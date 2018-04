Jak volat nejlevněji o zkouškovém (Vybíráme vhodný tarif pro studenty)

Studentům končí pomalu zimní semestr. Čekají je krátké vánoční prázdniny a po nich zkouškové období, v němž jsou telefon a internet jedněmi z nezbytných pomůcek. Shánění informací, rychlé honičky se zápisem na zkoušku a nebo jen běžné svolávání oslav úspěchů u státnic. Nic z toho se už bez mobilního telefonu neobejde.

Operátoři vědí, že ve studentech je síla. A tak se jim snaží podbízet se speciálními tarify, kterými se je snaží přesvědčit o kvalitě svých služeb. Kolik můžete ušetřit voláním se studentským tarifem? A kolik stojí volání s klasickým tarifem? Projděte si v klidu nabídky levnějšího volání pro studenty a levnější operátorské tarify.

Část první - tarif pro studenty

Do začátku letošního října byl na trhu dva měsíce jen jeden studentský tarif. Oskar svůj program Volej kolej zrušil v srpnu s nástupem tarifů Naplno, a v současné době ho už nenabízí. T-Mobile stále drží a nabízí vlastní T-Mobile Student. Prvního října ale do celkem klidných vod vstoupil Eurotel se svým Eurotel Praktik.

T-Mobile Student - levnější než levný tarif

T-Mobile na začátku vysokoškolského roku trochu vylepšil svůj studentský tarif T-Mobile Student. Ten začal nabízet v loňském roce a setkal se celkem s úspěchem. Stejně jako podobný krok Oskara s názvem Volej kolej. T-Mobile ale pro nový školní rok tarif trochu zatraktivnil zajímavým bonusem. Speciální akce pro prvních 10 000! Znělo hlavní heslo nové nabídky. Prvních deset tisíc zákazníků, kteří si aktivovali tarif Student a nebo na něj přešli z Twistu nebo z některého z tarifů, dostalo vytištěných čtyřicet barevných vizitek.

Eurotel Praktik – Volné SMS nade vše

V říjnu i Eurotel zjistil, že studentský tarif je dobrý byznys, a tak pro studenty připtavil k zápisu do ročníku novinku - program Praktik. Za 178,50 je v balíčku trochu víc bonusů než u T-Mobile.

Eurotel Praktik je určen pro studenty do 26 let. Jako velké lákadlo může fungovat stovka volných SMS a dvacet minut volání do všech sítí. K tomu ještě v Eurotelu přidali možnost nákupu dotovaného telefonu za zvýhodněnou cenu. V nabídce jsou telefony Samsung SGH X100, Nokia 3510i a nebo Sony Ericsson T105. U těchto přístrojů budete mít i nižší aktivační poplatek ve výši 1 782 Kč.

Nový tarif můžete kombinovat se službou Eurotel Star. Zpočátku nešlo přecházet na službu z předplacených karet, ale postupem času Eurotel přišel nato, že to není vhodný model a praxi změnil. Dnes již můžete na Praktik přejít i z GO karty bez ztráty čísla.

Srovnání studentských tarifů

Hned na první pohled je jasné, že zaujme stovka volných SMS u Eurotelu. Kdo radši píše, má možná vyhráno. Jenže co přijde po odeslání sté textovky a provolání dvacáté volné minuty? Vystřízlivění.

S tarifem Praktik voláte, ve srovnání s konkurenčním tarifem Student, o více než korunu dráž. Nehledě nato, že rozdíl v ceně SMS se také blíží jedné koruně. Nezachrání to ani moc nevýhoda T-Mobile Student, u kterého je zadarmo jen 30 SMS, ale jen do vlastní sítě.

Eurotel Praktik T-Mobile Student měsíční paušál 178,5 226 volné minuty 20 50 volné SMS 100 30* volání do vlastní sítě – špička / mimo špičku 6,78 / 6,78 4,17 / 2,26 volání do cizí sítě – špička / mimo špičku 6,78 / 6,78 5,36 / 5,36 volání do pevné sítě – špička / mimo špičku 6,78 / 6,78 4,17 / 2,26 SMS 2,02 1,19

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS platí jen v rámci sítě T-Mobile

Ve srovnání tak zvítězil jako nejvýhodnější tarif T-Mobile Student. Eurotel Praktik sice láká na volné minuty, ale volání a SMS, což je pro studenty rozhodující, je neúnosně drahé.

Část druhá - zvýhodněná volání

Chci volat jen Tobě

Studentské lásky jsou krásné a přelétavé. Jestliže ale máte rádi dlouhé hovory se svou aktuální láskou, můžete si je ještě zpříjemnit tím, že si s ní nebo s ním budete volat levněji. Možnosti jsou různé a záleží jenom na vašich operátorech. T-Mobile a Oskar nabízejí výhodnější volání jenom na čísle ve svojí síti. Eurotel ale přišel v září s novinkou, která překvapila i některé zákazníky operátora.

Eurotel - jsem tvoje hvězda

Se službou Eurotel Star můžete volat na jedno číslo o 20 procent levněji. Je to jistá obdoba oblíbených čísel, která se objevuje i v cenících ostatních operátorů. Novinkou u Eurotel Star je to, že vaše oblíbené číslo nemusí být ze sítě vašeho operátora.

Dvacetiprocentní sleva na volání platí jak do mobilních, tak do pevných linek. Aktivovat si ji mohou jak majitelé předplacených karet, ale i zákazníci s paušálem. U zákazníků s paušálem je Star trochu výhodnější, protože sleva platí i na textovky a MMS.

Vybrané „hvězdné“, číslo nemáte napořád, ale můžete jej měnit. Stojí to však další peníze. „Zvolené číslo lze podle potřeby zaměnit za jiné. Aktivace služby je jednou v kalendářním měsíci bezplatná,“ řekla Helena Čomorová z Eurotelu.

T-Mobile se drží osvědčeného receptu

Druhý největší operátor nabízí podobnou službu s názvem T-Mobile NEJ. Někteří si ji pamatují ještě v původní verzi Paegas Nej, kterou tehdejší Radiomobil spustil na konci roku 1999. Systém oblíbeného čísla je celkem lákavý, zvlášť pro páry a nebo rodinné volání.

T-Mobile NEJ si můžete aktivovat pro jakékoliv číslo sítě T-Mobile. Aktivace je zdarma, stejně jako výběr prvního čísla. Za každou další změnu NEJ čísla zaplatíte 113 korun.

Volání s T-Mobile NEJ vychází na 3,40 za minutu u základních TWIST programů. Jen u TWIST Extra je to za 3,40 ve špičce a tři koruny mimo špičku a o víkendech. Kromě TWIST sad si můžete přibrat NEJ číslo k partnerskému tarifu Partner I, který ale už není v nabídce T-Mobile a vystřídal ho Relax Partner.

Oskar má širokou nabídku

Nejširší nabídku zvýhodněných čísel má Oskar. Moje Jednička, Moje Rodina a Moji nej… pokrývají široké spektrum možných potřeb jeho zákazníků. Všechny tři si můžete aktivovat k jakémukoliv tarifu Naplno a nebo Nové generace. Problém může vzniknout v tom, že tu samou podmínku musí splňovat i číslo, na které chcete volat levněji.

Je příjemné, že se vám toto zvýhodněné volání nezapočítává do volných minut, a tak můžete svému oblíbenci volat za necelé dvě koruny. Celkem vysoké jsou však startovací poplatky. U služby Moje Jednička odevzdáte Oskarovi 238 korun za založení účtu pro vaší Jedničku. Služba Moje Rodina vás bude stát 119 korun. Poslední z nabídky je Moji Nej…. Tato nabídka nemá žádný zřizovací poplatek, ale zase musíte platit paušál necelých 24 korun. Získáte za to slevu ve výši 1,19 korun na minutovou sazbu pro volání na maximálně pět čísel.

* aktivace paušál cena / minuta počet čísel Moje Jednička 238 0 1,50 1 Moje Rodina 119 0 1,79 4 Moji Nej... 0 23,80 sleva 1,19 Kč za min 5

Ceny jsou včetně 19% DPH

Ceny volání platí jenom v síti Oskar.

Eurotel tak vypálil svým dvěma konkurentům rybník, když z ničeho nic přišel s tím, na co určtě mnoho uživatelů mobilních telefonů myslelo. Na první pohled služba vypadá dobře, ale je třeba si srovnat ceny volání u Eurotelu a konkurence. Mezi českými operátory je právě Eurotel ten nejdražší.

Fáze třetí - Co když nestuduji?

Pro nestudující nabízejí operátoři samozřejmě své standardní tarify. Oskar se svojí řadou Naplno nastolil nový trend, a to volání (včetně vlastní) do všech sítí za stejnou cenu. K tomuto kroku částečně přistoupil i nové řady svých tarifů i T-Mobile. Oba menší operátoři své nabídky zjednodušili.

Eurotel zůstává u svého standardu a vybrat si z jeho celkem komplikovaného systému nabídky je někdy dost obtížné. Vybrali jsme pro vás proto první dva tarify od kazdého operátora a předkládáme vám je v přehledných tabulkách s malým komentářem. Vybírejte sami, vybírejte očima a rozumem.

Srovnání s konkurencí – Proti všem

Startovní paušály - moc nevolám, ale píšu

T 30 HIT 50 Naplno Eurotel Relax Plus měsíční paušál 226 298 303 volné minuty 30 50 30 / 30* cena volné minuty 7,53 5,96 10,1 volání do vlastní sítě 3,81 5,36 5,71 / 3,21** volání na pevné linky 5,71 5,36 11,78 / 7,10 ostatní sítě 5,71 5,36 11,78 / 7,85 SMS 1,19 1,19 2,98

Ceny jsou včetně 19% DPH.

* Volné minuty / volné SMS.

** Volání ve špičce / mimo špičku.

Jak vidno, Eurotel vyhrál cenu pro nejdražšího operátora v nízkorozpočtové kategorii zákazníků. O pomyslné první místo se perou T-Mobile a Oskar. Oskar má při vyšším paušálu víc volných minut, ale dražší volání do vlastní sítě. V této kategorii vítězí T-Mobile, i když k získání tarifu T 30 HIT musíte s operátorem uzavřít dvouletou smlouvu.

Více zařizujeme, více voláme

T 80 HIT 150 Naplno Eurotel Optimum měsíční paušál 535,5 714 660 volné minuty 80 150 60 / 20* cena volné minuty 6,70 4,76 11 volání do vlastní sítě 3,33 4,76 6,40 / 3,57** volání na pevné linky 4,28 4,76 7,85 / 4,64** ostatní sítě 4,28 4,76 7,85 / 5,71** SMS 1,19 1,19 2,98

Ceny jsou včetně 19% DPH.

* Volné minuty / volné SMS.

** Volání ve špičce / mimo špičku.

Oblíbený pětistovkový tarif, který z dřívějšího Tarifu 400 na atraktivitě moc neztratil, má dost velkou konkurenci právě v novém dravci od Oskara (Naplno 150). Oskar má sice nejvyšší měsíční paušál, ale za tu cenu si užijete 150 volných minut a volání za cenu pod pět korun kamkoliv a kdykoliv. Eurotel zřejmě stále spoléhá na sílu své značky, protože jeho sazby u paušálu blížícímu se sedmi stovkám jsou neúnosné.

Sečteno a podtrženo

Je na první pohled jasné, že studentské tarify jsou celkově výhodné. Každý operátor, který studentský tarif nabízí klade důraz na něco jiného. Oproti vyváženému T-Mobile je tu Eurotel s dražším voláním, ale s volnými minutami a textovkami. Záleží na vás, co je vám bližší. Ke zřízení stačí ISIC karta a nebo potvrzení o studiu.

Co ale potom, až dokončíte školu a nebo během studia překročíte hranici šestadvaceti let? Pokud vaše struktura zůstane stejná, vyberte si tarif od Oskara a nebo od T-Mobile.

Používáte studentské tarify?