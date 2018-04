Jak ti to bliká aneb zvonění nemusí být jen zvukové či vibrační

Existuje několik způsobů, jak zjistit, že váš mobilní telefon zvoní. Tím asi nejběžnějším je uslyšet melodii nebo pípání. Musí-li být telefon tichý, pořád není vše ztraceno, dnes má již většina přístrojů vibrační zvonění. Pak je tu však ještě jedna možnost upozornění, a to vizuální. Nemusíte ani vidět displej, stačí svůj telefon vybavit některým z blikacích doplňků. Ty by se měly postarat o to, že svůj zvonící telefon nepřehlédnete, a to ani ve tmě.

Na stránkách Mobil.cz jsme se již podobným příslušenstvím několikrát věnovali, naposledy ve článku Svítící "ochrana" na mobil. Tento produkt však příliš nesvítil a navíc se tvářil jako ochrana proti elektromagnetickým emisím, což jeho důvěryhodnost značně podrývá. Dva výrobky, o kterých se zmíníme dnes, jsou určeny primárně právě k vizuální signalizaci vyzvánění. Jedna je pevně připoutána k telefonu, druhá je naopak určena k upevnění telefonu – jde o kryt antény a stolní stojan.

Zelený zázrak

Přestože se někomu tento nápad s blikající anténou může zdát zajímavý, mnohé zákazníky může odradit podivný tvar tohoto „návleku“. Jde totiž o malou gumovou zelenou žabičku, která se z větší části nasadí na anténu. V hlavě se jí pak při příchozím i odchozím hovoru, stejně jako při posílání i přijímání SMS, rozsvítí malá červená žárovička, která několikrát blikne. V denním světle není blikání příliš výrazné, ale v noci ho nepřehlédnete.

Žabku můžete nasadit na většinu telefonů vybavených anténou, která však není vytahovací. Výjimku tvoří několik modelů, které mají širší anténu, například většina modelů od firmy Ericsson. V každém případě je tato „hračka“ určená uživatelům mobilů, kteří si oblíbili nejrůznější výrazné a veselé doplňky jako například plyšová pouzdra nebo stojany v podobě lehátek. Pro ty, kteří chtějí jen naučit svůj telefon blikat ve chvíli příchozího hovoru, je asi schůdnější variantou výměnná anténa s blikající diodou na konci. Ta však může měnit vlastnosti příjmu telefonu více než žabička, proto je rozhodování opravdu těžké. Rozhodující se může stát cena, která je u žabičky 159 korun s daní.

Stojánek s žárovičkami

Stojanů na mobilní telefony jsme již viděli mnoho, ale tento nový má dvě zvláštnosti. Za prvé je průhledný a bliká, za druhé, stojí 599 korun, což je znatelně více než jiné stojany. To je pochopitelně dáno jeho „elektronikou“, která však není nikterak složitá. To se projevuje i na její spolehlivosti, neboť přestože někdy je stojan schopen blikat přesně tak, jak má, v následující hodině dokáže blikat kdykoliv, a jak se často zdá, naprosto náhodně. Někdy snadno „přehlédne“ příchozí SMS nebo hovor, případně začne blikat až po několika vteřinách zvonění. Podle vyjádření výrobce dokáže stojan reagovat na telefon umístěný do vzdálenosti 20 cm, ovšem podle našich pokusů je tato vzdálenost často vyšší, někdy i půl metru.

Žárovky jsou společně s celou elektronikou umístěné v základně plexisklového stojanu a rozhodně by jim prospělo, kdyby byly alespoň o něco větší, nebo lépe umístěné. Pokud totiž není tma nebo alespoň šero, blikání není příliš výrazné a snadno ho přehlédnete. V každém případě jde minimálně o nezvyklý stojan, který jen tak někdo nemá. Na místě je se zamyslet, proč asi ještě nikdo s takovým stojanem nepřišel?

Pro hračičky

Oba produkty jsou jasně určeny těm, kteří mají rádi nejrůznější zvláštnosti a ptákoviny. Přestože vkus některých majitelů mobilů se od podobných výrobků odvrací, najde se jistě dost uživatelů, kteří si s radostí budou večer stále vzájemně volat, aby vyzkoušeli, jak na ně žabička mrká. A o tom to přeci je – ne vše je praktické, ale všechno si najde své příznivce. I blikající žabička a plexisklový stojan.

Za zapůjčení obou produktů děkujeme firmě CPA.