Jak to bude a nebude s přenositelností čísel?

Liberalizace českých telekomunikací před sebou má ještě několik důležitých milníků - 1. 1. 2003 bude jedním z nich. Z hlediska telefonistů jde o důležité datum – od toho dne by totiž kromě služby předvolba operátora měla začít fungovat i přenositelnost čísel. Laicky řečeno – tato služba umožní, že když změníte telefonního operátora nebo se přestěhujete, budete i nadále používat své telefonní číslo.

V extrémní variantě by přenositelnost čísel fungovala v mobilních sítích i po celé republice mezi sítěmi pevnými. Znamenalo by to, že byste měli stále stejné telefonní číslo mobilu, ať byste byli u Eurotelu nebo Českého Mobilu, a že by vám přátelé či obchodní partneři volali stále na stejnou pevnou linku, i kdybyste se přestěhovali z Ostravy do Plzně, kde byste namísto Českého Telecomu používali například Aliatel. Jenže takové řešení by bylo příliš drahé a nesrozumitelné pro zákazníky.

Pro přenositelnost čísel je kromě technické připravenosti sítí nutné mít i celostátní databázi přenesených čísel, ve které by vždy ústředny hledaly informace o tom, kam mají hovor ve skutečnosti spojit. Pokud by měla přenositelnost fungovat ve všech sítích a v celé ČR, bylo by to pro operátory příliš finančně náročné a buďte si jisti, že by si vše nechali zaplatit od svých zákazníků (i těch, kteří by přenositelnosti čísel nevyužívali). I když na druhou stranu, provoz databáze bude náročný i bez celorepublikové působnosti přenositelnosti čísla.

Větší problém by ale vznikal na straně zákazníků. Dnes (a i po přečíslování) se dá z telefonního čísla jednoduše poznat, ve které síti (u mobilů i u pevných linek) nebo v jakém UTO se nachází. Zákazník tak při znalosti ceníku velmi jednoduše pozná, kolik ho hovor bude stát. Pokud byste ale volali na číslo s předčíslím 2, jehož majitel si ho přenesl z Prahy do Zlína, potom byste logicky museli platit za místní hovor (protože nikdo nemůže chtít, abyste věděli, že se majitel přestěhoval) a zbytek by doplatil buď majitel, nebo by náklady dorovnal ze své kapsy váš telefonní operátor. Totéž platí i pro majitele mobilů – ti mají volání ve své síti levnější, a proto by část chybějících peněz za volání do jiné sítě musel doplatit volaný. Znamenalo by to tedy (v pevných i mobilních sítích) zavedení plateb za příchozí hovory, což by zřejmě vedlo k naprostému ignorování služby přenositelnosti čísel.

Je to prakticky stejné jako s roamingovými hovory – v důsledku je to přenesené telefonní číslo do jiné mobilní sítě. Sami asi nejlépe víte, kolik jste v roamingu zaplatili za příchozí hovory, a je vám jasné, že dlouhodobě je levnější pořídit si kartu SIM v zahraničí pro příchozí hovory. I hovory domů vás s ní přijdou levněji; dražší to bude mít pouze volající (bude volat do zahraničí, zatímco dosud volal na číslo v ČR). Dá se předpokládat, že i přes nižší poplatky za příchozí hovory na přenesené číslo v ČR by se vám tato služba i tak nevyplatila.

V České republice proto zatím bude fungovat jen jedna z variant přenositelnosti čísla pro pevné sítě. Je to místní přenositelnost čísla v rámci dvou sítí, a to v rámci pouze jednoho UTO. Číslo, které podle předčíslí patří do jihočeského kraje, si tak budete moci vzít s sebou jenom ze sítě Českého Telecomu v Českém Krumlově do Tábora k GTS, ale už ne do Plzně. Tam už dostanete číslo s jiným předčíslím. V tuto chvíli ovšem není vůbec jisté, kolik vás přenositelnost čísla bude stát a jestli budete platit nějaké další poplatky – o principech přenositelnosti čísel v České republice v tuto chvíli jednají pevní operátoři na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).

Právě proto, že o přenositelnosti čísel operátoři v tuto chvíli diskutují a připravuje se také novela telekomunikačního zákona, je dost dobře možné, že se pravidla celé služby ještě změní. Povinnost přenositelnosti čísel je v tuto chvíli uložena zákonem pouze pevným operátorům – nikde ale není řečeno, že nemůže platit i pro mobilní operátory. Je dokonce i pravděpodobné, že by naši zákonodárci mohli podlehnout tlaku zákazníků, kteří by jistě rádi přenositelnost čísel výrazně rozšířili. Jenže na druhé straně bude protiklad operátorů, kterým kromě větších nákladů přinese široká přenositelnost čísla i nepřímé ztráty z toho, že zákazníci budou opouštět jejich řady (platí zejména pro mobilní operátory). A tento tlak – jak se zdá – by mohl být v České republice silnější.