Jak to jde s joystickem na Nokii aneb s holí na hada

Když přijde nuda na majitele některé novější Nokie, řešení je nasnadě. Stačí vyhnat hada z jeho elektronického koše a vyslat ho na lov do elektronického bludiště. K tomu aby had vylezl, narozdíl od fakíra nepotřebujete flétnu, ale jen správnou volbu v menu Hry. K jeho pohodlnějšímu ovládání pak můžete použít místo klávesnice speciální joystick. Ovšem počítejte s tím, že můžete patřit také mezi ty, kterým tento způsob ovládání nepadne do noty.

O jednoduchém joysticku Snake Bite pro telefony Nokia jsme psali v době, kdy ho výrobce - firma ISMO - představila (odkaz). Nyní se nám tato „herní periférie“ dostala do rukou, a tak vám můžeme přiblížit pocity, které v hráči použití joysticku vyvolá.

V balení naleznete jednoduchou umělohmotnou kolébku, která se připevňuje na telefon. Z ní vystupuje tyčka napojená na kříž, který se nakláněním vychyluje až ke klávesám 2, 4, 6, 8 a tím ovládá pohyb hada. Zmáčknutím joysticku přímo dolů lze také stisknout klávesu číslo pět, což se může hodit v jiných hrách než v hadovi, kde se tato klávesa používá jako potvrzení (pexeso apod).

Joystick je určen pro telefony Nokia 5110, 6110, 6150, 3210 a 7110, přičemž modifikace pro jednotlivé typy je řešena pomocí výměnných bočnic kolébky. Ty jsou vybaveny malými umělohmotnými klíny, zapadajícími do dvou otvorů na boku telefonu. Jejich rozložení je na jednotlivých modelech různé, proto tedy výměnné bočnice.

Při samotné hře je joystick největším přínosem pro nezkušené hráče, kteří u hada ještě nestrávili mnoho času, a tedy si nestačili zvyknout na ovládání pomocí klávesnice. Ti se s joystickem rychle spřátelí a díky němu dokáží ovládat i hada, pohybujícího se rychlostí znatelně vyšší, než při jaké doposud dokázali hrát.

Naproti tomu zkušení hadí řidiči, kteří palec po klávesnici přesouvají tak rychle, že není vidět, budou nejprve joystick proklínat. Teprve když si po několika hrách začnou zvykat, jejich názor se změní. Nicméně, dobrý hráč s joystickem většinou nedosahuje lepších výsledků než bez něj (často už to totiž ani nejde), prostě jen vyrovná své mistrovství s jiným způsobem ovládání.

Snake Bite je možné již v České republice běžně koupit, jeho cena se pohybuje mezi třemi a čtyřmi sty korun. Tato cena je za obyčejný umělohmotný výlisek, který je určen jen ke hraní, poněkud vysoká, a to i přes to, že jej lze použít na více modelech od Nokie. Pokud však někdo svůj telefon často používá jako zabijáka nudy a na hadovi běžně zlikviduje celou baterii, měl by o joysticku zauvažovat. Hraní je pohodlnější a po troše tréninku budete mistry.

Za zapůjčení joystiku Snake Bite děkujem firmě GSM4U.