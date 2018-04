Jak vidí zápolení o licenci na DCS Orange

Dnes, ve čtvrtek 23. září se konala tisková konference společností Orange a Gity, které spojily své síly v boji o licenci třetího operátora. Za společnost Orange zde hovořil Stephen Childs a za společnost Gity převážně pan Valentin Gristl a Ing. Olga Gristlová.

Jistě všichni víme, že rozhodnutí o vítězi tendru by mělo vejít ve známost během příštího týdne. Doufám, že nepobouřím moc lidí, když napíši, že Orange je jedna z pár společností, které mají opravdu velké šance zvítězit a je možné, že tomu tak i bude. Ale také nemusí. O spekulaci o vítězi ovšem tento článek není.

Stephen Childs hovořil o způsobu získávání bodového ohodnocení, které je pak v tendru vyhodnocováno. Jedná se o body za “krásu tarifů”, kvalitu spojení a služeb vůbec a za rychlost budování sítě. Je jasné, že za takovíchto podmínek je možné, že některé společnosti dají do své nabídky sliby, které pak nebudou moci splnit. Pan Childs takovouto soutěž nazývá “soutěží krásy”.

Například při reálném provozu a za běžných podmínek trvá realizace 50% pokrytí s 500 až 600 základnovými stanicemi kolem 5-6 měsíců. Alespoň takováto slova pronesl pan Childs a vzhledem ke zkušenostem Orange z jiných zemí na tom nejspíš něco pravdy bude.

Orange chce uskutečnit přesně to, co si snad přeje i vláda - splnit požadavek vytvoření dostatečně statného konkurenta pro stávající operátory. Čr bude další plnohodnotný člen rodiny Orange a ne jen jako ostrůvek, který by sbíral drobky slávy svých bohatých příbuzných.

Společně se společností Orange chce i společnost Gity pokračovat v rozvoji svých služeb směrem kupředu, a jelikož je již na českém trhu nějaký ten pátek, zná zdejší podmínky a je také v jejím zájmu poskytovat dále služby. Kdyby toto spojenectví vyhrálo tendr, jistě by to byl velký úspěch pro Orange, ale daleko větší úspěch ještě pro Gity, která by tímto získala během okamžiku velmi výhodnou pozici na českém trhu.

Zkušenosti operátora - základní předpoklad úspěchu výběrového řízení

Otázka Odovědi Orange Alternativa Sítě GSM 1800 provozované v Evropě Belgie GSM 1800 (podíl Orange 50%)

Švýcarsko GSM 1800 (podíl Orange 42,5%)

Rakousko GSM 1800 (podíl Orange 17,25%)

Velká Británie GSM 1800 odíl Oran e 100%) ? Počet zaměstnanců v Evropě Belgie 800

Švýcarsko 600

Rakousko 900

Velká Británie více než 6000 ? Počet zákazníků v Evropě Belgie 12 000 (start v červnu 1999)

Švýcarsko 100 000 (start v červnu 1999)

Rakousko 300 000 (start říjen 1998)

Velká Británie 3 140 000 start duben 1994 ? Zkušenost na trzích s více operátory Belgie 3. operátor

v Evropě Švýcarsko 3. operátor

Rakousko 3. operátor

Velká Británie 3. o erátor ? Zkušenost s GSM 1800 implementace všech sítí primo Orange

a dvoupásmovými sítěmi již od počátku jediná plně digitální sít'

GSM 18001900 vlastní testovací středisko

vlastní Ině inte rovan' informační s stém ?

V anglii má Orange 30 procent nových zákazníků ze 4 operátorů, kteří týdně přibývají. Za rok Orange ztratí 18 procent zákazníků, zahrnujíce neplatiče a ty, kteří se rozhodli opustit svého poskytovatele. Konkurenti mají ztráty kolem 30 procent zákazníků ročně. Je ovšem nutné poznamenat, že v anglii nastoupil Orange se čtyřletým zpožděním.