Jak vás trápí mobily? Jdou posílat Java hry přes infraport?

Poradna serveru Mobil.cz je zde proto, abyste se mohli svěřit se svými mobilními starostmi a společnými silami se nám je podařilo vyřešit. Připravili jsme pro vás výběr nejzajímavějších a nejčastějších dotazů.

Kde najdu software pro komunikaci mezi telefonem a PC?

Někteří (většina) výrobců poskytuje tento software zdarma, a to buď už přiložený k přístroji nebo na internetových stránkách.

SonyEricsson – klikněte v horní liště na Podpora, zadejte název telefonu a v nabídce Software najdete vše potřebné.

Nokia – vyberte Podpora výrobků, poté Podpora telefonů, opět vyberte váš přístroj a klikněte na Software

Siemens – klikněte na Péče o zákazníky – mobilní telefony a vyberte sekci Download

Alcatel – vyberte Mobilní telefony, pak Produkty, dále Středisko pro stahování

Samsung – sekce Download/FAQ

Je možné mít spárované sluchátko Bluetooth se dvěma telefony naráz?

Ano je, ale jen některá sluchátka toto umí, např. Bluetrek G2 a sluchátka značky SonyEricsson.

Na displeji se mi zobrazuje zpráva o přítomnosti Wi-Fi

Máte aktivovanou službu Lokální info, používáte Eurotel a zřejmě se pohybujete blízko míst, která jsou pokryta sítí Wi-Fi (momentálně je na tuto službu promo akce, proto ji Eurotel tolik propaguje). Nejvíce je Wi-Fi dostupné v hotelích, na čerpacích stanicích a v podnicích rychlého občerstvení. Seznam přípojných míst najdete zde nebo na WAPu pod položkou Hledat – Eurotel produkty a služby – WiFi přípojná místa.

Lze posílat Java hry přes infraport?

Tady především záleží na typu telefonu. Například mezi Siemensy to jde, u Nokíí potřebujete na instalaci her počítač.

Jak se mám zbavit loga na displeji?

Servery, které zasílají loga zároveň poskytují i loga mazací. Občas tuto službu nabízí i firmy, které nemají s mobily nic společného, jen umožňují zaslání svého firemního loga zdarma, např. automobilky a pivovary.

Můžu použít těžkou handsfree Nokia do vozu i s jinou značkou telefonu?

Ano, tato handsfree sada je s jinými telefony kompatibilní.

Je nějaký software, který dokáže spravovat více různých mobilů?

Jistě, například All Phone Data Suite nebo Mobiledit!

Používám na Nokii 6230 pozadí a na nevidím, kdo mi volá.

Toto je bohužel neduh Nokií - tapeta se při volání nezesvětlí, ani nezmizí. S tím nejde nic udělat.

V recenzích se píše, že u S65 jde bočnímu tlačítku přiřadit jiné funkce. Mě to nejde, co s tím?

To je pravda, u staršího firmware to bylo možné, teď už k velké škodě to nejde. Nyní se dlouhým stiskem tlačítka + spustí diktafon a začne nahrávat, stisknutím – se telefon zeptá, zda chcete spustit foťák.

Mohu používat aplikace Symbianu v běžném mobilu?

Symbianové aplikace můžete nahrát jen a pouze do telefonu s tímto operačním systémem, v běžném telefonu vyžijete jen Javu (kterou ovšem využijete i v mobilu se Symbianem).