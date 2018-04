Jak vám vibruje.... baterie?

Před nedávnem jsem dostal mail, ve kterém se mne jeden čtenář ptal, jakže to vlastně funguje ta vibrační baterie u telefonu Nokia8810. Zatím jsme o problematice vibračních baterií na Mobil serveru nepsali, a tak se pojďme společně podívat pod jejich kapotu.Hned na úvod Vás musím upozornit, že jsem kvůli tomuto článku nepitval pochromovanou baterii své N8810. Raději jsem se obrátil na firmu Eker, s.r.o., která mi mechanismus zapůčila. Eker s.r.o. není firma zabývající se výrobou vibračních baterií a používá tento mechanismus pro malé průmyslové automaty.Celý vibrační mechanismus je velmi malý. Ten, co jsem měl v ruce já, byl vysoký 4mm (na obrázku označeno jako "x") a průměr krytu bez pružného kroužku byl 18 mm. Ve specializovaných obchodech v Německu prodává jako "Vibrační mechanismus pro baterie mobilních telefonů". Protože zatím nemám digitální fotoaparát, pokusil jsem se pro Vás připravit alespoň stručné schéma.Často využívaným mechanismem u vibračních baterií je vlastně zařízení, velmi podobné malému motorku. Základem tohoto mechanismu je kruhová feritová magnetická kotva. Magnet kotvy je polarizovaný ve vodorovné rovině (Sever, Jih) a je uchycen na osičce, která je na obou svých koncích uložena do ložisek. Osička má na každém svém konci pouzdérko, do kterého přesně zapadá malá kovová kulička ložiska. Podobně je tomu i na krytu celého mechanismu, který má ve svém středu také malé pouzdro, do kterého kulička přesně zapadne. Mimochodem je to nejmenší kulička, kterou jsem zatím viděl.Na tuto osičku jsou excentricky uchyceny závažíčka. Pokud se podíváte na obrázek, jsou toto závažíčka půlkruhová. Jedno je uchyceno k osičce nad kotvou a jedno obráceně pod ní. Kolem magnetické kotvy jsou umístěna vinutí (bezkomutátorové řešení). Jsou po obvodu tři po 120 stupních. Stejně jako u motorku se magnetická kotva při aktivaci vibrace roztočí. U vibračních mechanismů se kotva točí mnohem pomaleji než u běžných motorků a to cca 10-40 otáček/sekundu. Vlivem excentricky umístěných závažíček na ose pak dochází ke vzniku odstředivé síly, která vytváří právě zmíněný pocit vibrace.Nevýhodou při aktivaci vibrace je dosti velký počáteční odběr vibračního mechanismu. Na baterii vznikne napětová špička, která baterii škodí. Proto k "odchytu" této špičky slouží připojený kondenzátor, který se v klidu pomocí baterie nabije a při aktivaci vibrace se použije jako první zdroj "energie". Někdy se pro nabití kondenzátoru používá pauzy mezi jednotlivými impulzy vibrace.Na závěr jen připomínka, že výše uvedený princip není jediným, který se ve vibračních bateriích mobilních telefonů používá a také malá prosba. Nezjišťujte, na jakém principu pracuje ta Vaše.