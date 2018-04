Jak vybrat pobočkovou ústřednu??

Výběr vhodné pobočkové ústředny vždy dokonale prověří analytické schopnosti manažerů příslušné firmy, neboť správně provedené analýzy budoucího rozvoje jsou základem všech požadavků kladených na nový komunikační systém. Obecně lze konstatovat, že kvalita odhadu přímo úměrně souvisí s efektivitou mnohdy nemalé investice. Následující řádky, snažící se probrat všechna úskalí spjatá s výběrem pobočkové ústředny (dále jen PbÚ), jsou proto založeny na existenci reálné vize.

Kapacita

Bezpochyby jednou z prvních otázek, vyžadujících zodpovězení ještě před samotným vznesením poptávky, jsou konkrétní nároky na kapacitu v nejbližších letech. Podporovaný počet poboček a státních linek je totiž u mnohých výrobců omezen třídou dodávané ústředny bez možnosti snadného resp. levného přechodu na větší systém. Uveďme si malý příklad. Začínající reklamní agentura s deseti zaměstnanci hodlá v průběhu následujících dvou let rozšířit portfolio služeb o telemarketing. Rozhodne-li se již nyní investovat do větší PbÚ plně zvládající nároky call center, ovšem pouze v minimální konfiguraci odpovídající momentálním potřebám, tak za rok nebude muset kupovat zcela nový systém, ale pouze rozšiřující karty. Výsledný úsporný efekt je zde zřejmý. Majorita výrobců totiž své produkty rozřazuje do kapacitních tříd, což z hlediska zákazníků není zcela ideální. Zjistíte-li, že produkt A svými parametry nezvládá všechny nároky tak, jak byste potřebovali, nezbývá vám, než koupit zcela nový B. Solventní prodejci vám však nabídnou možnost protiúčtu.

Naprosto nepochopitelným mýtem, který si vsugerovalo nemalé procento firem, se stalo vybírání správně dimenzované PbÚ nikoliv podle očekávaného zatížení, ale dle podporovaného počtu poboček. Náhoda však nepůsobí u všech současně, a tak nevhodný výběr nejednou způsobil zanevření na mnohdy kvalitní produkty. Přes plně dostačující funkční výbavu totiž daný systém stále vykazoval vysoké procento ztrát, jinými slovy nebyl schopen obsloužit v rozumné míře požadavky na uskutečnění spojení, přičemž počet státních linek dosahoval maxima konfigurace. Zaměstnanci se tak často nemohli dovolat ven a naopak zákazníci měli stále obsazeno, zkrátka naprosto nevyhovující stav. Další možnou situací, ovšem podstatně příjemnější z hlediska dalšího řešení, je naopak nadhodnocení potřebného počtu státních linek, které sice vede k maximální spokojenosti s odbavením hovorů, ovšem nadbytečně zvyšuje telefonní účet a v krajní situaci nejen ten. Pokud totiž dotyční pořídí dražší systém jen kvůli tomu, že podporuje vyšší počet státních linek, čímž splní jejich zbytečně velké požadavky, lze označit navíc vynaložené finance za proinvestované.

Uveďme si opět malý příklad, na němž budeme tentokrát demonstrovat optimální kapacitu PbÚ. Střední firma s 50 zaměstnanci, z nichž pětina volá v průměru 45 min. v pracovní době (8,5 hod), dvě pětiny 15 min, a ostatní 5 min. Někdo z odpovědných odhadne, že k rozumnému uspokojení všech telefonních nároků je třeba deseti státních linek. Čas plyne, nikdo si nestěžuje na potíže s dovoláním, zkrátka na první pohled správně vyřešená zakázka. Ovšem sáhneme-li po matematice v telekomunikační technice, konkrétně k první Erlangově formuli ztrát, zjistíme, že stejnou službu vykoná pouze 6 státních linek, s nimiž ztráty dosáhnou něco pod 1%, tzn. v praxi jsou vesměs nepostřehnutelné. S navrhovanou variantou se pohybují hluboce pod 0,1%, což je zbytečný luxus. Rozeberme tedy, jakým způsobem lze dojít k optimálnímu řešení. Prvotně musíme spočítat konkrétní zatížení v erl (erlang) pomocí vztahu Y= počet poboček x (součet délky volání/celková doba). V uvedeném příkladu tedy Y=10 (0,75 h / 8,5 h)= 0,88 erl, což učiníme u každé skupiny zaměstnanců, výsledky sečteme a dostaneme celkové zatížení 1,7647 erl. Pak určíme ztráty, jejichž výše se obvykle volí 1%, pohlédneme do tabulky (na konci) na nejbližší vyšší hodnotu => 6 st. linek. Zkrátka nic složitého.

Státní linky

Dosud nejrozšířenějšími státními linkami jsou bez nejmenších pochyb klasické analogové dvojlinky, které se svou dostupnou cenou stále drží na výsluní popularity. Mají k tomu slušné předpoklady, neboť základní službu v podobě přenosu signálu 300-3400 Hz splňují vesměs bez problémů, a to, že nelákají službami jako identifikace volajícího, či přenosem dat rychlostí vyšším než 56 kbps je hned tak z vyhřátého místečka neodstraní. Poslední dobou se navíc jejich partnerem staly GSM brány výrazně snižující telefonní účty. Nesrovnatelně dokonalejší digitální linky euroISDN, ať už v podobě základní (2x S0) či primární přípojky (30x S0), přicházejí v úvahu teprve tehdy, pokud dotyční vyžadují více, než jen pouhé telefonování. Větší firmy dokážou využít identifikace volajícího ve svém komunikačním systému do té míry, že příchozí hovor vyvolá v serveru požadavek na vygenerování z databáze všech dostupných (resp. potřebných) údajů o volajícím. Zaměstnanec má pak před zvednutím telefonu v počítači k dispozici např. kompletní přehled o stavu zakázky. Nutno podotknout, že takovéto řešení komunikačního systému se pohybuje řádově ve stovkách tisíc.

Dalšími linkami, o nichž by jste mohli slyšet především v souvislosti s alternativním připojením k JTS či budováním firemní sítě, jsou digitální PCM trakty s 30-ti kanály S0 se společnou signalizací "K" v 16-ti kanálovém intervalu na rozhraní G 703. U firem s několika pobočkami (např. Praha, Brno) pak připadá v úvahu i otázka podpory VoIP (voice over IP), jejichž příkladem může být např. IP telefonie pomocí produktu Siemens HiNet 3000. Domnívám se, že v současnosti je už zbytečné zmiňovat analogové linky E&M, neboť rozumnější investicí jsou digitální spoje.

Závěrem bych snad jen připomenul existenci PbÚ, které dokážou prostřednictvím standardu DECT/GAP ztelefonizovat firmu bez položení jediného kabelu. Záleží tedy jen na vás, pro jaké řešení se rozhodnete. V globálu lze ještě konstatovat, že všechny kvalitní pobočkové ústředny disponují z 90% totožnou funkční základnou, takže pokud nehodláte pořídit ten absolutně nejlevnější produkt, můžete své požadavky rozšířit i o podřadné vlastnosti. Před konečnou volbou je navýsost dobré zjistit servisní zázemí daného výrobce, neboť jediný technik z druhého konce republiky není tím ideálním konzultantem.