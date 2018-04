Jak to všechno začalo, aneb bylo nebylo – 10 let Mobil.cz

Deset let je na internetu dlouhá doba, ostatně před deseti lety skoro ani žádný internet nebyl. Jenže tehdy to všechno začalo – první síť GSM u nás, druhá síť GSM u nás, první časopis o mobilech a první internetový server o mobilech. Chcete vědět, jak to bylo?

Skoro si už začínám připadat jako opravdový stařešina. Stále totiž píši nějaké vzpomínky. Navíc tentokráte se přiznávám, že ty úplné začátky si nepamatuji. I když jsem si v roce 1996 koupil svůj první mobil, na to, že bych si o mobilech mohl někde číst, jsem přišel až zhruba o dva roky později.

A o tři roky později jsem už o mobilech psal. Je to tak trochu jako americký sen. A vlastně když to vezmeme kolem a kolem, on vlastně Mobil.cz tak trochu americkým snem je.

Všechno to začalo startem GSM u tehdejšího Eurotelu a prvními informacemi o jeho konkurentovi Paegasu. Právě v té době se rozhodli ve vydavatelství Trade & Leisure Publications přidat ke Stereu & Videu časopis Mobil, který se bude věnovat právě problematice mobilní komunikace, a kterému jsem měl tu čest od roku 2000 pět let dělat šéfredaktora.

První číslo vyšlo v říjnu 1996, a právě v té době se „otec zakladatel“ Mobil Serveru Patrik Zandl začal zabývat myšlenkou na nějaké stránky o mobilech. Na svém serveru Marigold.cz vzpomíná: „A v této době … mi mnoho lidí známých, méně známých i mně absolutně neznámých začalo psát, zda bych jim mohl s výběrem telefonu poradit. Z počátku jsem trpělivě odpovídal na dotazy e-mailem, dotazy se ale postupem času začaly opakovat a zjišťoval jsem, že dokolečka vysvětluji vysvětlené. A tak jsem si na Codalanu vytvořil své první stránky o mobilních telefonech, kde jsem nabídl lidem přehled jednotlivých mobilních telefonů a rady, proč si který z nich koupit a na co si u něj dát pozor.“

GSM konference a ostrý start

Jenže internet v roce 1996 patřil hlavně akademické obci a celkem živě si pamatuji, jak jsem v roce 1993 nastoupil na vysokou školu a absolvoval povinné školení výpočetní techniky. Vzhledem k tomu, že jsem v té době vypomáhal jako správce počítačové sítě to bylo skutečně užitečné, ale jak kdosi poznamenal v diskusi u článku o O2 TV, co byste chtěli od vysoké novinářské, že?

Nicméně zajímavé bylo upozornění, že sice máme každý svoji e-mailovou adresu, ale smíme ji používat výhradně k akademickým účelům. Jinak hrozí naší fakultě odpojení od internetu. K dobru byla dokonce historka o jakýchsi studentech, tuším z Belgie, kteří si přes internetové schránky školy domlouvali plány na víkend, a jejich škola byla "navždy" vymazána z internetu. Ale to jen tak pro ilustraci.

Hitem internetu v té době byly tzv. Konference, jakási archaická podoba dnešních diskusních fór. Ovšem proti předchozím BBS, kam se přispívalo prostřednictvím Telnetu, to byl velký pokrok. Ve firmě, kde jsem vypomáhal, jsme měli k serveru připojen modem se závratnou rychlostí 9 600 b/s, a tak jsem se i já o něco později dostal k GSM konferenci, kterou na dnes už legendárním serveru Bajt založil Ladislav Zajíček – to je legenda zase pro mě a jeho heslo Být byty bit či byty bit nebít z knihy Bity do Bytu dovádělo mého učitele češtiny na Gymnáziu k šílenství. Oběma jsem dodnes vděčen za to, že jsem se místo češtině věnoval počítačům a díky těm se zase dostal k mobilům.

GSM konference vznikla v září 1996 a postupně se v ní sešli tři původní autoři myšlenky Mobil Serveru – již zmíněný Patrik Zandl a jeho stránky o mobilech, Filip Streibl vlastnící tehdy stránky s drby od operátorů a Petr Mitošinka, který na serveru Matematicko-fyzikální fakulty UK provozoval stránky o SMS a Cell Broadcast. Patrik Zandl k tomu říká: „Již v průběhu října začal sílit na GSM konferenci tlak na to, aby se všechny tyto stránky spojily. Bylo to logické – uživatelům se nechtělo každý den procházet čtyři servery, navíc všechny s obtížně zapamatovatelnými adresami. Chtěli jedny stránky, kde by se dozvěděli vše.“ Tím čtvrtým byl myšlen David Baiere, který se ale nakonec do projektu nezapojil.

Jak jsem měl možnost později Patrika Zandla poznat, nemohlo to ani dopadnout jinak, než vznikem serveru, který se později stal jedním z nejrespektovanějších zdrojů informací v Česku, na Slovensku, a možná nejen tady. Byla to směs odvahy a zdravé drzosti, která pomohla server rozjet. Nakonec se rozhodli spustit server na doméně druhého řádu.

K tomu Patrik Zandl na Marigold píše: „A tak Filip (Streibl) vytáhl mobil a zavolal do NetForce s našimi vyděračskými podmínkami. To, co jsme požadovali, se totiž v té době platilo velmi draho – takové služby stály desítky tisíc měsíčně a my jsme je drze požadovali zdarma. Ani jsme sami příliš nevěřili, že by se nám podařilo získat doménu druhé úrovně, natož abychom snad nashromáždili dostatek peněz na vlastní server.“ Nakonec se nepodařilo získat doménu gsm.cz a tak jako náhradní řešení vznikl mobil.cz. Patrik Zandl sám přiznává, že posléze byl za tento neúspěch velmi rád.

Jako spousta dalších podobných projektů v té době, vznikal i Mobil Server jako čistě nadšenecký projekt. Nikdo moc nevěřil, že by se na internetu dalo vydělávat. A tak všichni tři zakladatelé měli vlastní zaměstnání a do nového projektu investovali spoustu vlastních peněz.

Od amatérismu k profesionalitě

Oficiální start nových stránek byl 1. 1. 1997, tedy zhruba dva měsíce od prvních pokusů. Úspěch byl na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný, od prvního ledna se počet návštěvníků pohyboval ve stovkách a koncem měsíce už bylo zřejmé, že fanouškovský projekt na poloamatérské bázi je utopií. Velký zlom nastal o zhruba půl roku později, nejdřív se v únoru na Mobil Serveru objevila první velká srovnávací recenze – Sony CMD-Z1 a Siemens S4 Power se utkaly v drsném souboji podle unikátní Patrikovy metodologie.

Právě na precizních a nezávislých testech si Mobil Server budoval svoji pověst. Jak Patrik Zandl vzpomíná, mobily si tehdy museli sehnat od soukromníků, žádná z firem jim ho nechtěla půjčit. Ostatně i první server, na němž běžel Mobil.cz měl skutečně ohromující konfiguraci. „Dali jsme na server hlášku, že kdo by mohl odprodat levné díly, nechť nám napíše. A tak jsme zdarma získali motherboard 386DX na 40 Mhz i se zachovalou skříní, já jsem do tohoto počítače dal svoji starou paměť, protože jsem si právě koupil upgrade, takže jsme měli i 16 MB RAM, Petr někde vyškrábl velmi velmi lacino pevný disk, samozřejmě IDE. To všechno se nějak zkompletovalo a Petr na to instaloval Linux.“ píše Patrik na Marigold.cz.

A o čem se psalo první rok? Mimo jiné jste si mohli přečíst recenzi legendárních telefonů jako Philips Fizz, Motorola D170, Nokie 5110 nebo 3110, ale také o nových předplacených kartách, několika pagerech nebo GPS. A hned první rok se rozeběhlo hlasování o mobil roku.

Pro pozdější úspěch a fungování Mobil Serveru bylo ale mnohem důležitější, že se jeho majitelům podařilo v květnu prodat první reklamu – za tehdy neuvěřitelných 6 900 Kč si banner objednal jeden dovozce amerických aut. Později se Patrikovi s Petrem podařilo drobným úskokem získat reklamu od Nokie (chcete vědět jak? Přečtěte si tenhle příběh na Marigold.cz). Pak už šlo všechno ráz na ráz, a za rok 1997 získal Mobil Server na inzerci přes 600 tisíc korun. To umožnilo další rozvoj, který se odrazil na postupném vylepšování našich stránek – první redesing a nové logo vzniklo už koncem téhož roku.

Protože Patrik nikdy neusínal na vavřínech, Mobil server měnil svůj design zhruba jednou ročně. Zároveň s tím jak se měnil mobilní svět, měnil se i Mobil server, přibývaly a zase mizely rubriky. Dnes už druhdy velmi populární „Bastlírna“ patří definitivně minulosti, stejně jako rubrika věnovaní pagerům.

A jedeme dál

Za 10 let existence prošla Mobil serverem řada novinářů, kteří dnes působí v řadě dalších médií. Tehdejší tým Mobil serveru posílil Přemysl Souček, který přišel z časopisu Mobil (a do něj jsem na jeho místo nastoupil já), postupně Mobil serverem prošel Luděk Zadražil, Petr Pavlík, Martin Hájek, Honza Beránek nebo Jiří Holík, který později putoval opačným směrem než Přemysl Souček – do papírového Mobilu.

Do historie Mobilu a paměti čtenářů se určitě nesmazatelně zapsal i Rostislav Kocman, Dita Eckhardtová nebo David Novák. A počátkem roku 2001 se na Mobil.cz poprvé objevil dnešní šéfredaktor Jan Matura. Mnohokrát jsme se spolu jako úhlavní konkurenti pohádali o tom, kam se bude svět mobilů vyvíjet. S odstupem času musím uznat, že v mnoha věcech měl pravdu (a v mnoha zase já – tohle mu nedaruji).

A právě toto byl podle mého názoru jeden z hlavních momentů, které stojí za úspěchem Mobil.cz – v jeho zázemí se potkávali lidé často sice velmi kontroverzní, ale s vlastním názorem a hlavně ochotni za tenhle projekt dýchat. Patrik Zandl je toho zářným příkladem.

Pod křídla obra

V roce 2001 došlo ale k ještě jedné přelomové věci – Patrik Zandl se svými společníky se rozhodl prodat Mobil server mediálnímu domu Mafra. Firmě, kde kdysi žádal o práci a byl odmítnut. Patrik ještě nějakou dobu zůstal v čele Mobil.cz, ale nakonec se rozhodl „svoje dítě“ opustit. Dnes se věnuje spoustě dalších zajímavých projektů.

Mobil.cz pokračuje pod křídly iDNES.cz, a podobně jako u ostatních projektů, které vznikly jako on, byla toto zřejmě jediná možnost, jak ho udržet na špičce.

iDNES.cz se zázemím Mafry přinesl zázemí silného partnera a nakonec ještě silnější pozici při získávání reklamy, která je tím, co umožňuje v dnešních podmínkách připravovat profesionální server.

I když se přiznám, že v této věci jsem se já, a se mnou řada dalších, šeredně zmýlil. Většina z lidí pohybujících se kolem mobilů v roce 2001 předpokládala, že převzetí Mobil Serveru serverem iDNES.cz bude koncem legendy Mobil.cz. Všichni jsme se zmýlili – pod křídly iDnesu Mobil.cz dále vzkvétá a vzrůstající návštěvnost svědčí o tom, že i vám se Mobil.cz nadále líbí.

Od roku 2001 se objevila řada novinek – nabídli jsme například textovou verzi pro čtení na PDA nebo smartphonech a celkem šest nových designů. To, co nebylo na první pohled úplně vidět, byl přechod na nový redakční systém, který se i nadále vyvíjí.

A co dál?

Všichni kdo za Mobil.cz stojíme – a do toho týmu už tak trochu nyní patřím i já – samozřejmě uděláme všechno proto, aby naši nástupci mohli podobný článek napsat i po 20, 30 nebo 50 letech od prvního vydání Mobil.cz. V současnosti stále pracujeme na tom, aby naše stránky byly moderní, dynamické a přehledné, a hlavně na tom, abyste na nich nacházeli to, co na nich nacházet chcete. Ale těšte se, máme pro vás připravenu řadu novinek.