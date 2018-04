Jak to bude se zdražením Telecomu?

Minulý týden většinu čtenářů šokoval článek o změnách tváře SPT Telecom - nikoliv snad pro hlavní náplň, tedy pro změnu loga a jména firmy, ale hlavně pro jen tak mimochodem utroušenou větu o zvažované změně tarifní politiky. Jelikož jsem obdržel tolik ohlasů, rozhodl jsem se k problematice vrátit, aby nedošlo k mylnému pochopení.

Jak jsem uvedl, jednou ze zvažovaných variant změny telekomunikačních poplatků je zvýšení paušálního poplatku za používání telefonní stanice připojené do JTS na úroveň zhruba 500 Kč, v takovém případě by byly místní hovory zdarma a hovory v prvním meziměstském pásmu v ceně dosud obvyklé.

Tímto ovšem není řečeno, že by to byl jediný možný tarif, v zásadě by byl zachován i klasický tarif, kdy se místní hovory a hovory v prvním pásmu tarifikují stejně. Je samozřejmé, že se opět chystá změna tohoto paušálního poplatku a to na částku 90-100 Kč a poplatek za impuls by od dubna příštího roku měl činit 2,60 Kč.

Především je ale třeba připomenout, že toto jsou zvažované tarifní změny tak, jak jsou zvažovány v SPT Telecomu. Nejde o čísla oficiální a tím méně o čísla konečná - celou věc totiž schvaluje ministerstvo, které teprve musí dojít k závěru, zda je zvýšení cen relevantní a oprávněné. Je také třeba připomenout, že paušální poplatek za místní styk, jakkoliv je v zámoří oblíben, v Evropě není příliš rozšířen - především z důvodů dosavadní silné monopolizace lokálních sítí. Lze očekávat, že ačkoliv by SPT Telecom jevil ochotu zavést tento paušál, bude mít značnou obavu z nařčení z monopolního chování. Dá se totiž čekat, že by se našla řada těch, kteří by v tomto způsobu viděli křížové financování.

Výsledné ceny telekomunikačních služeb ale půjdou od příštího dubna nahoru, o tom není pochyb. Dá se také předpokládat, že ministerstvo zdražení na úroveň 2,50 - 2,60 Kč / impuls schválí, větší boj bude právě o zvýšení paušálů. Zda by se SPT Telecomu podařilo prosadit paušál pro místní hovory je otázkou stejně tak, jako zda tyto paušály oficiálně navrhne. Nelze zaměňovat interní úvahy s návrhem předloženým ministerstvu, natož pak s návrhem ministerstvem schváleným. Venkoncem ani nevíme, kdo v tom ministerstvu bude sedět...