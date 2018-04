Jak to je s mikrovlnným zářením a mobilními telefony

Hodnoty SAR jednotlivých mobilních telefonů Telefon SAR (watt/kg) Alcatel One Touch max 1,29 Ascom Axento 1,25 Ascom Elisto 1,33 Audiovox CMD 3300 0,72 Audiovox CMD 4000 1,00 Audiovox CMD 8000 1,10 Audiovox CMD 2000 E 0,75 Audiovox CMD 1000 XL 0,98 Bosch GSM 908 1,59 Bosch GSM 909 1,13 Bosch M-COM 906 1,32 Bosch World 718 0,33 Denso Touchpoint 0,96 Denso TP 2000 1,44 Ericsson A 1018 s 0,88 Ericsson GF788 0,91 Ericsson A 1228 D/2 0,82 Ericsson CF 768 0,72 Ericsson DF 688 0,48 Ericsson GA 628 0,26 Ericsson GF 788 0,91 Ericsson GH 688 0,95 Ericsson i 888 World 0,69 Ericsson KF 768 1,35 Ericsson R 280 1,19 Ericsson S 868 0,77 Ericsson SH 888 0,90 Ericsson T 18 s 0,97 Ericsson T 18 d 0,81 Ericsson 628 0,26 Hagenuk Global Handy 0,28 Mitsubishi G 130 0,35 Mitsubishi T 200 1,00 Mitsubishi T 250 0,54 Motorola cd 920 1,17 Motorola cd 930 0,94 Motorola d 160 0,81 Motorola d 520 1,15 Motorola i 500 Plus 0,69 Motorola i 550 Plus 0,69 Motorola i 1000 Plus 0,43 Motorola i 7000 Plus 0,69 Motorola M 3090 0,54 Motorola M 3097 0,53 Motorola Star Tac 70 0,02 Motorola StarTac 130 0,38 Motorola StarTac 7762 0,58 Motorola StarTac 7797 i 0,42 Motorola StarTac 7860 0,24 Motorola ST 7767 D 1,01 Motorola ST 7797 0,39 Motorola ST 7868 0,84 Motorola Talkabout 2297 0,35 Motorola T 8167 0,08 Motorola v 3688 0,02 Motorola 8700 1,34 Neopoint NP 1000 1,38 Nokia 1611 1,06 Nokia 2110 0,44 Nokia 3110 1,24 Nokia 3210 1,14 Nokia 5110 0,37 Nokia 5160 1,45 Nokia 6110 0,87 Nokia 6150 0,98 Nokia 6161 1,27 Nokia 6185 1,20 Nokia 7160 0,61 Nokia 8110i 0,73 Nokia 8290 1,09 Nokia 8810 0,22 Nokia 8860 1,39 Nokia 8890 0,94 Panasonic EB-G 500 0,98 Panasonic EB-G 520 0,95 Panasonic EB-GD 70 0,99 Philips Diga 1,06 Philips Genie 1,05 Philips Genie 1800 1,41 Philips Savvy 1,11 Qualcom pdQ 1900 0,26 QualcomQCP-860 0,54 Qualcom QCP-1960 1,41 Samsung SGH-3500 0,91 Samsung SGH-6100 1,26 Samsung SGH-8500 0,97 Sanyo SCP-310 1,37 Sanyo SCP-400 1,35 Sanyo SCP-4000 0,91 Sanyo SCP-4500 1,40 Sharp TQ G 700 1,01 Siemens C 25 1,33 Sony CMD-C1 0,55 Sony CMD-X1000 0,41 Sony CMD-Z1 0,88

Lidé mají tendenci bát se všeho, co může ohrozit jejich zdraví. Je to pochopitelné, neboť když je ohroženo zdraví, je ohrožen i život. Pochybnosti o nezávadnosti mobilních telefonů se objevily záhy po masovém rozšíření těchto přístrojů. Jde o podobný vývoj jako v případě mnoha jiných výrobků, například některých oblíbených hraček nebo i potravin. Stejně dobře by se v případě, že se negativní vliv mobilů na zdraví prokáže, mohla celá kauza přirovnat k historii DDT. Budeme se někdy bavit o mobilních telefonech jako o vražedných nástrojích?

Již jsme zmínili DDT. Nejdřív byl tento insekticid považován za dokonalé řešení všech problémů s hmyzem, práškovací letadla létala nad americkými městy a rozhazovala bílý prášek na obyvatele, kteří se jen oklepali a nadšeně mávali, doufajíce, že se zbaví problémů se šváby, komáry, kobylkami a kdoví jakou další havětí. Nakonec se po několika letech takovéhoto přístupu ukázalo, že potíže s hmyzem nahradily problémy mnohem horší. Rodily se postižené děti, množily se kožní nemoci. Bublina DDT nesplaskla, ale rázem se z bílé zářivé proměnila na černou páchnoucí. Lidé nechtějí, aby se podobná záležitost opakovala s mobilními telefony. Proto se již dnes věnuje tomuto problému mnoho vědců a výzkumníků, a to jak techniků, tak doktorů.

O možné škodlivosti mikrovln se ví již dávno. Vždyť vzpomeňme si na začátky mikrovlnných trub, kdy výrobci doporučovali nedívat se do trouby během vaření. Od té doby se již dost změnilo a každá „mikrovlnka“ je již dnes kompletně odstíněná, včetně dveří. Dnes se lidé zajímají o to, zda mobilní telefony nejsou ve stejné fázi jako první mikrovlnné trouby – tedy jestli nejsou nedostatečně odstíněné. Ve skutečnosti ovšem vědci dokáží poměrně přesně změřit, kolik nám mobilní telefon do hlavy vyzáří tzv. EM emisí, tedy elektromagnetického záření. Otázka, která se nyní řeší především, zní – poškozuje při dlouhodobém působení takové záření lidský organizmus?

Výzkumy

Přestože se téměř každý týden objevuje výsledek nějaké studie, jejich závěry se tak často a natolik výrazně rozcházejí, že říci s naprostou určitostí, jak to s vlivem na lidský organizmus je, vlastně nelze. Většina velkých výzkumů, podporovaných státy nebo výrobci telefonů, se shoduje na lišácké odpovědi: „Dle naších zjištění k žádnému poškození mozku nedochází, nicméně je ještě brzy na to, dělat konečné závěry. Teprve za několik let bude možné vyšetřit lidi, kteří přicházejí s mobilním telefonem do styku pravidelně po dobu patnácti, dvaceti let. Nicméně, jako předběžné opatření lze doporučit, aby děti telefonovaly méně, neboť vliv na jejich vyvíjející se mozek, chráněný tenčí lebkou, je rozhodně vyšší.“ Takto zněl závěr vědecké komise, pověřené britskou vládou, aby zjistila vliv mobilů na lidský organizmus. Zpráva, vydaná na jaře 2000, tedy nedala jasnou odpověď, nicméně podnítila vládu k odstartování dalšího výzkumu, který podpořila grantem v hodnotě sedmi miliónů liber.

V každém případě tento výzkum zapůsobil dostatečně silně, aby vláda rozhodla, že u každého mobilního telefonu musí být přibalený leták s varováním, že nezávadnost mobilních telefonů není prokázána. Také je na něm zmínka o tom, že děti by měly volat jen v případě, že je to nezbytné.

Ve Spojených státech se zase ke každému prodávanému balení bude již brzy muset přikládat informace o tom, kolik ten konkrétní model vyzařuje do hlavy. Tento údaj se skrývá pod zkratkou SAR (Specific Absorption Rate), která značí, kolik wattů na kilogram hmoty mobil vyzáří. O podobném opatření již uvažují také orgány Evropské unie. V každém případě, na trh se nedostane žádný telefon, který by porušoval normu SAR v dané zemi. V České republice se tato hodnota nyní sjednotila s Evropskou unií – SAR telefonu nesmí být vyšší než 2 watt/kg (dříve byla tato hodnota v ČR 1,5) Pro srovnání, ve Spojených státech je mezní hodnota SAR 1,6 watt/kg.

Tabulku, která ukazuje, kolik vyzařuje který telefon, naleznete vedle tohoto článku. Ovšem výzkumů záření mobilních telefonů je podstatně více. Některé z nich končí závěrem, že telefony škodí, a to nejrůznějším způsobem. Jeden z posledních výzkumů, provedený v Německu na univerzitě v Essenu, hovoří o tom, že mobilní telefon způsobuje rakovinu oka. Právě rakovina je nejvíce diskutovaným problémem, protože důkazy o tom, že mikrovlnné záření podporuje růst i vznik rakoviny, již existují. Jednoznačně nezodpovězenou otázkou zůstává, zda má takový vliv i velmi nízké záření, produkované mobilním telefonem. Více o výzkumech prokazujících negativní vliv mobilů naleznete v článcích v rubrikách zdravi a zpravy_zdravi.

Najdou se však také výzkumy, které mobilní telefony naprosto očišťují. Podle závěrů zatím největšího výzkumu, tedy největšího z pohledu počtu vzorků, mobilní telefony nejsou s rakovinou nijak spojeny. Tento výzkum byl založen na porovnání údajů z rakovinného institutu, který vede podrobné záznamy o všech nemocných, a seznamu zákazníků všech operátorů GSM. Více naleznete v článku Dánové prověřili 400 tisíc majitelů mobilů.

Ochrana

Máme se bát?

Uživatelé mobilů se nestarají o svou ochranu jen tím, že sledují, kolik jejich telefony vyzáří. K dispozici jsou totiž také nejrůznější ochranné pomůcky, které mají záření od hlavy odklonit, případně jakýmsi zázračným způsobem pohltit. Podobně jako v jiných oblastech, i zde se najde mnoho šarlatánů, kteří se jen snaží obohatit na úkor lidské nevědomosti nebo naivity. Jiná zařízení ovšem opravdu fungují a dokáží záření alespoň částečně snížit. Více se dočtete zde: Jak omezit záření? Dosud tedy není jasné, zda jsou mobilní telefony skutečně nebezpečné, nebo jestli je záření natolik nízké, že rakovinu ani nezpůsobí, ani nepodpoří její růst. Jednoznačný návod na to, jak se zachovat, jak se bránit, je celkem jednoduchý. Méně telefonovat a telefon si vybírat i podle toho, kolik září. Pokud nejste ochotni tyto dvě věci akceptovat, můžete být přesto klidní. Alespoň do doby, než se ukáže jasná pravda.

Příští týden přineseme nejnovější hodnoty SAR naměřené telefonům, které teprve nedávno přišly na trh.