To se hodí zejména v případě, že se rozhodnete zvolit některého z menších lokálních poskytovatelů. Někdy totiž nejlevnější a nejlákavější nabídka nemusí být ta nejlepší.

Hitparáda připojení k internetu

Abychom vám usnadnili výběr, sestavila redakce Mobil.cz hitparádu připojení. Zkuste se tedy podívat, která varianta bude ta pravá pro vás.

Pevné připojení:

1. Kabelový internet

Pokud jste se nastěhovali do bytu (domu), kde jsou dostupné rozvody některého z kabelových operátorů, nemáte prakticky o čem uvažovat. Internet přes rozvody kabelové televize patří k nejspolehlivějším. Navíc u něj nepotřebujete telefonní linku ani nemusíte investovat do vlastního vybavení. Modem totiž dostanete přímo od poskytovatele, který obvykle zajistí i případnou technickou podporu.

Kabelový internet je tak téměř ideální volbou pro všechny, kteří chtějí připojení k internetu, o které se nebudou muset starat. Kabelový modem je totiž k internetu připojen neustále, takže pak již stačí spustit počítač (pochopitelně připojený k modemu) a na něm webový prohlížeč či jinou internetovou službu.

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): 20 Mb/s 490 Kč Plus: Mínus: rychlost omezená dostupnost stabilita profesionální podpora není potřeba pevná linka

2. ADSL

V Česku nejrozšířenější připojení k internetu využívá klasickou telefonní linku. Na rozdíl od vytáčeného připojení ale lze na lince telefonovat, i když jste připojeni k internetu. Z pohledu uživatele se ADSL od kabelového připojení k internetu v podstatě neliší. I v tomto případě je modem připojen neustále. Uživateli tak stačí spustit počítač a ten je automaticky připojen.

Výhodou ADSL je mnohem širší dostupnost než v případě kabelového připojení. Podle informací od operátorů by mělo být dostupné na více než 90 % pevných telefonních linek. Zásadní nevýhodou je ovšem nutnost platit kromě paušálu za připojení k internetu i hlasový paušál na pevné lince, což představuje minimálně 356 Kč navíc. Během letošního roku bychom se ale měli dočkat nabídky ADSL bez hlasového paušálu.

ADSL si můžete pořídit buď přímo od O2, nebo od některého z alternativních operátorů. Ve většině případů jde stejně ale pouze o přeprodej připojení. Takže z hlediska technických parametrů je téměř jedno, od kterého z poskytovatelů si službu pořídíte. Někteří z alternativních operátorů vám ale mohou nabídnout ADSL na vlastní infrastruktuře. Pak se můžete zbavit hlasového paušálu na pevné lince, bohužel dostupnost je výrazně omezena.

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): 16 Mb/s 831 Kč Plus: Mínus: rychlost nutnost platit hlasový paušál na pevné lince stabilita profesionální podpora dostupnost

3. Wi-fi

Bezdrátové připojení wi-fi bylo původně vyvinuto pro místní sítě, nakonec se ale rozšířilo i pro připojení k internetu. Výhodou je, že v řadě případů se dá prostřednictvím wi-fi připojit velmi levně, někdy dokonce úplně zadarmo. Navíc nějakého menšího poskytovatele wi-fi připojení najdete téměř všude. Podobně jako u většiny bezdrátových technologií je ale i kvalita připojení přes wi-fi závislá na počasí a dalších povětrnostních vlivech.

U malých poskytovatelů, případně různých fanouškovských sítí navíc bývá problém s technickou podporou. Pokročilejší uživatel internetu si jistě poradí sám, začátečník ale může být v řadě případů ztracen. Navíc k tomu, abyste se mohli připojit přes wi-fi, bude nutné investovat do vlastního vybavení. Zejména jde o anténu a směrovač (router), což může obnášet i několik tisíc korun.

Existují samozřejmě i poskytovatelé, kteří vám vše potřebné dodají za 1 Kč výměnou za smlouvu na dobu určitou. V těchto případech se ale pak cena za připojení obvykle příliš neliší od kabelového internetu či ADSL. Ušetříte však za hlasový paušál, protože nepotřebujete pevnou linku. Připojení přes wi-fi je tak levné, ale pro méně pokročilé uživatele není příliš vhodné kvůli absenci podpory.

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): závisí na poskytovateli, až 54 Mb/s 0 Kč Plus: Mínus: cena závislost na počasí dostupnost absence podpory rychlost vyžaduje více znalostí o sítích

4. Bezdrátové ADSL a další bezdrátové technologie

Kromě wi-fi existují i další možnosti bezdrátového připojení, které jsou stabilnější a obvykle nabízeny většími operátory s profesionální podporou. Technologií, které se pro připojení používají, je několik, občas se můžete setkat s označením bezdrátové ADSL. Problémem těchto připojení je omezená dostupnost a také poměrně vysoké měsíční ceny. Na druhou stranu, pomocí vyhrazené linky lze dosáhnout větší rychlosti než v případě klasického "drátového připojení".

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): závisí na poskytovateli 2 000 Kč Plus: Mínus: stabilita cena rychlost závislost na počasí dostupnost

Mobilní připojení:

5. Internet Mobil 512/1024 Plus (HSDPA + CDMA)

Pokud nemáte dostupné žádné z pevných připojení, lze sáhnout i po některé ze služeb mobilních operátorů. Prim v tomto směru hraje podle našeho názoru nabídka O2 v podobě kombinace 3G (HSDPA) a CDMA. Ta vám umožní připojit se nejrychlejší dostupnou technologií, má ale význam jen v případě, že bydlíte nebo často pobýváte v místech, kde je 3G nebo HSDPA dostupné. V opačném případě postačí samostatné CDMA.

Asi největší nevýhodou této kombinace je poměrně vysoká cena, navíc žádná z mobilních technologií se zatím rychlostí nemůže rovnat ADSL či kabelovému internetu. Kromě toho, rychlost připojení kolísá také v závislosti na vytížení sítě, přesněji podle počtu aktuálně připojených uživatelů na stejnou základnovou stanici. Pro domácí použití se vyplatí kombinovat dodávaný USB modem s routerem schopným zařídit automatické připojení k internetu a připojení více počítačů v domácnosti (více zde).

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): 1 Mb/s 831,81 Kč Plus: Mínus: univerzálnost cena dostupnost kolísání rychlosti profesionální podpora

6. CDMA

Pokud s připojením doopravdy nechcete cestovat a ve vašem okolí není dostupné 3G, je výhodnější sáhnout po samostatném CDMA. To si můžete pořídit jak od O2, tak od U:fona. Ale pozor, modemy těchto poskytovatelů nelze vzájemně zaměnit, protože jejich sítě fungují na jiných frekvencích. CDMA nabízí relativně stabilní připojení, jeho rychlost je ale hodně kolísavá. I za ideálních podmínek výrazně zaostává jak za ADSL či kabelovým internetem, tak za 3G/HSDPA.

Výhodou je určitě relativně nízká cena, a samozřejmě se obejdete bez hlasového paušálu na pevné lince. I v tomto případě je pro domácí použití vhodné zkombinovat dodávaný USB modem s routerem schopným zařídit automatické připojení k internetu (více zde).

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): 3,2 Mb/s 474,81 Kč Plus: Mínus: dostupnost kolísání rychlosti profesionální podpora směrovač za plnou cenu cena

7. Internet 4G

Alternativa k CDMA od společnosti T-Mobile dostala název Internet 4G. Jedná se v podstatě o variantu mobilního 3G připojení, která je ale spíše než pro práci na cestách vhodnější pro domácí připojení. Internet 4G zaostává rychlostí nejen za HSDPA a "drátovým" připojením, ale obvykle i za CDMA (zde ale není rozdíl nijak výrazný).

Podobně jako další mobilní technologie i v případě Internetu 4G je reálná rychlost připojení hodně kolísavá a záleží na počtu připojených uživatelů ve vaší lokalitě. I v tomto případě je pohodlnější pro domácí použití sáhnout po směrovači (více zde).

Maximální (deklarovaná) rychlost: Kompletní cena od (měsíčně): 1 Mb/s 474,81 Kč Plus: Mínus: profesionální podpora kolísání rychlosti cena dostupnost rychlost směrovač za plnou cenu

8. Satelitní připojení

Pokud žádná z předchozích variant není ve vaší lokalitě dostupná, a přesto jste rozhodnuti pořídit si připojení k internetu, můžete zauvažovat o satelitním připojení. Dříve se nabízelo tzv. jednosměrné připojení, kdy prostřednictvím satelitní linky "tekla" data pouze k uživateli. Takové připojení je už dnes ale nepoužitelné. Oboustranné satelitní připojení má obrovskou výhodu v prakticky neomezené dostupnosti po celém Česku.

Problémem jsou ale relativně vysoké ceny při rychlosti připojení srovnatelné s CDMA nebo Internetem 4G. Navíc vás čeká i investice do přijímacího zařízení. Nejznámější služba Astra2Connect není u nás zatím dostupná, ale existuje zde několik dalších poskytovatelů.