Jak ušetřit RAMku u Nokií 3650/7650 aneb Safe mód

Mobilní telefony se operačním systémem Symbian lze přirovnat ke starým počítačům s procesory 386 a 486. Zhruba před deseti lety mělo hodně lidí svou oblíbenou "třiosmšestku", která měla jen 4MB paměti RAM. A marně se pokoušeli spustit na ní legendární hry jako například Doom. Pokud se jim tato hra nespustila normálně, začali různými způsoby získávat více paměti. Tu zakázali ovladač myší, tamhle odstranili ovladač, až nakonec se jim hra spustila a bylo po starostech.

Shodou okolností ta samá situace nastává i teď u mobilů, Nokia 3650 a 7650 mají něco okolo 4MB RAM a také spouštějí spoustu programu na pozadí (rezidentně). Buď to mohou být součásti telefonu, jako jsou ovladače pro SMS, budík, kalendář a podobně, nebo to mohou být i vaše vlastní programy typu MiniGPS, SmartProfiles, eProfiles, SMSmachine a jiné. Nyní se podíváme na 3 způsoby, jak se dá ušetřit určité množství paměti.

Způsob první: zavírání aplikací

První krok je určen především laikům a začínajícím uživatelům. Jde o to, že čím více aplikací si spustíte, tím méně paměti máte. Někdo vám například pošle fotku přes Bluetooth. Takže si otevřete složku se SMS a doručenými soubory, zde se vám k prohlížení obrázku spustí příslušný prohlížeč a navíc máte zapnuté Bluetooth. Po chvilce na tyto programy pozapomenete a pracujete s mobilem dál nebo ho necháte ležet na stole. Pak s ním budete chtít dál pracovat, ale jiná aplikace se vám nespustí, protože nemá dostatek paměti, nebo se spustí pomalu.

Jak může vypadat chyba s nedostatkem paměti *** Mnoho spuštěných aplikací *** Volné paměti je jen 825k, to není mnoho

Řešení je jednoduché: přidržením tlačítka menu se dostanete do správce úloh, kde najdete seznam spuštěných úloh. Tlačítkem C a potvrzením aplikaci zavřete nebo se do ní můžete přepnou a ukončit jí klasickým způsobem. Zapnutý příjem BlueTooth vám také něco ubírá z vaší paměti, pokud ho nepotřebujete, vypněte jej též. Může pomoct i "komprese paměti".

Komprese paměti v SmartLauncheru *** Uvolnili jsme 308k *** I jiné aplikace dokáží kompresi pamětí

Jistou možností je také restartování telefonu (tj. jeho vypnutí a zapnutí). Co se ale stane, jestliže tato možnost problém s pamětí nevyřeší? Je tu trochu složitější řešení, které majitelé těchto telefonů využívají většinou pro spouštění náročnějších her jako Doom, Snails nebo u aplikace Opera či jiných.

Způsob druhý: Safe mód

Tento postup vám ukáže, jak zakázat vše, co se dodatečně spouští při startu telefonu. Pro představu: je to jako když v PC zakážete Autoexec.bat nebo jej spustíte ve stavu nouze. Mobil se vám spustí, normálně budou fungovat i příchozí /odchozí hovory, jen se nespustí přidané aplikace typu MiniGPS, jak bylo již napsáno výše. Radíme: před veškerými nestandardními operacemi celý mobil pomocí PC Suite zazálohujte. Neneseme zodpovědnost za možnou ztrátu dat.

Postup:

vypněte mobil držte klávesu pro typ psaní /kopírování * zapněte telefon, pusťte klávesu pro typ psaní/kopírování ** a případně poté zadejte PIN

* Malá klávesa pro typ psaní/kopírování vypadá u Nokie 3650 jako tužka a je pod zeleným sluchátkem nalevo od tlačítka "2". U Nokia 7650 je na ní text "abc" a je vlevo od zeleného tlačítka.

** Klávesu stačí držet jen chvilku, než naskočí mobil a zapne se podsvícení. Zhruba po pěti vteřinách jí můžete pustit. Delším držením nic nezkazíte.

Tímto postupem mobil zapnete a pak z menu normálně spustíte požadovanou hru nebo program.

Nyní máme k dispozici skoro 2MB paměti *** Někdy i více (zde 2,46MB) *** Úspěšně spuštěná hra Doom

Poté co hru dohrajete a budete chtít používat mobil jako předtím, stačí jej jen zapnout a vypnout (již bez držení klávesy pro psaní / kopírování). Tím se opět spustí všechny programy defaultně nastavené na spuštění po startu mobilu.

Jestliže se vám třeba Doom napoprvé nepodaří spustit, zkuste jej spustit ještě jednou či dvakrát. Pokud ani to nepomůže, opakujte celý postup a zkuste o něco déle držet tlačítko. Je tu ovšem další možnost.

Způsob třetí: Super Safe mód

Třetím postupem získáte ještě více paměti, ale již není tak snadný jako předchozí. Je určen především vlastníkům Nokie 3650, kteří mají většinu programů na kartě MMC a, oproti majitelům 7650, mají k dispozici jen 3,2 MB RAM.

K tomu, abyste telefon spustili v "Super Safe módu", potřebujete 2 věci. První je nainstalovaný program SmartLauncher od SymbianWare (otestováno na verzi 1.02 - jedná se o nástroj pro změnu vzhledu menu v telefonu). Ten můžete mít i na MMC kartě. Za druhé potřebujete nabíječku k telefonu. Zní to zpočátku trochu podivně, ale je to tak. Raději nejprve uvedu postup a až pak vysvětlení procesu, k němuž dochází.

Postup:

vypněte mobil zapojte mobil do nabíječky - zhruba po 5ti vteřinách se objeví nápis Nokia, po 13. vteřině se zapne i podsvícení, po 20. vteřině uvidíte, jak se mobil nabíjí; pak můžete pokračovat. Stiskněte tlačítko MENU a dostanete se do menu, pak spustíte hru při vypnutém mobilu. Také můžete přidržením tlačítka MENU otevřít taskmanager (správce úloh).

Pozn.: po odpojení nabíječky nebo po jeho zapnutí naběhne mobil do běžného režimu.



Ušetřená paměť se blíží ke 4MB *** Potvrzuje to i AppMan *** A nakonec: tak může vypadat SmartLauncher s takovým jedním skinem

Jak je to možné? Když telefon běžně používáte, do paměti se nahrají programy a ovladače pro volání, SMS, kalendář, budík a další věci, o kterých běžně ani nevíte a ani je nevidíte. Jakmile mobil vypnete, tyto ovladače se z paměti RAM prostě ztratí a při zapnutí mobilu se opět načtou. Co se ale stane, když vypnutý mobil zapojíte do nabíječky? Mobil načte jen pár věcí, jako je indikátor napájení, hlídá budík nebo stisknutí tlačítka pro zapnutí. Takže v tomto okamžiku má více paměti a to je právě moment, kdy můžete stisknout tlačítko menu a spustit SmartLaunchera. Pak se dostanete jak do menu, tak do taskmanageru, samozřejmě spuštíte i libovolné hry či programy. Jen si musíte uvědomit, že mobil se tváří pořád jako vypnutý, takže se vám nikdo nedovolá a ani vy si nikam nezavoláte.



Pokud se budete hodně snažit a vyberete méně náročný skin, můžete ušetřit až neuvěřitelných 5MB. Zde je fotka se 4,41MB

Pozn.: Velikost ušetřené paměti také záleží na tom, jak náročný máte zvolený skin (vzhled) pro SmartLaunchera. Na obrázcích je vidět spuštěná aplikace Screen Capture nebo ScreenTaker jen kvůli tomu, aby bylo tyto obrázky možné uložit. Vy si tyto aplikace samozřejmě spouštět nemusíte.

Tak, a teď vzhůru do dobrodružství se Symbianem!