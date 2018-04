Jak vidí Telecom budoucnost ADSL u nás?

Možná to nevíte, ale 28. leden byl evropský dnem broadbandu nebo, chcete-li, dnem vysokorychlostního připojení. Zatímco v ostatních zemích Evropy skutečně mají co oslavovat, u nás mnoho důvodů k radosti není. České i slovenské sdružení Internet pro všechny vydalo v tento den tiskovou zprávu, ve které nezbylo než konstatovat, že jsme společně se Slovenskou republikou poslední zemí v srdci Evropy, kde uživatelé Internetu nemají možnost technologii ADSL využívat. Podrobněji tuto problematiku popisuje na serveru Lupa pan Jiří Peterka ve svém článku 28. leden: evropský den broadbandu.

Český Telecom poskytl ČTK svoji studii předpokládaného rozvoje technologie ADSL u nás, což by samo o sobě byla pozitivní zpráva, kdybychom ještě před několika týdny neslyšeli úplně opačný názor právě z úst nejvyšších představitelů Českého Telecomu. Podle studie Českého Telecomu by používání služeb vysokorychlostního internetu ADSL mohlo letos v tuzemsku operátorům vynést až 200 milionů korun. V roce 2007 by pak všechny služby související s připojením na Internet mohly přinést až devět miliard korun.

K tomuto faktu nelze mít výhrady, pouze pro všechny účastníky Internetového Fóra je tato změna postoje velkým překvapením. Donedávna nám totiž bylo ze strany Českého Telecomu neustále zdůrazňováno, že služba ADSL je vysoce prodělečná ve všech státech světa. Zarážející je i pokračování této zprávy, kdy Telecom odhaduje počet uživatelů Internetu, kteří by měli o službu ADSL zájem: V ČR je v současnosti podle odhadů firmy zhruba 80.000 uživatelů Internetu, kteří jsou potenciálními zákazníky ADSL. Největší skupinu tvoří současní uživatelé běžného vytáčeného připojení, bezdrátového připojení, připojení přes kabelovou televizi a pevných okruhů.

Z těchto čísel si můžete při troše šikovnosti odvodit předpokládaný vývoj situace u nás. Aby bylo možno dosáhnout ještě v tomto roce zisku 200 milionů korun a za předpokladu, že nejvíce využívaná bude nejlevnější (zároveň také nejpomalejší) varianta ADSL, musel by počet zákazníků být na konci roku zhruba 30 tisíc. Podrobněji se touto problematikou zabývá server ISDN v článku Český Telecom poodhalil své plány ohledně ADSL.

Sdružení Internet pro všechny má však k dispozici vlastní údaje a z přehledu počtu linek za jednotlivé kvartály minulého roku jasně vyplývá, že například ve Velké Británii si může výhod technologie ADSL dopřávat 20 tisíc nových zákazníků týdně. A to patřila Británie před dvěma lety k nejzaostalejším státům v Evropské unii vzhledem k prosazování informačních technologií. Proč na tomto místě uvádím tato čísla? Narážím na velkoobchodní nabídku Českého Telecomu, kde nejlevnější varianta ADSL 192/64 kb/s stojí 989 Kč.

Podle marketingových odborníků Českého Telecomu vychází koncová cena pro zákazníka u nejlevnější varianty na 1 450 Kč. Jenže v našich výpočtech se cena pro koncového zákazníka pohybuje mezi 1 500 až 1 600 Kč. Na tomto místě je však potřeba zdůraznit, že se jedná o bezkonkurenčně nejpomalejší ADSL v Evropě a za tuto cenu si v státech EU mohou uživatelé objednat službu o rychlosti 512/128kb/s a více.

Určitě vás zajímá, jak se k cenové politice Českého Telecomu staví člověk, do něhož mnoho z nás vkládá velké naděje, pan ministr Vladimír Mlynář. Dovolíme si proto citovat z jeho dopisu, kde reaguje právě na ceny uvedené ve velkoobchodní nabídce Českého Telecomu. Je to přece jen o něco složitější. Stát skutečně kontroluje 51 % Českého Telecomu a moje ministerstvo v této kontrole hraje důležitou roli, nicméně není jediné. Není to tedy tak, že já jsem v Telecomu stát a záleží jen a jen na mě, co Telecom udělá. Zásadní roli v politice státu v Telecomu má Ministerstvo financí a také Fond národního majetku. Dalším problémem je fakt, že podle zákona jsou za provoz a ekonomické výsledky společnosti zodpovědné statutární orgány společnosti. V těch má samozřejmě Ministerstvo informatiky své zástupce a ti - o tom Vás mohu stoprocentně ujistit - prosazují, aby Český Telecom urychleně přišel s řešením, které bude znamenat spuštění ADSL. Stanovit, aby cena ADSL byla "maximálně o 10 % vyšší, než je průměr EU", ale nemohu. Takový postup by byl jednak ekonomicky absurdní, když nic jiného, poměr spotřebního koše u nás a v EU ve vztahu k telekomunikačním poplatkům je jiný, a navíc by něco takového zavánělo centrálním plánováním. Věřte mi prosím, že se snažím uplatnit svůj vliv tak, aby Telecom změnil léty zaběhané návyky a aby se to projevilo velmi rychle ve věci ADSL. Nemohu a taky neslibuji zázraky. Raději se snažím o konkrétní výsledek. Prosím, dejte mi ještě měsíc času.

I po tomto prohlášení nadále věřím, že panu ministrovi skutečně záleží na rozvoji Internetu v České republice, dovolím si však znovu připomenout velkoobchodní nabídku Českého Telecomu. Upozorňuji, že v následující tabulce jsou ceny stanovené pro alternativní operátory, o koncové ceně pro zákazníka jsem už hovořil.

Název a parametry služby Cena za měsíc Carrier ADSL Basic 192/64 989,- Carrier ADSL Basic 320/128 2069,- Carrier ADSL Profi 256/64 2789,- Carrier ADSL Profi 512/128 5039,- Carrier ADSL Profi 1024/256 10349,-

V případě rychlosti 512/128 se jedná o částku 5 039Kč. Netroufám si v tuto chvíli odhadnout, jaká by byla v tomto případě koncová cena pro zákazníka. Přehled cen ve světě jsme už několikrát publikovali, proto uvedu jen několik příkladů, které jasně ukazují, jak nevýhodná je nabídka v podání Českého Telecomu. V Německu, kde koncem minulého roku přesáhl počet uživatelů 3 miliony, nabízí operátor AOL-GE ADSL služby o rychlosti 768/128 kb/s za zhruba 1 595 Kč. Finský operátor Jippii Group nabízí svým zákazníkům rychlost 512/512 kb/s za 1 514 Kč. Do třetice si dovolím uvést příklad z Itálie, protože i na našem trhu působí firma Tiscali, která italským uživatelům poskytuje rychlost 320/128 kb/s za 1 174 Kč. V Americe firma Verizon, která zdaleka nepatří k nejlevnějším, nabízí rychlost 768/128kb/s za 1 550 Kč, zde je však třeba připočítat ještě poplatek pro ISP, který činí zhruba 500 Kč. Určitě by pro nás bylo zajímavé získat údaje o velkoobchodních cenách ve světě, na druhou stranu to ani není třeba, protože koncové ceny pro zahraničního zákazníka jsou daleko nižší než velkoobchodní ceny nabízené Českým Telecomem. Co vy na to, pane ministře? Co k tomu řekne náš regulátor ČTÚ? Skutečně je všechno v nejlepším pořádku?

Dovolím si tvrdit, že při takto postavených cenách u nás nikdy nedojde ke skutečně razantnímu nástupu této technologie, a právě ministerstvo informatiky a ČTÚ jsou v těchto dnech jedinou silou, která může skutečnému rozvoji Internetu u nás pomoci.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.