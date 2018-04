Jak ušetřit na nejlepším Samsungu 7 000 korun. S rozumnými kompromisy

Samsung oficiálně prodává model S7 za 19 799 korun, model S7 edge pak za 22 599 korun - v obou případech ve verzích s 32 GB vnitřní paměti. Loňské modely S6 a S6 edge už Samsung zlevnil několikrát, výrazněji po zahájení prodeje letošních novinek na jaře a pak ještě jednou nyní v červnu. Model S6 po poslední slevě nyní stojí 12 990 korun, verze S6 edge pak stojí 14 990 korun. Opět v obou případech ve verzi s 32 GB vnitřní paměti.

Mezigenerační cenový rozdíl je tak už docela velký. U Samsungů S6 a S7 to je 6 800 korun, u varianty S6 edge a S7 edge pak dokonce 7 600 korun. Rozdíl představuje téměř roční poplatky za neomezený tarif tuzemských operátorů. Nebo novou televizi, nebo leccos jiného.

Nutno dodat, že nové modely jsou samozřejmě lepší, a to ve všech směrech. Ale v mnoha není rozdíl tak podstatný. U modelů edge je rozdíl ve velikosti displeje, obě novinky podporují paměťové karty a jsou odolné. Mají lepší fotoaparáty, silnější procesory, více paměti.

Cenový rozdíl je však tak velký, že leckdo může o loňských modelech přemýšlet a to je příležitost zhodnotit přístroje po dlouhodobém používání. Modely S6 a S6 edge používáme už více než rok a zde jsou naše zkušenosti.

Model S6 jsme používali bez pouzdra, S6 edge pak s flipovým plastovým pouzdrem. V prvním případě to odnesl displej, který jsme museli nechat asi po osmi měsících vyměnit. Samozřejmě praskl naší vinou, když nám telefon spadl na beton. I bez krytu ale povrch telefonu odolává odřeninám nadprůměrně.

S krytem vypadá S6 edge po roce používání jako nový. Ale kryt je po roce na výměnu. Z přední zrcadlové strany se povrch začal loupat po pár měsících používání, po roce vypadá kryt opravdu ošklivě. Ale telefon dokázal ochránit perfektně. Několikrát spadl a nikdy se mu nic nestalo. Flipové pouzdro můžeme rozhodně doporučit.

Oba telefony jsme aktualizovali pokaždé, když byl k dispozici nový firmware a i verze Androidu, aktuálně na šestkovou verzi. Pokaždé to dopadlo v našem případě bez problémů, ale nemusí to platit všeobecně (jak může aktualizace umrtvit telefon, čtěte zde).

Telefon jsme nikdy nerestartovali do továrního nastavení, naopak na něm testujeme mnoho aplikací, které jen výjimečně odinstalováváme. Za celou se nám telefon dvakrát restartoval sám od sebe. Vypínáme ho jen výjimečně, restart provádíme zhruba jednou za 14 dnů až tři týdny. V prohlížečích máme téměř stále otevřeno pět až deset oken. U vestavěného se nám dvakrát stalo, že se sám restartoval. Jinak jsme nezaznamenali žádný problém.

VIDEO: Nejlepší smartphone roku. Je tu Samsung Galaxy S7 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Občas jsme pozorovali problémy s pomalým překreslováním displeje u některých her, ale vždy stačilo hru ukončit a spustit znovu. Nadšeni jsme z fotoaparátu, telefon používáme i jako reportážní z různých veletrhů. Funguje výborně.

Zhruba od sedmého měsíce používání pozorujeme, že se snižuje výdrž baterie. Po roce odhadujeme, že výdrž baterie klesla zhruba o 15 až 20 procent. S nabíjením si moc starostí neděláme, nabíjíme průběžně. Výhodou je, že telefon s originální nabíječkou nebo powerbankou od Samsungu se dokáže nabít za zhruba hodinu a kousek na plnou kapacitu. I nyní telefon vydrží den práce, jen je potřeba omezit hraní her. Naopak nás překvapilo, že sledování videí nebo mobilní televize takový vliv na výdrž baterie nemá.

Loňské modely nemají slot na paměťovou kartu. Používáme verzi s 32 GB paměti a je to tak na hraně s drobnou rezervou. Pro aplikace a stovky fotek a nějaká ta videa to stačí. Kdo by ale chtěl mít v telefonu i nějakou hudbu, může mít problémy. V prodeji jsou i verze s větší kapacitou paměti 64 GB, v tomto případě počítejte s příplatkem asi 2 000 korun.

Loňské Samsungy S6 a S6 edge rozhodně můžeme doporučit. Především s ohledem na současnou cenu. Ano, oba nové modely S7 a S7 edge jsou lepší, především druhý jmenovaný model považujeme za nejlepší současný smartphone a vyhrál i nás letošní fototest. Ale kdo chce nebo musí koukat na cenu, má k dispozici zajímavé alternativy s rozumnými kompromisy.