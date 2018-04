Jak to bylo s hackery na music.cz?

Internetový server Lupa včera přinesl zprávu o tom, že hackeři znovu udeřili - tentokráte si za svoji oběť vybrali přední český hudební server music.cz . K události mělo dojít ve středu krátce před půlnocí.

Jak se ukázalo, vše bylo trochu jinak. Music.cz vůbec nebylo hacknuto - to, co se stalo, bylo zmatení administrátorů. Problém totiž způsobilo to, že právo měnit titulní stránku má u projektu music.cz více lidí - a logicky, pokud se nedomluví a provedou výraznější změny bez informování ostatních, dochází k zmatkům.

Podobně tentokrát: jeden z administrátorů se rozhodl dát upozornění na změnu struktury serveru, k níž mělo dojít 8. srpna. Další z administrátorů serveru si ovšem tohoto upozornění všiml a jelikož nevěděl, o co běží, ihned se domníval, že došlo k hacknutí administrátorského konta. Mezitím si problému všiml i Marek Antoš z Lupy, který si zděšený ICQ výkřik administrátora vyložil jako definitivní verzi - music.cz padl v oběť hackerům.

Nestalo se tak. Music.cz se přepracovává z důvodu již několikáté změny designu i struktury stránek a jak říká jeden z managerů projektu Karel Kovář, obsah serveru je pečlivě zálohován a server sám je proti útokům chráněn.

Podle dosavadních informacích přivítá server music.cz návštěvníky v nové tváři koncem srpna.

Kde byla chyba, kvůli níž vznikla fáma? Patrně na obou stranách - jednak je třeba dávat si pozor na jazyk (to platí pro administrátora) a jednak je třeba přemýšlet, zda by opravdu někdo hackoval server jen proto, aby na něj napsal upozornění, že server dostane nový vzhled. A především je potřeba lépe komunikovat - jde přeci o komunikaci mezi lidmi, zbytek je technologie ;)