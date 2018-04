Jak telefonoval Agent 007. Kompletní průvodce sérií

Na stole M byly téměř vždy minimálně tři, občas dokonce čtyři telefony. Vůbec to vypadá, že v dobách studené války se význam osoby odvíjel od toho, kolik pevných telefonů měla u sebe na stole. Jen naprostí bezvýznamní looseři měli na stole pouze jediný. Ostatně M používá – ve filmu Zlaté oko neunikl Bond posměšné poznámce "Slyšel jsem, že váš nový M je žena" - pevný telefon dodnes, a tak ji zvonění pevné linky probudilo i v Casino Royale.

Výhodou doby předmobilové bylo to, že pevná linka byla dosažitelná opravdu všude. Pochopitelně patřila ke standardní výbavě hotelového pokoje (což ostatně platí dodnes). Takže jedním z prvních úkolů 007 po příchodu do hotelového pokoje bylo najít štěnice a odposlechy telefonu. Ale pevná linka se dala najít v té době úplně všude. Naprostou samozřejmostí byla na lodích. V několika filmech se ale nacházela třeba na ponorce, například ve filmu Povolení zabíjet (šlo ale asi o uzavřený komunikační okruh).

Vůbec nejhůře dopadl Bond ve filmu Chobotnička. Tam ho v telefonní budce předběhla dáma středního věku, takže musel potupně čekat před budkou (a pak jí nakonec raději ukrást auto a pokračovat v pronásledování). Budky byly ale naštěstí na každém rohu, a tak v díle Dech života posloužila jedna bratislavská telefonní budka k odlákání pozornosti československé StB a jejích sovětských poradců. Bond tak mohl i se slovenskou čelistkou uprchnout do Vídně a tam si užívat romantických projížděk v kočáře.

Ovšem než si mohl Bond poprvé zavolat mobilem, musel absolvovat sedmnáct filmů, kde si musel poradit jinak. Často se tak dostával do potupných situací, kdy musel během akce běžet do telefonní budky. Třeba v první bondovce Dr. No se Bond hlásil až po příletu, během své mise ve Východním Berlíně se musel dokonce v budce zastavit i během pronásledování svého protivníka ve filmu V tajných službách Jejího Veličenstva.

S odesílatelem SMS měl pak Bond tu čest na výstavě Bodies, takže jsme zjistili, že používal Sony Ericsson W900. Jak je Bondovým zvykem, poměrně zblízka poznal i jeho manželku. Ta zase používala W810, ovšem – jak je také Bondovým zvykem – seznámení s ním zaplatila životem. Ne že by byl James Bond takový kruťas a vraždil své milenky, o to se obvykle – tak jako v tomto případě - postarali jiní.

Absolutní bombou pak byl analyzátor krve, který je zřejmě dodáván jako volitelné příslušenství. Docela zajímavá byla i možnost lokalizace uvnitř budov, která by se určitě také dala využít. Grandhotelu Pupp to v Černé Hoře docela slušelo, jen kavárna Bílý kůň nás v téhle zemi trochu překvapila.

Právě on SMS zprávou odstartuje celý příběh. Za pozornost určitě stojí čtečka SIM karet, kterou má Bond k dispozici v centrále MI6 – s její pomocí dokáže s téměř metrovou přesností lokalizovat, odkud byla zpráva odeslána. Samotný agent 007 je ovšem vybaven Cybershotem K800i ve stříbrném provedení. Přirozeně s několika vylepšeními, mezi kterými nechybí navigace nebo přístup do zmíněné lokalizační aplikace, která umožní Bondovi zjistit, kdo odeslal onu zmíněnou textovou zprávu.

Knížka – jakkoli je její příběh docela zajímavý – je ale z dnešního pohledu nezfilmovatelná, takže ve filmu z děje v knížce zbylo jen pár detailů. I když docela zajímavých. Jinak se ale film odehrává v současnosti a tomu odpovídá i výbava všech postav. Hlavní Bondův protivník Cifra si tak z Ugandy zavolá svému bankéři satelitním telefonem (zřejmě Ericsson). A velmi záhy do hry vstupuje i Sony Ericsson T68, který se tak osvědčil už v minulém díle.

To Halle Berryová v roli americké agentky Jinx zase skvěle využila svojí T68. Ovšem měla speciální edici, která se u nás – pokud víme – vůbec neprodávala. Tedy alespoň jsme nikdy neslyšeli, že by v menu byla funkce pro odpálení nálože. Ovládání auta bylo trochu vylepšeno, ale zůstalo integrováno do klíčků. Ovšem takové vylomeniny jako s JB988 s ním na dálku dělat nešly. Ovšem v téhle bondovce si docela velkou roli zahrály i pevné telefony – část se totiž odehrávala na Kubě.

Problémy Ericssonu na konci devadesátých let se odrazily i v této filmové sérii. Takže po prvním vstupu do života Jamese Bonda mobily zase na jeden film zmizely. Volného prostoru využila Motorola, která se do filmu prodrala se svými vysílačkami a také jedním – nerozeznatelným – telefonem. Ten v rukou jednoho z poskoků hlavního padoucha Bondovi poněkud zkomplikoval život. Dálkové ovládání auta pak dostalo mnohem praktičtější podobu klíčků.

Do filmové série, v níž hraje hlavní roli James Bond, agent 007 britské tajné služby, patří v současnosti 21 filmů. Premiéra 22. bondovky Quantum of Solace je plánována na 8. 11.2008

1. Dr. No (1962)

2. Srdečné pozdravy z Ruska

From Russia with Love (1963)

3. Goldfinger (1964)

4. Thunderball (1965)

5. Žiješ jenom dvakrát

You Only Live Twice (1967)

6. V tajných službách Jejího Veličenstva

On Her Majesty's Secret Service (1969)

7. Diamanty jsou věčné

Diamonds Are Forever (1971)

8. Žít a nechat zemřít

Live And Let Die (1973)

9. Muž se zlatou zbraní

The Man with the Golden Gun (1974)

10. Špion, který mě miloval

The Spy Who Loved Me (1977)

11. Moonraker (1979)

12. Jen pro Tvé oči

For Your Eyes Only (1981)

13. Chobotnička

Octopussy (1983)

14. Vyhlídka na vraždu

A View to a Kill (1985)

15. Dech života

The Living Daylights (1987)

16. Povolení zabíjet

Licence to Kill (1989)

17. Zlaté oko

GoldenEye (1995)

18. Zítřek nikdy neumírá

Tomorrow Never Dies (1997)

19. Jeden svět nestačí

The World Is Not Enough (1999)

20. Dnes neumírej

Die Another Day (2002)

21. Casino Royale (2006)