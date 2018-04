Jak vás trápí mobily?

Pokud máte nějaké problémy s mobilním telefonem nebo operátorem, můžete využít služeb naší Poradny.

Jak si nastavím WAP a MMS na novém telefonu?



Neustále se ptáte na nastavení služeb v mobilním telefonu, proto přinášíme pár tipů. Ti z vás, kdo si koupili telefon přímo od operátora nemají sebemenší problém. Přístroj je již kompletně nastaven, a to jak na paušál, tak na předplacenku. Nezapomeňte ovšem, že GPRS, WAP nebo MMS musíte mít aktivované na SIM kartě. S tím vám pomohou nejlépe operátoři na infolince nebo na značkové prodejně. Pokud tedy přecházíte k jinému operátorovi nebo váš přístroj není správně nastaven, musíte učinit pár jednoduchých kroků:

Operátoři nabízí snadné nastavení přes konfigurační SMS nebo přes internetový portál. Nejlépe je na tom asi T-Mobile, který nabízí nastavení i pro takové telefony, které u nás nejsou moc běžné (zde). U Oskara musíte znát kódové označení telefonu (zde), aby vám došla zpráva se správným nastavením. Eurotel nabízí konfiguraci jen pro telefony Nokia, Sony Ericsson a Samsung. Pokud jste nebyli úspěšní v prvním případě nebo si chcete s telefonem víc vyhrát, můžete navštívit stránky operátorů, kde najdete podrobná nastavení těch modelů, které prodává. Stačí jen najet na položku Telefony a vyhledat váš přístroj.

T-Mobile má všechny parametry uloženy v .pdf souborech, u Eurotelu se jednotlivá nastavení otevírají v pop-up oknech. U Oskara je asi nejlepší navštívit stránku Oskararény. Někteří výrobci mobilních telefonů nabízí pro své telefony také konfigurátory. Je to například Nokia, Siemens, Motorola nebo Sony Ericsson. Jestli váš telefon stále ještě nepracuje tak jak má, je nejvyšší čas zavolat na infolinku operátora a požádat o pomoc. A poslední možností jsou samozřejmě diskusní fóra poradny na internetu.

Jak přehrávat hudbu na chytré Nokii 6600?



Nokia 6600 standardně neobsahuje přehrávač MP3, ale je tu pár možností, jak to vyřešit. Můžete si upravit hudbu na formát, který zvládne přehrát vestavěný RealOne Player nebo jednodušeji stáhnout nějaký přehrávač pro Symbian. Nakoupit software není problém, ale to se málokomu chce. Nějaký můžete stáhnout a otestovat např. zde. Při dlouhém hledání občas narazíte i na nějaký ten freeware. Tento program můžete používat třeba i jako elektronickou knihu, ale nepatří asi k nejlepším.

Siemens C65 je příliš pomalý, co s tím?



Pokud se vám zdá, že váš telefon je pomalý, můžete například použít funkci Optimalizovat. Bude-li výsledek stejný, zkontrolujete si verzi firmware (v pohotovostním stavu zadejte *#06# a stiskněte levé funkční tlačítko), zda nemáte starší verzi. Přehráním na novější verzi si určitě polepšíte.

Jak ochránit telefon proti zvědavcům?



Některé telefony lze chránit kódem, aniž bychom je museli vypínat. Tuto nabídku můžete najít v menu buď u nastavení displeje nebo nastavení zabezpečení. Zamknutí kódem nabízí např. Siemens S65 nebo Nokia 6230.

Jaké jdou největší paměťové karty do Nokie 6230?



Podle oficiálního vyjádření Nokie je možné použít kartu do velikosti 128 MB. Samozřejmě je možné použít i karty s vyšší kapacitou, ale funkčnost nemusí být stoprocentně zajištěna. Hodně záleží na aktuálním firmware v telefonu a na paměťové kartě. Dříve měly některé karty problémy, ale teď by to už mohlo být lepší. Proto doporučujeme aktualizovat firmware v mobilu a kartu si před zakoupením vyzkoušet.

Jak spojit Siemens C65 s PC?



Pro spojení telefonu s počítačem můžete použít originální software od Siemensu – Mobile Phone Manager. Výhodou je, že se telefon v počítači zobrazí jako disk a můžete soubory jednoduše přetahovat. Také si můžete stáhnout program Mobiledit!, který i jako nezakoupený vám může pomoci se správou telefonu.

Nefunguje mi infraport u Samsungů



Telefony Samsung mají své infraporty omezené. Lze přes ně posílat jen vizitky nebo slouží ke spojení s počítačem. Bohužel, obrázky či melodie si přes něj nepošlete. První Samsung, který má „plnohodnotný“ infraport je D500.

Co znamenají má čísla?



Nepamatujete-li si své telefonní číslo, nebo potřebujete mít někde napsáno své datové a faxové číslo ke svému mobilu značky Nokia, můžete si je vložit do položky Má čísla. Bohužel, Nokia sama tyto údaje editovat neumí. Pokud ale vložíte SIM do některého ze Siemensů, je možno tento seznam editovat. Můžete zde napsat 3 čísla, což pro hlasové, datové a faxové číslo bohatě stačí.

Délka videa u Siemensů řady 65



Nestačí-li vám výrobcem zadána délka 30 vteřin, s tímto tipem můžete natočit klip do velikosti volné paměti (bohužel u S65 nejde využít paměťová karta). V nastavení MMS napište v hodnotách samé nuly a nastavte Limit, v režimu Video v nastavení zadejte MMS kompatibilní.