Jak volat levněji ze zahraničí (S, I, CRO, GR, BUL)

Léto je tady, a proto mnozí z vás, našich čtenářů, vycestuje za hranice. Proto pokračujeme druhým dílem seriálu o tom, jak v zahraničí nejlevněji telefonovat. Tentokrát se podíváme na roaming v tradičních turistických destinacích jako je Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Itálie a Bulharsko.

Možností, jak volat v cizině je mnoho a proto se zpočátku zaměříme na roaming, tedy volání a esemeskování s vlastní tuzemskou kartou a na možnosti, jestli se nevyplatí pořídit si předplacenou kartu některého z tamních operátorů. Než se začneme volání v okolních státech věnovat podrobněji, připomeňme, že základní pravidla pro roaming najdete v třech článcích, které jsme vám nabídli v minulých dnech (viz box).

Musíme vás také upozornit, že uvedené ceny jsou platné k 1.7. 2004. Ceny roamingových hovorů a dalších služeb se velmi často mění a proto je nutné před cestou vždy překontrolovat aktuální ceny na webech operátorů. To platí i o cenách hovorného a dalších služeb zahraničních operátorů. V některých případech se ceny mění skoro každý měsíc, většinou ale směrem dolů. Také si dovolujeme upozornit, že weby operátorů se často mění, takže případné odkazy na jejich stránky mohou být časem změněny. V tomto případě navštivte hlavní stránky operátorů:

Začněme s klasickým roamingem. Máte-li tedy SIM některého z našich operátorů, můžete jí použít i v zahraničí. Roaming musíte mít aktivovaný a v případě předplacených karet doporučujeme předzásobit se kreditem. Roaming není levná záležitost, což vám za moment ukážeme. V případě dnes popisovaného regionu nabízí své služby všechny dostupné sítě a to v případě všech tří tuzemských operátorů. Dobrým výběrem sítě ale můžete ušetřit mnoho peněz.

T-Mobile

Nejdříve se pustíme do nabídky roamingových služeb u T-Mobile. V případě příchozích hovorů se cena u tarifních programů odvíjí právě od nich. Cena tedy není stejná, liší se podle tarifního programu.

Na Slovensku je cena za příchozí hovor nejnižší, ve zbylých třech okolních státech je pak pro každý z tarifních programů stejný. Chorvatsko s Bulharskem zařadil T-Mobile do vyšší roamingové skupiny než ostatní státy, a tak se ceny za příchozí hovory o trochu zvedly. Ceny si můžete prohlédnout v následující tabulce:

Příchozí hovory Twist 20, Start, 20+20, Partner 3 80, Student, Partner 2 200, Partner 1 400 Chorvatsko 37,40 35,70 32,10 29,75 29,75 Španělsko 28,30 28,60 25 22,60 22,60 Bulharsko 37,40 35,70 32,10 29,75 29,75 Řecko 28,30 28,60 25 22,60 22,60 Itálie 28,30 28,60 25 22,60 22,60

U odchozích hovorů a cen za SMS se nejdříve podíváme na předplacenou službu Twist. U odchozích hovorů je nutné vždy přičíst sestavovací poplatek, takže se vyplatí spíš delší hovor. Většinou je levnější volání do ČR, než v rámci navštívené země, případně do jiné země v regionu. Hovorné je velmi vysoké, při volání do ČR zaplatíte za minutu hovoru od 34 do 45 Kč. První minuta je účtována celá, dále se účtuje po sekundách. T-mobile nabízí u některých zahraničních roamingových partnerů takzvané přímé volání, tedy vytáčení čísla v běžném formátu, samozřejmě s mezinárodní předvolbou na začátku (pro ČR +420). Pokud u zahraničního operátora přímé volání nefunguje, je nutné použít takzvaný callback, nebo-li zpětné volání. Pak se při zadávání čísla postupuje následovně: *111*číslo s mezinárodní předvolbou#. Pak počkáte na zpětné zavolání, která vás s požadovaným číslem spojí. V tabulce najdete ceny hovorného v daném regionu:

Přímé volání je možné v: TIM (Itálie a Řecko), Telefonica (SP), HT Mobile (CRO). U ostatních operátorů v regionu je nutné použít callback.

Twist odchozí hovory, 17 Kč sestavovací poplatek Z/Do Chorvatsko Itálie Španělsko Řecko Bulharsko ČR 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 Chorvatsko 57 57 57 57 57 Španělsko 68 68 68 68 68 Itálie 57 57 57 57 57 Řecko 68 68 68 68 68 Bulharsko 68 68 68 68 68

S ohledem na ceny hovorného asi mnoho z vás raději sáhne po textové zprávě. Jejich odesílání je stejné, jako doma, jen je opět potřeba nezapomenout na mezinárodní předvolbu. Ceny SMS jsou ještě přijatelné, stojí okolo 11 Kč za jednu. MMS pak stojí stejně jako v ČR. Ceny jsou v následující tabulce:

Twist SMS Itálie 11,3 Chorvatsko 11,3 Bulharsko 11,3 Řecko 11,3 Španělsko 11,3

Další informace o T-Mobile Twist roamingu najdete na webu operátora.

Co se vyplatí u T-Mobile Ve Španělsku doporučujeme volat mimo špičku s operátorem Xfera. Z Řecka jsou zase nejlevnější SMS díky Cosmote. V Chorvatsku je to vzácně vyrovnané, ale HT Mobile má teď do konce léta akci SMS za polovic. Kdo nechce hledat, může využít Relax roaming. V něm je výhodnější MMs než SMS.Pro někoho může být zajímavou alternativou i služba World Class. V Twistu je výhodná možnost přímého volání bez nutnosti callbacku.

U tarifních programů T-Mobile nabízí vedle běžného Roamingu i novou službu Relax Roaming. Jeho hlavní výhodou je, že v zahraničí nemusíte kontrolovat, u kterého roamingového partnera jste, cenu jsou v tomto případě všude stejné. Oproti běžnému roamingu jsou o něco levnější příchozí hovory, naopak odchozí lze v běžném roamingu najít výhodnější, což platí i pro odesílání SMS. K Relax Roamingu nabízí T-Mobile i dva zvýhodněné balíčky. První z nich, nazvaný Dovolená, nabízí jednorázově předplatit za 99 Kč deset minut pro příchozí i odchozí volání. Minuta hovoru pak bude stát jen 9,90 Kč. V našem regionu ale lze tento balíček využít ve všech zemích kromě Bulharska. Druhý balíček s názvem Evropa již funguje ve všech čtyřech zemích. Stojí 375 Kč a předplatíte si s ním 15 minut. Minuta příchozího a odchozího hovoru tak bude stát 25 Kč. Další hovorné s Relax Roamingem v daném regionu najdete v tabulce:

Relax roaming odchozí hovor příchozí hovor SMS MMS BUL, SP, I, GR, CRO 41,65 23,80 9,52 9,76

Běžný roaming je výhodnější než verze Relax, je ale mnohem složitější. Před odjezdem budete muset navštívit web operátora a podrobně prostudovat ceny u jednotlivých zahraničních operátorů. Ceny se mohou velmi výrazně lišit a to i o desítky procent. Některý operátor má levnější volání v rámci navštívené země, jiný pro odchozí hovory do ČR a jiný zase pro SMS. Lišit se mohou i ceny ve špičce a mimo špičku, jiní operátoři zase mohou mít po celý den ceny stejné. V tabulce jsou uvedeny vždy jen nejnižší sazby, v případě vnitrostítních hovorů v navštívené zemi opět jen nejnižší sazba. Ta je často platná jen pro volání v rámci sítě. MMS pak stojí stejně jako v ČR, což je poměrně výhodná cena. Často obdobná jako u SMS, do MMS se toho ale vejde mnohem víc. Pro kompletní ceny navštivte web operátora.

Další alternativou pro běžný roaming u tarifních zákazníků T-Mobile je aktivace služby World Class. Při její aktivaci (pomocí SMS - více zde) získá zákazník z vybraných zemí volání za jednotnou cenu 22,60 Kč. Tato cena platí pro volání do všech ostatních zemí ve skupině World Class (seznam zde). V našem případě se služba World Class týká operátorů TIM v Itálii, Telefonice ve Španělsku a TIM Greece v Řecku. Z jiných sítí v zemích kde funguje služba World Class při volání do zemí ve skupině World Class (seznam zde) stojí pak minuta hovoru 47,60. Při volání do jiných zemí platí standardní roamingové ceny.

Standard roaming — nejlepší sazby špička mimo špičku místní ČR místní ČR SMS Španělsko 16,40 (Xfera) 37,60 (Telefonica) 10,6 (Xfera) 32,30 (Xfera) 10,15 (Amena) Bulharsko 16,80 (GloBul) 51,90 (GloBul)** 12,25 (MobiTEL) x 10,60 (MobiTEL) Řecko 15,80 (Cosmote) 28,90 (Vodafone) 13,70 (TIM) x 3,60 (Cosmote) Itálie 17,00 (Omnitel)*** 26,20 (TIM)**** x x 6,60 (TIM) Chorvatsko 17,30 (HT Mobile) 24,50 (T-Mobile, VIP-NET) 11,35 (HT Mobile) 24,50 (HT Mobile, VIP-NET) 6 (HT Mobile, VIP-NET)*

* SMS Happy Hour od 1.6.2004 - 31.8.2004 mezi 17 - 18 hod. je SMS o 50% levnější.

** Uvedená cena platí pro volání na mobilní telefony, při volání na pevnou linku je cena 43,10 Kč za minutu.

*** K ceně nutno přopočítat jednorázový poplatek 5,70 Kč.

**** K ceně nutno připočítat jednorázový poplatek 13,30 Kč.

Oskar

Mnohem jednodušší roamingový ceník má Oskar. U Oskarty je pro odchozí volání jediným možným způsobem callback. Postup je následující: *123*číslo v mezinárodním formátu#. Opět si počkáte na zpětné zavolání, až po jeho přijetí je hovor účtován. SMS se odesílají běžným způsobem, snadno lze i přijmout příchozí hovor. Ten je relativně velmi výhodný, nejlevnější ze všech našich operátorů. Ceny SMS a odchozích hovorů pak již nikterak výrazně nevybočují z průměru, Oskar ale neúčtuje sestavovací poplatek. Ceny najdete v této tabulce, další informace pak na webu operátora.

Oskarta příchozí h. odchozí h. ČR SMS odchozí h. Chorvatsko 11,30 45,20 11,30 57,10 Španělsko 11,30 45,20 11,30 57,10 Itálie 11,30 45,20 11,30 57,10 Řecko 11,30 45,20 11,30 57,10 Bulharsko 11,30 80,90 11,30 104,70

Co se vyplatí u Oskara Oskar má nejlevnější příchozí hovory a to jak u tarifů, tak na předplacené kartě. Ze Španělska volejte domů výhradně přes Telefonicu a na místní hovory radši přes Vodafone. V Chorvatsku je to tak půl na půl. Celkově nejlevnější volání z ciziny domů nabízí italský Vodafone.

U běžného roamingu je situace o něco méně přehledná, opět je nutné vybírat mezi jednotlivými roamingovými partnery. Většinou v žádné zemi nenajdete jednoho, který by byl ve všech směrech nejvýhodnější. V některých případech je ale nabídka jednoho z operátorů velmi zajímavá. V některých případech se vyplatí počkat na večerní hodiny a svátky, kdy je volání výhodnější. Sazba mimo špičku ale může být u každého z roamingových partnerů jiná. I v tomto případě důrazně doporučujeme před cestou navštívit web operátora. Vybrané nejvýhodnější sazby najdete v tabulce, u některých vybraných tarifů (Odepiš, Mezi námi) platí v některých regionech jiné ceny, více na webu operátora. U odchozích místních hovorů uvádíme absolutně nejvýhodnější sazby, v některých případech ale mohou platit jen v rámci navštívené sítě. Oskar nenabízí GPRS roaming, takže si ze zahraničí s kartou Oskara MMS nepošlete.

Oskar — nejlepší sazby špička mimo špičku příchozí h. odchozí h. ČR odchozí h. odchozí h. ČR odchozí h. SMS Španělsko 11,31 42,40 (Telefonica) 17,05 (Vodafone) 32,00 (Telefonica) 11,40(Vodafone) 9,95 (Amena) Chorvatsko 11,31 26,25 (HT Mobile, VIP)** 18,55 (HT Mobile) x 12,15 (HT Mobile) 6,40 (VIP) Bulharsko 11,31 36,95 (Globul)* 16,50 (Globul) × x 6,00 (Globul) Itálie 11,31 21,40 (Vodafone) 16,60 (TIM) x x 7,10 (TIM) Řecko 11,31 28,40 (Vodafone) 13,70 (Cosmote) x x 5,70 (Vodafone)

* Uvedená cena platí pro volání na mobilní telefony. Pro volání na pevné linky platí cena 33,55 Kč.

** Uvedená cena platí pro volání na mobilní telefony. Pro volání na pevné linky platí cena 24,95 Kč u operátora HT Mobile.

Eurotel

U Eurotelu je situace poměrně přehledná u předplacené karty Go, naopak opět velmi komplikovaná u tarifních programů. V případě předplacené služby Go je možné volání jen pomocí callbacku. Postup je obdobný, jako u předchozích dvou operátorů: *101*číslo v mezinárodním formátu#. Eurotel si stejně jako T-Mobile účtuje sestavovací poplatek, jinak jsou ceny odchozích hovorů a SMS téměř stejné jako u konkurence. Naopak výrazně dražší jsou příchozí hovory, oproti Oskartě v některých případech až trojnásobně. Eurotel připravil na letošní prázdniny i jednu speciální akci.

Při koupi speciální Go karty za 95 Kč s kreditem 25 Kč si zákazník může aktivovat za 1 Kč speciální Go roaming SMS balíček, v kterém je 10 SMS v roamingu. Cena jedné SMS je tak 0,10 Kč. K této ceně je ale nutné přičíst i částku 70 Kč za pořízení karty (rozdíl mezi cenou karty a hodnotou kreditu). I tak je ale jedna SMS levnější než obvykle. Ceny Eurotel Go v roamingu najdete v tabulce:

Eurotel Go odchozí hovory, 17 Kč sestavovací poplatek Příchozí h. Odchozí h. ČR SMS Odchozí h. MMS Španělsko 34 45,40 11,3 68 9,50 Chorvatsko 34 45,40 11,3 56,70 9,50 Řecko 34 45,40 11,3 68 9,50 Bulharsko 34 45,40 11,3 68 9,50 Itálie 34 45,40 11,3 56,70 9,50

Co se vyplatí u Eurotelu Eurotel má poměrně drahé příchozí hovory a to hlavně u nižších tarifů. Nabídka služeb Go v roamingu je průměrná. U odchozích hovorů je v Bulharsku celkem jedno, kterou síť zvolit. Řecký operátor Q-Telecom nabízí SMS za tři koruny a nejlevnější volání domů opět vyhrává Vodafone z Itálie. Ve Španělsku ovlává místní a mimošpičkové hovory s přehledem místní pobočka Vodafone.

Další informace o Eurotel Go v roamingu najdete na webu operátora.

Komplikované účtování má Eurotel u příchozích hovorů na kartu s tarifním programem. Vedle předem dané částky pro každou zemi je ještě nutné přičíst poplatek podle konkrétního tarifu za vnitrostátní hovorné do pevné sítě. Ceny se liší ve špičce a mimo ni, u jednotlivých tarifů je ale tato doba rozdílná, více zde.

Přehled cen najdete v tabulce, jen dodejme, že v případě tarifu Eurotel Individual se k základní sazbě připočítává ve všech případech 7,14 Kč bez ohledu na denní dobu.

Eurotel příchozí hovory plus poplatek dle tarifu (špička/mimo špičku) Relax Relax Plus Optimum Optimum Plus Business 200 Business 300 Business 400 Bulharsko 37,15 11,78/3,21 11,78/7,14 7,85/4,64 8,21/4,64 5,71/4,76 4,76/4,76 4,76/4,76 Španělsko 37,15 11,78/3,21 11,78/7,14 7,85/4,64 8,21/4,64 5,71/4,76 4,76/4,76 4,76/4,76 Chorvatsko 29,73 11,78/3,21 11,78/7,14 7,85/4,64 8,21/4,64 5,71/4,76 4,76/4,76 4,76/4,76 Řecko 37,15 11,78/3,21 11,78/7,14 7,85/4,64 8,21/4,64 5,71/4,76 4,76/4,76 4,76/4,76 Itálie 29,73 11,78/3,21 11,78/7,14 7,85/4,64 8,21/4,64 5,71/4,76 4,76/4,76 4,76/4,76

U odchozích hovorů je situace stejná, jako u zbylých dvou českých operátorů. Ceny se liší podle navštívené sítě a to někdy velmi výrazně. Opět tedy doporučujeme návštěvu webu operátora a porovnání jednotlivých cen. Vytištěný papír vám na dovolené může ušetřit mnoho peněz.

V tabulce vám nabízíme nejvýhodnější sazby, v případě volání v rámci navštívené země jsme ale vybrali jen ty úplně nejvýhodnější sazby, které často platí jen při volání v rámci navštívené sítě. U některých roamingových partnerů se liší ceny podle denní doby, jiní mají ceny po celý den stejné. MMS zpráva ze zahraničí stojí stejně jako v tuzemsku.

Eurotel — nejlepší sazby špička mimo špičku odchozí h. ČR odchozí h. odchozí h. ČR odchozí h. SMS Bulharsko 51,20 (Globul)* 16,50 (oba) × × 10,40 (Globul) Chorvatsko 26,30 (oba) 18,60 (HT Mobile) x 12,20 (HT Mobile) 6,40 (oba) Itálie 21,25 (Vodafone) 16,50 (Vodafone) x x 7,10 (Telecom) Řecko 28,35 (Vodafone) 15,60 (Vodafone) 13,20 (Hellas) x 3,30 (Q-Telecom) Španělsko 36,95 (Telefonica) 17,00 (Vodafone) x 11,30 (Vodafone) 9,90 (Amena)

* Uvedená cena platí pro volání na mobilní telefony. Pro volání na pevné linky platí cena 42,40 Kč.

