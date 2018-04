Jak vybavit chytrý mobil na dovolenou?

Pokud máte telefon se systémem Symbian (3rd) nebo Windows Mobile (5 a výš), připravili jsme pro vás pár tipů na užitečné aplikace. Protože jsme si vědomi toho, že dovolená jistě stála už tak dost peněz, snažili jsme se pro vás najít aplikace s co nejvyšším poměrem cena/výkon, většinou tedy povedený freeware.

Fotky musí být!

Na dovolené je jistě zapotřebí fotit, abyste měli po návratu co probírat s přáteli. Bohužel když budete fotit jednu fotku za druhou a nebudete si dělat poznámky, kterou jste kde pořídili, za chvíli už nebudete ani vědět, ve které zemi nebo na které dovolené jste danou fotku pořídili. Pokud budete fotit vaším mobilem, můžete si nainstalovat aplikaci, která automaticky údaje k fotce doplní.

Nokia Location Tagger – Symbian S60 3rd

Aplikace, která je zcela zdarma. Její jediná funkce je zapisovat do fotek polohu, kde byly vyfoceny. Její hlavní výhodou je, že se v mobilech Nokia přímo integruje do fotoaparátu, takže stačí mít zapnutou aplikaci, mít signál GPS a fotografie, kterou vyfotíte, je automaticky popsána souřadnicemi, kde byla pořízena. Když přetáhnete fotografie do počítače, můžete pak jednoduše zasadit fotografie do mapy, kterou poskytne například Google Earth.





Platforma: Symbian OS 9.x

Cena: zdarma

Download: zde (musíte vybrat typ vašeho telefonu)

locr GPS Photo

Varianta aplikace pro Windows Mobile nabízí klasický mód označování fotografií, pokud fotíte přes rozhraní locru. Problém je v tom, že nemůžete využít většiny funkcí, které nabízí klasické rozhraní fotoaparátu. Jedinou možností je, že si uděláte fotku v klasické aplikaci a označíte ji polohou později v tomto programu. Locr GPS Photo nabízí kromě základního označování fotografií i možnost nahrávat fotky na internet a stahovat fotky, které byly pořízeny ve vašem okolí. Ovládání je velmi jednoduché a zvládne je každý.





Platforma: Windows Mobile

Cena: zdarma

Download: zde

Když chcete mít jasno

Dovolenou si plánuje každý jinak, někdo podle destinace, někdo podle data, kdy si může vyrazit, ale všechny zajímá počasí. Předpověď je velmi důležitá, můžete si totiž naplánovat dovolenou tak, abyste využili i nepřízně počasí třeba k výletům a podobně. Druhou věcí, kterou nesmíte zapomenout, je převodník měn, možná i s vestavěným kurzovním lístkem, abyste věděli, kolik a kde si vyměnit. Pokud chcete jezdit třeba i na nějaké výlety, není od věci mít s sebou průvodce nebo jízdní řády místní hromadné dopravy.

WorldMate

Ideální aplikace na cesty. Obsahuje všechny důležité věci jako předpověď počasí, převodník měn, dokonce i základní tabulku odletů a příletů na velkých letištích. Předpověď počasí je přehledně zpracována a podle údajů výrobce je aktualizována i 4x denně, ale vzhledem k tomu, že je na pět dní dopředu a celkem odpovídá realitě, je to jedno. Převodník měn je klasická kalkulačka s možností automatických aktualizací kurzu, takže si můžete zkontrolovat, jaký je kurs ve světě a ve vaší směnárně. Přílety a odlety slibují neuvěřitelných 800 leteckých společností a jejich aktuální časy letů. Bohužel neobsahuje ceny a k jeho použití se musíte vždy připojit na internet. Jako bonus získáte přehled o čase kdekoliv na zemi i údaje o východu a západu sluníčka. Celá aplikace je navíc zadarmo, platíte jen za připojení na internet, když aktualizujete data.





Platforma: Symbian OS, Windows Mobile

Cena: zdarma

Download Symbian: zde

Download Windows Mobile: zde

Metro

Velmi povedená aplikace pro ty, kteří chtějí mít přehled ve všech velkých světových městech o tom, jak a kam se dostanou pomocí hromadné dopravy. Tato aplikace nabídne kompletní síť ve městech, která si předem do mobilu stáhnete. Umí vyhledávat nejen jednotlivé zastávky, ale cesty z jedné zastávky do druhé, a to včetně časové návaznosti. Aktualita jízdních řádů je dobrá, ale není zaručena, takže spíše počítejte s rezervou při plánování.





Platforma: Symbian OS, Windows Mobile

Cena: zdarma

Download Symbian: zde

Download WM: zde

Jazyková bariéra prolomena

Slovníky jsou aplikace, které se hodí nejen na dovolenou, ale užijete je často i doma, když potřebujete něco přeložit. Je to tedy jedna z aplikací, na které se moc nevyplatí šetřit, bohužel takové aplikace jsou poměrně drahé a nejsou univerzální, takže musíte platit za každý jazyk, který si přiberete. Slovníky jsou ale velmi dobře propracované, a nabízí dokonce fráze nebo mluvenou výslovnost.

SlovoED

Bezkonkurenčně nejlepší slovník, který můžete pro Symbianový telefon najít. I přes slabší procesory telefonů a rozsáhlé databáze slovníků je vyhledávání rychlé. Slovníky jsou obousměrné, takže si najdete slovíčko jak v češtině, tak v cizím jazyce. Slovíčka mají u sebe i několik významů, podobně jako ve velkých slovnících. Výrobce nabízí mnoho jazykových mutací, ale nemá stanovenu jednotnou cenu, protože některé databáze jsou rozsáhlejší. Pokud byste potřebovali i mluvenou výslovnost, budete si bohužel muset připlatit.





Platforma: Symbian OS

Cena: 25-65USD(podle slovníku)

Demo: zde

Nákup: na Epocware

Pocket Translator

Vyspělý slovník pro zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Velmi přehledná aplikace, která nabídne kromě klasického překladového slovníku i několik desítek frází, které se jistě v zahraničí budou hodit. Vyhledávání je rychlé a slovíčka mají u sebe všechny významy. Ovládání je intuitivní a velmi povedené, takže i během hovoru si můžete rychle vyhledat slovíčko, kterému nerozumíte nebo které potřebujete použít. Aplikace se dodává jako celek i s hlasovými soubory. Cena je bohužel poměrně vysoká.





Platforma: Windows Mobile

Cena: 950 – 1450Kč

Nákup: na Aponia

Sportovat s mobilem se vyplatí

Pokud se na dovolené nechcete jen opalovat a popíjet koktejly v baru, můžete se věnovat i nejrůznějším sportům. Taková aktivní dovolená je jistě dobrá nejen pro vaše zdraví, ale rozhodně si ji můžete i užít. Abyste měli přehled o tom, co všechno jste zdolali nebo kde jste byli, existuje několik programů do mobilu, které vám pomohou zaznamenat vaše sportovní úspěchy.

SportsTracker

Program, který je vytvořen především po běžného uživatele. Neobsahuje žádné pokročilé funkce, jako jsou tréninkové programy nebo dietní programy. Spolupracuje s integrovanými nebo externími GPS moduly, díky kterým můžete shromažďovat data o vašich sportovních aktivitách. Program zaznamenává aktuální polohu a z jednotlivých bodů dává dohromady vaši trasu. Dále umí zobrazovat aktuální rychlost, čas, absolvovanou vzdálenost a údaje o spalování energie. Všechny záznamy jsou uchovávány v přehledném kalendáři a vy si je můžete kdykoliv prohlédnout. Aplikace je dílem Nokia Labs a existuje několik verzí, podle toho, jaký máte typ telefonu.





Platforma: Symbian

Cena: zdarma

Download: zde

SirfGPST

Další z řady jednoduchých aplikací, které umí získávat data z integrovaného nebo připojeného GPS přijímače a zpracovávat je. Graficky není sice moc dobře zpracována, ale nabízí vše potřebné pro vaše výlety, dokonce vám umí ukázat směr vašeho cíle. Zaznamenává jednotlivé body vaší trasy a kreslí podle nich mapu. V každém bodě navíc zaznamenává i vaši rychlost a vyhodnocuje ji v grafech. Umí zaznamenávat i vaši nadmořskou výšku, kterou také zpracovává grafem, což znamená výškové profily. Tato aplikace se tedy ideálně hodí na kolo nebo kolečkové brusle.





Platforma: Windows Mobile

Cena: free

Download: zde