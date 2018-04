Jak snadno se pokaždé znovu potvrdí, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Včerejší článek o podivném počítání slavných vítězství, jichž dosáhli EuroTel a Paegas v loňských výběrových řízeních, byl původně nevinnou záležitostí. Měl za cíl ilustrovat způsob, jímž oba operátoři nakládají se statistikami, totiž podle pravidla o třech stupních lži: existují lži prosté, lži prachsprosté a právě statistika.Upřímně řečeno, nepovedlo se. Čtenáři vzali ironii za bernou minci, což je v důsledku vždy chyba autorova; za to samozřejmě patří všem rozčileným diskutérům-matematikům omluva. Na druhé straně ale zjišťujeme, že počet vítězných tendrů se skutečně operátor od operátora liší. Více o tomto tématu přineseme, jak jen to bude možné, abychom si zachovali přízeň i těch z vás, které náš včerejší článek vinou nešťastné ironické pasáže neuspokojil.