Jak volat levněji nebo úplně zadarmo přes internet

Volání přes internet vzbuzuje stále větší zájem. Do konce roku 2011 tak bude volat více než sto milionů uživatelů. Vyplývá to ze studie agentury ON World.

Existují tři základní způsoby, jak můžete přes internet telefonovat. Najdete i další, bohužel většinou drahé, nebo komplikované způsoby. Ty raději přenecháme na starosti specialistům na VoIP telefonii.

pevná linka mobilní linka USA mobil a pevná Skype 0,80 korun 5,10 korun 0,58 korun Tele2 Komfort 0,56 - 1,89 korun 5,39 korun 3,89 korun Eurotel Original GO 5 - 7,50 korun 5 - 7,50 korun 9,40 korun (Inet Call) ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH /

uvedené sazby jsou za minutu ve špičce s mimo špičku

Nejlevnější způsob

Využití současného vybavení PC - používaných reproduktorů a pouze přikoupit mikrofon je nejlevnějším řešením. Kvalitní mikrofon pořídíte v rozmezí 100 až 200 korun.

Druhou výhodou je, že dále posloucháte hudbu způsobem, na který jste zvyklí. Třetí, nezanedbatelnou předností tohoto řešení je, že je dobře slyšet zvonění, pokud vám někdo volá a vy si právě připravujete něco vedle.

Musíte také zvážit nevýhody. Největší nevýhodou je absolutní ztráta soukromí při volání. Váš hovor je prostě slyšet. Bohužel také mikrofon slyší váš hovor. A tak osoba na druhém konci může být svědkem jakési ozvěny vašeho společného hovoru.

A jaký mikrofon si máte vybrat? Pokud možno nešetřete a kupte minimálně ten, který má průměrnou cenu. Solidní výrobce alespoň uvede základní technická data, jako je citlivost a frekvenční rozsah. Nebojte se toho, že tomu nerozumíte.

klady mikrofonu zápory mikrofonu cena 100 – 200 korun efekt ozvěny možnost poslouchat i jiné zvuky z PC ztráta soukromí dobrá slyšitelnost zvonění

Druhý způsob – volné ruce a soukromí zajistí sluchátka s mikrofonem

Při práci u PC posloucháme veškeré zvuky z počítače sluchátky a při hovoru je k dispozici potřebný mikrofon. Cena běžných sluchátek je v rozmezí 350 až 600 korun. Vybrat si můžete sluchátko s mikrofonem, nebo stereo sluchátka s mikrofonem.

Sluchátko s mikrofonem vám dovolí poslouchat druhým, volným uchem zvuk z okolí. Stereo sluchátka mívají kvalitní zvuk a eliminují ruch z okolí. Největší nevýhodou řešení je, že pokud sundáte sluchátka, neslyšíte zvonění. Někomu může vadit určité nepohodlí.

klady headsetu zápory headsetu soukromí neslyšíte zvonění pokud sundáte sluchátka volné ruce při práci s PC nepohodlí

Konzervativní způsob – telefon

Telefon jen připojíte k počítači přes USB. Výběr je široký. Můžete si pořídit levný přístroj, připojený šňůrou (od 750 Kč). Nebo si pořídíte modernější řešení - bezdrátový přístroj, který vám přináší svobodu pohybu v místnosti. Jeho cena je od 2000 korun. - více zde

I ten má základnu připojenou pomocí šňůry do PC. Nebo si můžete pořídit kombinovaný přístroj, který slouží jak pro pevnou linku, tak pro volání přes internet.

Vybrat si opět můžete dvě provedení – telefon s kabelem či bezdrátový přístroj. Takový telefon najde využití pro bezplatné hovory přes internet a placené přes pevnou linku.

Dokonce existuje řešení, při kterém můžete používat svůj telefonní přístroj pro pevnou linku také pro VoIP telefonii. Jedná se o USB box. Do USB boxu zapojíte telefon, pevnou linku a počítač. Můžete navíc přijímat a odesílat hovory z pevné linky či Skype.

A jaká je hlavní nevýhoda popsaných řešení? Abyste mohli volat, musíte mít zapnutý počítač. Existují také řešení, při kterých nemusí být zapnutý nemusí. Jsou zatím ovšem drahá nebo vyžadují instalaci odborníkem.

Jak to vše začalo

Teenageři byli mezi prvními objeviteli kouzla volání přes internet. Proč? Mobily je naučily komunikovat s přáteli. Jenže kredit při intenzívním využívání mobilu vydrží jen pár hodin, někdy i dnů. Zejména mladí lidé znali na internetu bezplatné služby jako e-mail nebo ICQ.

Bohužel jim chyběla bezplatná služba podobná telefonování. Došlo k hledání bezplatné nebo velmi levné alternativy telefonování spojené s chatováním. Řešení bylo objeveno v komunitní síti Skype nebo některé z jeho mnoha variant.