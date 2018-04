Jak telefonovat na Slovensko

7 let po rozdělení Československa stále přetrvávají rodinné, pracovní a přátelské vztahy. Je samozřejmé, že telefonické hovory jsou významným prostředníkem udržení těchto vztahů.

Od vzniku ČR státní monopol postupně začal zvyšovat své sazby. Z původní meziměstské sazby se ceny vyšplhaly na hladinu rovnající se mezinárodním poplatkům do ostatních sousedních států. Přitom mimo špičku je cena jen o 1 Kč levnější než do USA.

Jak tedy telefonovat na Slovensko tak, aby jste nezlikvidovali rodinnou kasu nebo nevyčerpali kapesné a přitom slovenštinu nezapomněli?

Pokud vynecháme služby nabízené firmám prostřednictvím privátních sítí a možnosti telefonovat prostřednictvím PC, tak pro soukromé osoby přicházejí do úvahy následující možnosti:



pevná telefonní stanice



telefonní budka



mobilní telefon Podívejme se kolik muziky za naše dukáty můžeme dostat.

Je třeba připomenout, že právo zprostředkovat klasické zahraniční hovory má zatím jen Český Telecom (ČT). Z toho teoreticky plyne, že nejlevněji si "pohovoríme" z pevné stanice, neboť ostatní jsou nuceni ČT využívat a platit mu za spojeni. Je to skutečně tak? Podívejme se na řeč čísel. Provider Ve špičce Mimo špičku Špička Český Telecom 9.50 8.50 7:00-19:00 Český Telecom - tel. budka 14.60 13.00 7:00-19:00 Český Telecom -Karta X 12.60 12.60 - Eurotel - tarify 10.83 10.83 - Eurotel - GO 16 16 - Paegas - Ekonom, Aktiv, 20, 60 13.65 13.65 - Paegas - 120,300 12.60 12.60 - Paegas - Twist 15 15 - Oskar - Slyším Vás 29.40 4.41 8:00-18:00 Oskar - Dohoda s Oskarem 8.925 6.825 8:00-18:00 Oskar - ostatní 10.815 10.815 8:00-18:00 Teorie se potvrzuje, ale výjimka nastává u nováčka na trhu. Překvapivě z tabulky vyplývá, že nejlevněji se dovoláme prostřednictvím Oskara - ve špičce v tarifu Dohoda s Oskarem a mimo špičku v tarifu Slyším Vás. To ale není vše. Pojďme dál. Máme ještě další možnost - telefonovat pomocí služeb, využívajících datovou komunikaci. Zde objevíme ceny mnohem zajímavější: Provider Ve špičce Mimo špičku Špička Český Telecom - X-Call - 7.50 7:00-17:00 Eurotel - Net-55 Go 10 10 - Ostatní 9.975 9.975 - Paegas - Internet Call Twist 10 10 - Ostatní 9.975 9.975 - Oskar - Volám 77 Slyším Vás 26.25 3.675 8:00-18:00 Dohoda s Oskarem 5.775 3.675 8:00-18:00 ostatní tarify 9.345 9.345 8:00-18:00 Zde vidíme, že pokud budeme volat s Oskarem, opět zaplatíme nejméně a to až o 63 procent levněji než nejdražší provider.

Co to znamená? Uvažte se na 4 roky s Oskarem a volejte kdy chcete a jakým způsobem chcete. Anebo se omezte jen na volání mimo špičku a pořiďte si Slyším Vás - nesmíte ale zapomenout na čas lámání špičky. Jinak si koledujete o pořádný průvan ve Vaěí peněžence. Za dodržených podmínek ale v obou případech ušetříte a budete mít peníze v bance a přátele na Slovensku. Otázka je proč má Oskar takové sazby u těchto dvou tarifů? Že by součástí kritérií byl i požadavek na nízké sazby při volání do SR? Proč má Oskar ve volných minutách i volání do Maďarské republiky? Závěrem pár postřehů z provozu při volání přes datovou síť.

Dochází občas k následujícím nepříjemnostem:

síť je obsazená - nelze službu vůbec použít



při hovoru se objeví pazvuky - přes šumění, cvakání až po ozvěnu



spojení nelze navázat - volající slyší jen vyzváněcí tóny, volaný neslyší vyzvánění



volající dostává zmatené hlášení sítě - stanice je nedostupná, obsazená, neexistuje...



přerušení uprostřed hovoru