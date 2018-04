Jak vidíme veletrh CeBIT? Co letos chybí?

V německém Hannoveru se jako každoročně koná veletrh informační a telekomunikační techniky CeBIT. Ten letošní je stejně jako ten předchozí v centru zájmu všech firem, které v daných oblastech podnikají. Jaký pocit má z veletrhu návštěvník, který se přišel podívat na novinky v oblasti mobilních telefonů? Je na co se dívat? A je veletrh opravdu tak přeplněn novými technologiemi, jak výrobci slibovali? Jak vidí CeBIT někteří naši redaktoři?

Luděk Zadražil:

Již dlouho před začátkem veletrhu všichni velcí a také většina menších výrobců mobilních telefonů naznačovali, že letos se jejich stánky ponesou v duchu nových technologií, které by se měly během roku 2001 stát běžnou součástí mobilního světa. Hlavní zájem se tak soustřeďoval na technologii rychlého packetového přenosu dat GPRS a také na bezdrátové spojení elektronických zařízení bluetooth. Velmi opěvované a stále dokola omílané sítě třetí generace zatím zůstávaly za aktuálními novinkami v pozadí. Prezentace v této oblasti se u většiny výrobců omezila na často velmi futuristické, ale především naprosto nefunkční terminály.

Ukazuje se, že tento rok bude jasně ve znamení GPRS, přestože jeho spuštění v jednotlivých sítích GSM se zatím dosti oddaluje. Operátoři často argumentují tím, že nemá cenu novou technologii spouštět, dokud nebude na trhu dostatek telefonů, které by jí dokázaly využívat. CeBIT ukázal, že nejpozději do konce prvního pololetí již nebude možné takto argumentovat, neboť v té době již bude mít každý výrobce na trhu minimálně jeden, častěji dokonce i více telefonů s GPRS.

Někteří skeptici se obávali, že GPRS telefony zůstanou ještě dlouho výsadou pouze těch majetnějších. Podle toho, co výrobci na veletrhu předvedli, do konce roku toto pravidlo jistě platit nebude. Implementace GPRS postupuje velmi rychle v oblasti low-endových telefonů a jak se zdá, již v tomto roce se na trhu bude objevovat více telefonů s GPRS než bez něj. Zdá se, že se bude opakovat historie, kterou známe z případu jménem WAP. První telefon s WAPem, Nokia 7110, výrazně předběhl konkurenci, na což ovšem doplatil nedokonalostí softwaru. Nicméně, během dalšího roku se WAP rozšířil natolik, že valná většina nových mobilů již WAP podporuje. Stejné to zřejmě bude i s GPRS.

O bluetooth se začínalo vážně mluvit již na minulém CeBITu, ovšem jeho první využití se omezilo na několik prototypů. Letos naopak téměř každý z výrobců představil buď telefon s přímou podporou této technologie, nebo bluetooth modul připojitelný k některému ze svých mobilů. Ovšem pokud by nebylo tímto způsobem k telefonu co připojit, byla by podpora bluetooth k ničemu. Na CeBITu bylo k vidění hned několik jeho využití. Převládaly hlavně bezdrátové hands-free sady, a to jak autokity, tak headsety (velmi dobré modely předvedla Motorola a Ericsson). Nokia zase prezentovala svůj bluetooth kit pro oblíbený telefon 6210, který obsahuje baterii s bluetooth čipem a také PCMCI kartu, díky čemuž lze telefon bezdrátově připojit k počítači. Zajímavé využití bluetooth, podobné jako u Nokie a infraportu, je hraní tenisu ve dvou, které umožňuje Ericsson T39. Bluetooth ovšem neovládá jen svět mobilních telefonů. Jeho využití je mnohem širší, počínaje bezdrátovými lokálními sítěmi, až po domácí minisystémy (telefon, rádio apod.).

Pokud jde o sítě třetí generace, v Evropě často nazývané UMTS, čekal jsem víc. Výrobci se o nich příliš nezmiňovali, omezili se na předvádění prototypů budoucích terminálů, které ovšem měly k funkčnosti dosti daleko. Spíše naznačily, které aplikace budou jejich prostřednictvím nabízeny. O samotných sítích založených na standardu W-CDMA (používá se pro třetí generaci) se nejvíce mluvilo na stánku japonského dominantního operátora NTT DoCoMo. Ten kromě předvádění svého velmi úspěšného I-modu (mobilní přístup k internetu a dalším službám, laicky řečeno japonský WAP) také oznámil, že již v květnu 2001 spustí první síť třetí generace na světě.

Nicméně, přestože někteří výrobci na svých stáncích spíše rekapitulovali poslední úspěchy a předvedli jen málo novinek, celkový dojem z CeBITu je „hutný“. V jediném pavilónu, v němž se soustředili výrobci mobilů, na člověka zaútočí nepřeberné množství novinek a zajímavostí. Jen obrovské množství lidí a atrakce pro ně připravené poněkud znemožňují soustředit se na všechny nové produkty. Naštěstí ty opravdu zajímavé na sebe upozorňují natolik, že je vlastně nejde přehlédnout . Můžeme se těšit, až předváděné telefony skutečně přijdou na trh. Kromě těch, které jsou ohlášené na příští měsíc, totiž není ani jeden model jistý. Jak jsme si již na minulých CeBITech mohli zvyknout, počet měsíců do uvedení na trh je někdy oproti tomu na veletrhu uváděnému až dvojnásobný. Snad se tak tentokrát nestane a my si ještě tento rok budeme moci většinu předvedených telefonů vyzkoušet.

Rostislav Kocman:

Největší evropský veletrh informačních a komunikačních technologií, CeBIT 2001, sice splnil očekávání, ale v oblasti mobilních komunikací v ničem nepřekvapil. Všichni důležití i nepodstatní výrobci sice představovali svoje nové mobilní telefony, jenže o těch se vědělo mnohdy i několik týdnů až měsíců dopředu. Vskutku utajených novinek bylo jen málo – a většinou šlo o funkční prototypy, u kterých byl seznam bude umět zatím větší než seznam skutečně podporovaných funkce.

Po pravdě, čekat od výrobců uvedení spousty revolučních novinek ani nešlo. Vývoj nových mobilních telefonů se začíná podobat vývoji nových automobilů – ke starším modelům se přidávají nové funkce a hodně času se věnuje dosažení stavu, kdy celé zařízení pracuje tak jak má.

Je docela úsměvné sledovat úsilí hlavních vývojářů, jak prezentují svoje špičkové mobily s podporou rychlých datových přenosů GPRS a HSCSD a technologiemi přenosu na krátké vzdálenosti – IrDA a bluetooth. Jen málokteré firmě se povedlo takový mobil představit a ještě méně jich bylo ochotno i naznačit i termín, kdy se takový mobil bude prodávat.

Mnohem více jsou si výrobci jisti v oblasti low-endů. Za low-end lze totiž dnes označit cokoliv, co umí telefonovat a posílat textovky. Pokud se k tomu přidá ještě nízká cena, polovina úspěchu je zaručena. Tou druhou polovinou je přitažlivý design – právě tato vlastnost ovšem většině představovaných low-endů chybí.

Právě proto, že u levných telefonů zákazníci nevyžadují převratné funkce a spokojí se s méně hezkými mobily, vyrojilo se na CeBITu plno výrobců z různých koutů Asie se svojí nabídkou. Mnohdy šlo však o kopie telefonů nejznámějších světových výrobců, které se vyrábějí právě v asijských továrnách.

Na CeBITu samozřejmě nemohly chybět ukázky futuristických telefonů. Tyto oblékatelné telefony však zatím existují pouze v myslích vývojářů a bude trvat ještě pěknou řádku let, než se objeví alespoň v podobně polofunkčních prototypů. Oproti loňskému CeBITu výrazně ubylo telefonů třetí generace pro sítě UMTS. Zatímco loni bylo pro výrobce nemyslitelné neukázat návštěvníkům alespoň nakreslený obrázek mobilu pro sítě UMTS, letos už nadšení z této technologie vyprchalo a na stáncích jsou vystaveny jen ukázky těch přístrojů, které mají šanci na skutečně sériovou výrobu.

CeBIT už není tím, čím býval dříve – tedy místem, kde se představují novinky dříve než kdekoliv jinde. Rostoucí konkurence na celém světě totiž nutí výrobce, aby představili nové produkty ihned, když jsou schopni je prodávat. A dnes už si navíc každý rozmyslí, aby představil na CeBITu mobil, který není funkční a ještě půl roku fungovat nebude.

Pokud si ale chcete udržet povědomí o situaci na trhu mobilních telefonů, podívat se na nové telefony a popovídat si s producenty mobilů o tom, co možná přijde v dohledné době, potom překousněte trošku nepohodlí v přeplněných výstavních halách a na CeBIT se rozhodně podívejte – stále se to vyplatí.