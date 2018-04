Stalo se Vám také někdy, že jste "správně" nastavili vaše telefonní připojení a pak se tam přidaly nějaká čísla nebo znaky navíc ? S jedním dost častým problém Vám teď poradíme. Jak správně nastavit vytáčení čísla ? Kliknout na Začít -> Programy -> Komunikace -> vzdálené připojení Soubor ->Vytvořit

Nastavíme vytáčené spojení -> dále

Vybereme interní modem (zvolte modem) -> dále Kód země - místo 1 napište kód země, ve které se chcete připojit (např. ČR 420)

Kód oblasti - místo 206 napište kód oblasti (UTO), ve které se chcete připojit

Telefonní číslo - napište tel. číslo, na které se chcete připojit nebo vytočit. A kliknout na Dokončit Na nově vytvořené spojení dvakrát klikneme. Vyplníme jméno, heslo, popř. doménu a když se podíváte na číslo, zjistíte, že místo toho, aby tam bylo jen Vaše číslo a T nebo P je tam ještě nějaké jiné číslo. A v tom je ten problém, protože, když dáte vytočit, vytočí to jiné číslo než jste zadali. T - před číslem znamená, že je nastavena tónová volba

P - před číslem znamená, že je nastavena pulsní volba Jak to, ale správně vyřešit ? Kliknout na Volby A zde vidíte:

Při volání z: např. Domov, Tónová volba

Ale také je tu jiný kód země a jiná předvolba, změníme to naše 2 a 420, pak kliknout na OK a je to úspěšně vyřešeno. Nesprávné nastavení (respektive nastavení pro USA - New York): Správné nastavení (pro ČR - Praha): Výsledek po správném nastavení:

A co když si chci nastavit jiné místo volání z: než je Domov, ale například z práce ? Postup je následující:

Opět klikneme na volby, pak na Nové, zadáme nové místo a OK Vytvoření nového přípojného místa: Zádáme jinou předvolbu, kód země a dáme např. pulsní volbu. A bylo by to hotovo. Ale je klidně možné, že ve firmě, kde pracujete je telefoní centrála a musíte nejdříve vytáčet např. 0 nebo * a svůj kód. Kde to navolit ? Klikneme na vzory volání. A následujících obrázcích je ukázka např. vytáčení přes nulu a na dalším přes * a kód. Nastavení pro volání přes "0" (například přes firmení ústřednu):

Nastavení pro volání přes přístupový kód (*65 funkce přístupového kódu, 6789 - váš kód, a následuj číslo): Pak stačí kliknout na OK a u okánka Při volání z: můžete přepínat místo Doufám, že vám tento dokument alespoň trochu pomůže.