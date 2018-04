Jak vlastně Nokia vybírá jména svým telefonům. Inspirovala se u automobilek

Nokia před nějakou dobou začala používat nový systém označování svých modelů. Jako první jej trochu nenápadně přinesl hudební mobil X3, následoval model X6 a pak již celá řada novinek. Tou nejčerstvější je opět model s názvem X3. Telefonů, které se na první pohled jmenují naprosto stejně, najdeme v hierarchii výrobce více. Proto jsme se zástupců společnosti zeptali, jak má nové schéma detailně fungovat.

První dělení je poměrně jasné, logické a nijak vlastně nemění zaběhlé zvyklosti. Nokia bude své telefony dělit v zásadě do čtyř řad označených písmeny C, X, E a N.

Řada C se soustředí na sociální interakci s přáteli a rodinou

Řada X má na starosti zábavu a zájmy mladé generace

Řada E je určena především pro pracovní i osobní produktivitu

Řada N má jednoduše být výkladní skříní všech inovací Nokie

Za tímto písmenem pak následuje číslice od jedné do devíti. Ta vlastně určuje, jak moc je daný model vybavený. Jedničku tak dostávají nejjednodušší telefony, devítka je vyhrazena pro špičkové modely. Nadále se pravděpodobně občas setkáme s výjimkou, kdy neobvyklý produkt nedokáže Nokia zařadit ani do jedné z výše definovaných kategorií. Takové modely mohou být nazvány odlišným způsobem.

Výše zmíněný systém ale způsobuje to, k čemu již několikrát v modelové řadě krátce po uvedení došlo. Dva (nebo více) modelů se totiž jmenují na první pohled naprosto stejně. V takových případech Nokia telefony rozlišuje v podstatě dvěma způsoby.

Ten první, který vlastně nenápadně debutoval se samotným systémem, může být trochu matoucí. Model totiž dostane za pomlčku dvojciferné číslo. Takové označení často slouží pouze pro interní oddělení jednotlivých produktů, obzvláště u prvních mobilů s novým schématem je pak poněkud logické, že Nokia vůbec nepoužívá označení -00. Ale třeba taková Nokia N8 by se měla celým jménem jmenovat N8-00. Až bude N8 nahrazena novým modelem, ten dostane interní označení N8-01, zákazníci to ale příliš nepocítí, výrobce ji bude inzerovat jednoduše jako "novou N8". Řešení je to prakticky převzaté z automobilového průmyslu, kde se také jednotlivé modely po řadu generací označují zcela stejně, jen interně je vůz odlišen. Takže třeba náš modelový případ s N8 znamená, že hypotetická N8-07 bude jakýmsi telefonním ekvivalentem Volkswagenu Golf sedmé generace.

Starší modely se starým označením Dříve představeným modelům Nokie zůstává původní označení. Běžné přístroje nesou jen čtyřčíselné označení, kde zhruba platí, že čím vyšší je číslo, tím výše stojí model v hierarchii. Ale neplatí to absolutně. Řada 8 byla například vyhrazena luxusním modelům, řada 5 pak hudebním a multimediálním. V nabídce Nokie zůstává i řada smartphonů řad E a N. Novinky ale už budou mít jen jednočíselné (případně s doplňujícím dvojčíslem) označení místo původního dvoumístného. Příkladem budiž nová Nokia E5 a starší model E52. V katalogu Nokie najdeme i výjimky. Třeba modely Surge a Mural. To nás ale trápit nemusí, jsou to přístroje pro amerického operátora AT&T.

Jenže Nokia do tohoto označení vnesla již na začátku trochu zmatků. Existuje třeba hned trojice modelů C1 a pro uživatele jsou mezi nimi i docela podstatné rozdíly. Výrobce to ale nijak netrápí, C1 je prostě základní telefon a zákazník bude mezi modely vybírat tak, jako si u automobilky vybírá úroveň výbavy a motorizaci.

V některých případech pak dostane model ještě jakési přídavné označení. To je třeba případ právě uvedené Nokie X3 Touch and Type. Svým pojmenováním se tak jasně odlišuje od původní X3-00 a oba modely mohou spokojeně existovat vedle sebe. Z označení je jasné, že modely mají prakticky shodnou úroveň výbavy, nový model se ale odlišuje možnostmi interakce. Pokud bychom si vypůjčili analogii ze světa automobilů a použili opět VW Golf, pak by X3 Touch and Type mohla být třeba takový Golf Plus. Jenom v tom interním označení máme drobný zmatek. Model Touch and Type má totiž tovární označení X3-02. Chybí model X3-01. S tím se ale v Evropě nepotkáme, je určený pro sítě CDMA.

Až budoucnost ukáže, jak dobře bude ono "automobilové" označování nových modelů finskému výrobci fungovat.