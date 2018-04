Jak udělat ze vzkazu na záznamníku umělecké dílo

Připravili jsme pro vás pětadvacet možných vzkazů na záznamník, z nichž každý by vám měl zaručit zcela originální pověst mezi věřiteli, tchyněmi, pracovníky berního úřadu, manželkami, kamarády a vůbec všemi lidmi, kteří budou mít tu smůlu, že vás nezastihnou na příjmu. Čtenáři-pamětníci vědí, že tímto tématem jsme se již před lety zabývali v článku Co si dát na záznamník? ; ti nechť tento článek vnímají jako rozšíření originálu.

1) Tady Tonda, nejste doma, nechám vám vzkaz. (Velmi působivé; slabší povahy to obvykle vzdají.)

2) Ahoj, číslo, které voláte, je v perfektním pořádku, ale lidské bytosti, které jej obsluhují, jsou momentálně mimo provoz. Zanecháte-li jim zde vzkaz, po návratu ze servisu se vám ozvou.

3) Pokud jste věřitel, zástupce plynárny, právník, úředník z finančního úřadu nebo pojišťovací agent, zavěste. Pokud máte míry 85-58-90 a jste svobodná, zanechte své telefonní číslo.