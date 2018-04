Jak vybrat PocketPC kapesní počítač právě pro vás? (či vaše blízké)

Vánoce jsou za dveřmi a někteří z vás jistě řeší otázku, jaké PDA - případně podle čeho - vybrat. Kapesní počítače mají mnoho parametrů, které značně ovlivňují také jejich cenu. PocketPC zařízení, jejichž výběru se budeme věnovat (informace, jaký vybrat Palm, jsme přinesli ve článku před pár týdny), lze koupit za pár tisícovek, ale i za cenu přesahující dvacet tisíc.

Nejdříve si stanovte cenu

Asi jako u každého výrobku, také při výběru PocketPC byste měli mít jasno, kolik do něj vlastně chcete investovat. Spolu s cenou se očekává, že budete znát, co vše by PDA mělo umět, případně jakou má mít výbavu. Z té se dá případně slevit, pokud byste měli nereálné požadavky (například PDA s VGA displejem, Wi-Fi a BT za 8 tisíc atp.), rovněž můžete o něco posunout cenu. Pokud však představu o její výši mít nebudete, zaručeně si z obchodu odnesete to nejdražší zařízení.

Výše uvedené platí pouze tehdy, nehodláte-li mít v kapse saka nejnovější a nejnadupanější kapesní počítač bez ohledu na jeho pořizovací cenu.

Jakou výbavu?

Hned po určení ceny byste si měli říct, k čemu vlastně budete PDA používat. Jsou tři základní způsoby (lze je libovolně kombinovat), a to:

PDA poslouží jako PIM, tedy organizátor, kontaktník či připomínkovač úkolů. Vedle toho i k dalším účelům (užitečné programy, hraní her...), předpokládá se však, že nebude nahrazovat například notebook.

PDA bude sloužit účelům z prvního bodu, k tomu navíc jako mobilní internetový prohlížeč či e-mailový klient.

PDA bude nahrazovat notebook.

Od předpokládaného způsobu využití se totiž odvíjí následující.

Výběr podle displeje

Ještě nedávno bychom tento bod vynechali, s příchodem VGA obrazovek i na PDA je však aktuální. Téměř každý výrobce kapesních počítačů nabízí v současné době alespoň jeden model s VGA displejem. Ten se od klasické obrazovky odlišuje především schopností zobrazit lepší - vyšší rozlišení. To však, když na ně není většina programů uzpůsobena, využijí právě spíše uživatelé mobilního internetu, případně ti, kterým PDA slouží jako notebook. Pro první skupinu je VGA displej zbytečný, alespoň do té doby, než jej bude mít většina přístrojů a jejich cena se dostane na úroveň zařízení, která v současné době takovouto obrazovku nemají.

Potřebuji Bluetooth či Wi-Fi?

Další otázkou je, zda využijete ve svém PDA bezdrátovou technologii BT či Wi-Fi. Pokud se nehodláte mobilně připojovat přes modrý zub k internetu, či kapesní počítač tímto způsobem synchronizovat se stolním, zřejmě Bluetooth nevyužijete. To se samozřejmě může změnit, s příchodem datových paušálů dvou českých operátorů je mobilní internet dostupnou záležitostí a i když nemáte nyní potřebu stahovat e-maily či prohlížet web tímto způsobem dnes, napřesrok to již může být jinak. Rozdíly mezi cenami zařízení s BT a bez navíc nejsou tak výrazné. Konečné rozhodnutí je ale na vás.

O něco jiné je to s Wi-Fi. Hot-spoty, které umožňují bezdrátové připojení k internetu jsou téměř na každém kroku, málokomu, kdo jde na nákup například do obchodního centra by se však za přístup k webu přes tuto technologii chtělo platit. Pokud někdo takový je, jistě se připojuje přes GPRS.

Jiný případ je, pokud máte Wi-Fi rozvedeno doma či na pracovišti. Když si pořídíte PDA vybavené touto technologií, nedáte na bezdrátové připojení přímo z postele jistě dopustit :)

Opět je tedy na vás, zda do PDA s Wi-Fi jít, klasický uživatel jej využije jen stěží.

Jaké sloty v PDA?

Ačkoliv je v současné době cena paměťových kart různých formátů podobná (výjimku tvoří MemoryStick), může se v PDA hodit slot například pro nejrozšířenější CompactFlash karty. Zvlášťě pokud nějaké takové již máte (například z fotoaparátu) a nechce se vám hned s koupí kapesního počítače investovat do nových. Mnoho PDA již má slotů více, tím starost s hledáním zařízení právě na "vaše" karty odpadá. Důležité je si dát pozor na to, zda se jedná o sloty využitelné také jinak, než jen pro paměťovou kartu. To pro případ, že byste v budoucnu zatoužili například po GPS přídavném modulu (např. do SD slotu), a ten nebyl SDIO, tzn. že by připojení neumožnil.

Hardwarová výbava kapesního počítače

Pro někoho je výkon PDA prioritou, jiného nechává chladným. Obecně se dá napsat, že kapesní počítače prodávané v současné době mají dostačující výkon na drtivou většinu dostupných aplikací. Proto není třeba trvat na nejnovějším a nejrychlejším procesoru, který PDA zbytečně prodraží. Takových 300, 400MHz bohatě dostačuje.

Jiné je to s pamětí, zde platí pořekadlo čím více, tím lépe. Ideálním kompromisem pro dnešní programy je 64MB a 32MB ROM. Od věci není koukat také po kapacitě baterie, je rozdíl, když PDA vydrží pět, nebo deset hodin práce. Důležitou informací rovněž je, zda lze akumulátor vyměnit.

Jaký operační systém?

Nové modely se prodávají s nejnovější verzí operačního systému Windows a to Microsoft Pocket PC 2003 SE. Ten se od nižších verzí (2002) odlišuje zejména lepší podporou bezdrátových technologií. Pokud si tedy budete pořizovat kapesní počítač také kvuli nim, měl by mít nejnovější systém. V opačném případě si vystačíte se starší verzí, to v případě, pokud se rozhodnete zakoupit o něco starší, za to však o dost levnější (ve srovnání s cenou při uvedení zařízení na trh) model.

Výběr podle vzhledu, ergonomie...

Vzhled sice není nejdůležitější, pro někoho však může být hlavním kritériem při výběru kapesního počítače. Pryč jsou doby, kdy PocketPC dominovaly iPaqy s několik let nezměněnou, tuctovou podobou. Nyní se snaží stále více výrobců od ostatních odlišovat právě vzhledem přístroje a z toho těží zejména zákazník, který má možnost výběru takového zařízení, jehož vzhled se mu zamlouvá.

Pro někoho mohou při výběru rozhodovat detaily - levák ocení uzpůsobení PDA také pro něj, další uživatel nedá dopustit na postranní páčku či kolečko, která umožňuje posunování stránky... I na takovéto detaily byste se měli zaměřit a před koupí ideálně PDA vyzkoušet naživo, abyste věděli, jak vám sedne do ruky.

A co doplňky?

Každého jistě potěší, když kromě zařízení, které si zakoupil, dostane ještě něco "navíc". V případě kapesních počítačů může být takovým doplňkem například kolíbka, sada náhradních stylusů, ochranných fólií, CD se softwarem... Možností, jak může výrobce na zákazníka zapůsobit je celá řada.

Pokud plánujete využití PDA jako psacího stroje, těžko se spokojíte s vyťukáváním písmenek na malé obrazovce, případně se psaním znaků. V takovém případě jistě přijde vhod přídavná klávesnice. Ne každý model však tento doplněk podporuje, proto je vhodné se informovat předem, zda k vybranému kapesnímu počítači půjde klávesnice případně připojit (částečně řeší Bluetooth modely).

Tím jsme vyčerpali všechna důležitá kritéria pro výběr kapesního počítače s PocketPC platformou. Snad vám náš článek pomůže se zorientovat ve změti PDA a zbytečně neutratíte peníze za model, který byste nevyužili. V příštím týdnu si přiblížíme jednotivé cenové kategorie kapesních počítačů a doporučíme, které je za stanovenou cenu podle nás nejlepší koupí.