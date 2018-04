Jak to bude s novými čipovými kartami Telecomu

Ceny SMS a e-mailů z telefonních budek

SMS a e-mail do 30.6.2002 v rámci ČR - 0,90 Kč

SMS a e-mail od 1.7.2002 v rámci ČR - 1,80 Kč

SMS a e-mail zahraničnímu operátorovi - 10,80 Kč

Citujeme z materiálů Českého Telecomu:

Jedná se o novou generaci tel. karet do telefonních automatů a jsou také určeny pro použítí ve Veřejných Informačních Terminálech ČTc (VIT). Vedle klasického telefonování tyto karty navíc umožňují zasílání SMS zpráv, e-mailů z tel. automatů a připojení k internetu ve VIT.

Karty Trick budou k dispozici v hodnotách 150 Kč, 200 Kč a 300 Kč. Na těchto kartách již není vzhledem k šíři jejich použití specifikován počet telefonních jednotek (impulsů).

Platnost nových multifunkčních čipových karet TRICK je omezena. Na každé kartě je uvedeno datum, do kdy je karta použitelná (standardně bude doba platnosti do 3 let).

Čipové karty je možné zakoupit v novinových stáncích a trafikách, na poštách, v obchodních místech ČESKÉHO TELECOMU, a.s., u čerpacích stanic, v supermarketech, vybraných hotelech, obchodech a restauracích.

Karty TRICK budou funkční od 1.6.2002, v prodeji budou k dispozici postupně od poloviny května 2002.

Platnost telefonních karet končí 31.12.2002

- z části provolané karty nebudou vyměňovány ani za ně nebude poskytována finanční náhrada

Výměna nepoškozených karet:

Nepoškozené karty v originálním obale budou bezplatně vyměněny za novou kartu Trick v hodnotě 175 Kč a 320 Kč (Karty v této hodnotě nebudou volně v prodeji)

Možnost výměny končí 31.1.2003

Výměna je možná ve všech Telepointech na počkání a nejpozději do jednoho měsíce v prodejnách Telepoint partner

Také je možné kartu zaslat na kontaktní místa (zásilky adresované na níže uvedené adresy musí být výrazně označeny "VÝMĚNA")

pro ČECHY:

ČESKÝ TELECOM, a.s., Zákaznický servis TA, Prokopova 14, 134 00 Praha 3

ČESKÝ TELECOM, a.s., Zákaznický servis TA, Masarykovo náměstí 2655, 531 84 Pardubice

pro MORAVU:

ČESKÝ TELECOM, a.s., Zákaznický servis TA, Mlýnská 12/141, 702 00 Ostrava

ČESKÝ TELECOM, a.s., Zákaznický servis TA, Šillingrovo náměsti 3/4/257, 602 00 Brno