Jak Siemens představoval nové telefony

Jak jsme vás již informovali, společnost Siemens v tureckém Istanbulu představila nové produkty bezdrátové komunikace, a to nejen mobilní telefony, ale i další systémy pro domácnost. Dnes vám nabízíme exkluzivní reportáž našeho zpravodaje v Istanbulu. Podívejme se, co se na prezentacích firmy Siemens dělo.

10. září 2001

Představení nových produktů zahájil prezident divize bezdrátových produktů společnosti Siemens, pan Karl Christoph Caselitz. Po krátkém úvodu následovalo originální představení s vtipným komentářem a profesionálními herci. První dějství celé show ukázalo „takovou normální rodinku“ hádající se o jednu telefonní linku, na které Dcera řešila své problémy s kamarádkou, Synek se domáhal volného telefonu, aby si domluvil rande, a nevrlý Otec čekal, až na něj dojde řada, aby na internetu vyřídil pracovní povinnosti.

Řešení této tristní situace demonstroval Siemens o patro výše. Nové produkty řady Gigaset nabídly elegantní východisko pro všechny členy imaginární rodiny. Bezdrátový telefon pro Dceru zas tak revolučním řešením není, ale v případě modelu Gigaset 4000 s možností odesílat SMS zprávy se již o novinku v pravém slova smyslu jedná. Otec díky technologii DSL, která umožňuje přenášet data rychlostí až 6 mbps na běžné telefonní lince, pohodlně pracoval na internetu a Matka si s dotykovým terminálem SIMpad SL4 hledala na internetu recepty. Vše fungovalo bez nutnosti natahování kabelů díky technologii Home RF.

Na výstavce všech představených produktů jsme si mohli vyzkoušet, jak zařízení fungují v praxi. Jak na fotografiích vidíte, zařízení byla plně funkční a na trhu by měla být dostupná ještě do konce roku. Bohužel technologie DSL a rozesílání SMS zpráv pevnou sítí je závislé na možnostech operátora pevné sítě. Podle zatím dostupných informací náš dominantní operátor pevných linek nepočítá s ani jednou technologií. Nezbývá, než zamáčknout slzu a těšit se alespoň na další funkce nové řady bezdrátových telefonů Gigaset 4000. Vlastnosti jako hlasové ovládání, váha okolo 100 gramů a vzhled nápadně podobný mobilnímu telefonu S45 by z novinky mohly udělat prodejní hit. I technologii HomeRF jistě mnoho zákazníků přivítá s otevřenou náručí. Kabely a dráty se prostě na konci roku 2001 již nenosí.

Shodou okolností se nám v Istanbulu podařilo potkat hráče italského fotbalového klubu Lazio Řím, mezi jehož hlavní sponzory patří právě Siemens.

11. září 2001

Dopoledne představila společnost Siemens svůj nový mobilní telefon C45. Novinka v kategorii low-endů má jasný cíl - sesadit z trůnu konkurenční Nokie 3310 a 3330. Do boje je Siemens velmi dobře vybaven výměnnými kryty, EMS zprávami, vlastním webem s logy a melodiemi nebo třeba on-line hrou Battlemail.

Na představení nových produktů si společnost Siemens vybrala turecký Istanbul. Po včerejším představení bezdrátových produktů pro domácnost přišla dnes řada na zlatý hřeb programu - mobilní telefon Siemens C45. Dlouho očekávaná novinka z low-endové řady Siemensů je na světě a podle prvních poznatků se zákazníci rozhodně mají na co těšit.

Tisková konference probíhala v o něco formálnější atmosféře než včerejší divadelní představení DECT produktů. Za přítomnosti novinářů z celé Evropy, které doplnila rozsáhlá suita jejich kolegů z Asie, zahájil konferenci prezident divize mobilních telefonů, pan Peter Zapf. O samotném telefonu, jeho vlastnostech a umístění na trhu následně hovořil Ulrich Skrypalle, ředitel designérského oddělení.

Novinka z dílen Siemensu má množství funkcí, ale jeho hlavní předností by měl být vzhled a další atributy napomáhající zvýraznit identitu uživatele. Výměnné kryty nazvané CLIPit byly vytvořeny ve spolupráci pařížských designerů a v základní nabídce by jich mělo být sedm. Prodejní balení však bude obsahovat jen jeden základní kryt, a to buď v barvě orientální modré, nebo africké šedé.

Siemens C45 umí i EMS zprávy, pomocí kterých si bude moci uživatel nahrát do telefonu požadovanou melodii nebo tapetu na displej. Abyste nemuseli požadovanou melodii dlouho hledat, zřídil Siemens nový web portál s příznačným názvem My-Siemens.com. Dvě loga či melodie má každý majitel Siemense zdarma, další se již budou muset platit.

Množství dalších funkcí C45 vám podrobněji popíšeme v recenzi, na kterou se můžete těšit již zanedlouho. Další část tiskové konference patřila další novince Siemensu, mobilnímu telefonu SL45i. Tento přístroj jsme vám již představili v preview, takže pouze dodejme, že se jedná o nástupce SL45. Oba telefony mají téměř identický vzhled a funkční vybavení, ale ten novější podporuje JAVA protokol, takže si do něj budete moci nahrát libovolnou aplikaci vytvořenou na této platformě.

Na závěr přidejme informaci, kdy že budou oba nové telefony na trhu. Nemusíte čekat dlouho, termín uvedení je naplánován u obou na přelom letošního září a října. Oba telefony budou přibližně stejně drahé jako jejich předchůdci, to znamená, že C45 bude stát podobně jako současná C35 a SL45i bude mít identickou cenu s SL45.