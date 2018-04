Jak si zvětšit paměť u Siemensů M65, CX65 a C65?

Všechny tři zmíněné telefony dosahují bez jakýchkoliv úprav kapacity 10,3 MB, tento článek vám umožní zvýšit paměť na 12,7 MB.

Jako jeden z prvních návodů na zvýšení paměti se objevil na M55, návod vám umožnil zvýšení kapacity o 1,4 MB určené pro J2ME aplikace. V té době se jednalo o značné překvapení.

Brzy se podobné návody začaly objevovat na další telefony, u kterých bylo možno zvýšit kapacitu paměti. Na rozdíl od těchto přístrojů, které měly uživatelskou paměť okolo 1 až 2 MB, dostala řada X65 dostala do vínku 10,3 MB. Tedy samozřejmě kromě Siemens S65, ke které je v základní sadě dodávána RC-MMC karta s kapacitou 32 MB.



MC60 a jeho nová kapacita 3.75 MB ▪ M55 a 4.14MB

Jestliže nasbíráte kousek odvahy můžete se pustit do našeho návodu na patchování. K tomu, abyste úspěšně provedli náš návod, musíte disponovat servisním kabelem, podporující servisní operace (patchování v programu V-klay). Dále budete určitě potřebovat příslušné programy.

Nejdůležitějším z nich je nejnovější verze programu V-klay od ValeraViho (rozhovor s ním najdete zde a o jeho funkcích si můžete přečíst zde), patch umožňující zvýšení kapacity ( CX65 – 12,7 MB, M65 – 12,7 MB, C65 – 12,7 MB), nabootovaný loader J2ME aplikací (pokud se vám telefon s V_Klayem spojí, tento krok podstupovat nemusíte).

Důležité je neopomenout zkontrolovat správnou verzi firmware ve vašem telefonu. Patche jsou napsány pro fw25 u všech telefonů.

V případě, že telefon obsahuje starší verzi firmware nahrajte fw25.

- C65 fw25

- CX65 fw25

- M65 fw25



Když už jste psychicky připraveni, a máte k dispozici všechny potřebné věci, můžete se pustit do samotné aplikace patche.

Ukázková aplikace patche pro M65 fw25

Mobilní telefony M65 a CX65 jsou velmi podobné, proto se celý rozdíl v postupu rozšíření liší „jen“ změnou jednoho řádku v patchi. Celý postup popíšeme podrobně, ale jestli i tak budete mít nějaké nejasnosti, tak si přečtěte i návod pro CX65 a C65.

Uvědomte si ale ještě před začátkem patchování, že všechny zde uvedené úpravy provádíte na vlastní riziko a autor článku nenese odpovědnost za případné poškození telefonu. Před celým procesem si zálohujte programem V_Klay fullflash a pokud by se cokoliv nepovedlo, jednoduchým způsobem vše vrátíte do pořádku.

Telefon je nutné uvést do stavu, aby správně „strávil“ patch. Kvůli tomu musíme odstranit všechny grafické patche, které jsou na adrese 00C00000. Siemens Picture Changer (SPC), ale dává většinu patchů právě na tyto adresy. Jestli nevíte, které patche v telefonu máte, doporučuji jako nejjednodušší řešení přehrát FW pomocí originálního Siemens Update Tool.

Budete potřebovat servisní kabel podporující servisní operace (na kabelu USB budete muset zalepit dva nabíjecí piny, pomoci by vám mohl tento článek). Pokud si nejste jistí, jak správně nahrát firmware do telefonu, potěší vás tento článek: jak updatovat váš firmware.

Další podmínkou pro správné aplikování a následnou funkčnost je smazání celého disku C. To vlastně znamená smazání obsahu složky Config. Obsah disku C má velikost 2MB, zredukujeme jej na 512KB a přidáme k disku A.

Ke smazání obsahu složky Config využijeme tuto možnost:

Pomocí patche Open Disk Forever – aplikování pomocí programu V-Klay.



Po této úpravě uvidíte ve vašem průzkumníkovi paměti mobilu (například pomocí programu SiMoCo či MPM). Po kliknutí na složku config uvidíte toto.



Položky jednoduše označte (v SiMoCo pomocí tlačítka Insert a nebo myší) a nahrajeme jej na pevný disk (F5 pro kopírování). Je to záloha, která bude ještě potřebná. Dané složky v mobilu pak vymažeme (v SiMoco pomocí tlačítka Delete). A v mobilu si nastavte nějaké téma - ne defaultní, jelikož jeho zdroje jsou právě ve složce config a po zapnutí by to mohlo dělat neplechu.

Teď jsme připraveni a můžeme se konečně vrhnout na to pravé rozšíření paměti. Naše díky patří našim ruským kolegům, jmenovitě SiNgle (tvůrce originálu pro CX65 a Asterixovi s Moronem, kteří to upravili a uveřejnili i pro M65). Aplikování je jednoduché – stejné jako u každého jiného patche.



Otevřeme program V-Klay a vybereme ten správný patch



Patch standardním způsobem aplikujeme (s USB kabelem a rychlostí 1228800 to trvá kolem jedné minuty). Pak odpojíme mobil a zkusíme zapnout. Když to nepůjde, tak se nelekejte. Mobil formátuje novou paměť. Asi tak po 30 vteřinách se mobil sám rozsvítí, přihlásí se do sítě a všechno je v pořádku. Ale radši s ním nic nedělejte (například se nepokoušejte jít do menu). Proč? Vysvětlím hned.

V konkrétním případě menu byly soubory potřebné pro jeho spuštění. Musíme je tam tedy nahrát. Opět spusťte program SiMoCo nebo MPM a soubory, které jsme si před tím zálohovali opět nahrajte na původní místo, tj. do složky Config. Teď je tam jen 512KB, takže se tam všechno zpátky nevejde.

Ve složce Default jsou nepotřebné soubory, které zabírají spoustu místa. Je tam vlastně jedno kompletní téma. Takže můžete smazat vše co s tímto tématem souvisí. Je to vlastně skoro všechno, proto vyjmenuji soubory, které by měli ve složce Default zůstat, jsou to:

-bookmark.pd

-browser.pd

-InsertSimAnimation.gif

-Javagerdb.pd

-PinInputAnimation.gif

-Rcconfig.pd

-SendAnimation.gif

-a složka MagicLink se souborem Magiclinks.xml

Ostatní soubory můžete v klidu smazat. Jediné omezení této procedury je, že nebudete moci smazat aktivní téma (Menu-Nastavení-Témata). Prostě přepnete na jiné a pak tamto smažete. Normálně by se tam dalo defaultní téma, ale jelikož už nemá zdroje, tak mobil vypíše hlášku: vyskytla se chyba.

Doufám, že budete spokojeni a že vás při aplikaci nic nepřekvapí.