Jak si zabloudit s Paegas Navigátorem

Představte si, že jste v neznámém městě a máte velký hlad a potřebujete někde přespat. Samozřejmě neznáte žádnou místní restauraci ani hotel. Proto vyberete z menu mobilu položku Najít restauraci a Najít hotel, a za chvíli dostanete textovou zprávu s požadovanými informacemi. Když už si nebudete chtít podobné situace jenom představovat, ale budete si je chtít prožít, potom si pořiďte novou kartu SIM s aplikací Paegas Navigátor a zajeďte se navečeřet do naprosto neznámého města.

Vedle restaurací a hotelů umí Paegas Navigátor najít spoustu jiných objektů. Připravili jsme pro vás jejich seznam, roztříděný do stejné struktury, v jaké je najdete v menu mobilu:

Pomoc - Policie, Nemocnice, Lékárna

- Policie, Nemocnice, Lékárna Služby - Restaurace (druh), Penzion, Hotel, Pošta, Banka (jméno), Bankomat (karta)

- Restaurace (druh), Penzion, Hotel, Pošta, Banka (jméno), Bankomat (karta) Paegas - Paegas Shop, Profi Partner

- Paegas Shop, Profi Partner Auto - Autoservis (značka vozu), Pneuservis, Čerpací stanice (jméno), LPG, Myčka

- Autoservis (značka vozu), Pneuservis, Čerpací stanice (jméno), LPG, Myčka Zábava - Kino, Divadlo, Klub, Muzeum, Galerie, Zajímavá místa

- Kino, Divadlo, Klub, Muzeum, Galerie, Zajímavá místa Sport - (Fitness, Bruslení, Bazén, Koupaliště, Tenis, Squash, Bowling, Ping-pong)

- (Fitness, Bruslení, Bazén, Koupaliště, Tenis, Squash, Bowling, Ping-pong) Universal (Vlak - vlaková zastávka, Polim - městská policie, Přechod - hraniční přechod, Kemp)

V menu mobilu najdete Navigátor pod položkou Paegas Menu. Potom si z nabídky vyberete skupinu objektů (například Auto), které chcete hledat. Výběr upřesníte volbou jednoho druhu objektů (konkrétně Autoservis). U většiny hledaných objektů už potom jenom zadáte, kolik adres chcete dostat (může jich být nejvíce devět). Za každou adresu, kterou dostanete textovou zprávou (platí jedna textovka = jedna adresa), vám Paegas naúčtuje 2,10 Kč. Nevýhodou Navigátoru je, že pracuje jenom s textovými zprávami - neukáže vám tak vaši polohu ani polohu hledaného objektu na grafické mapě, jako to dělají konkurenční aplikace využívající WAP.

U některých objektů zadáváte ještě parametr (v našem přehledu jsou tyto položky kurzivou). Parametrem může být v našem případě značka vozu (Škoda), pro který hledáte autoservis, nebo třeba druh sportu, pro který hledáte sportoviště. Položky Sport a Universal nemají žádné podmenu - zadáváte přímo parametry. Díky tomu může RadioMobil kdykoliv rozšířit množství hledaných objektů v těchto skupinách. Stačí přidat klíčová slova Golf nebo CHKO. Vy si je samozřejmě nemusíte pamatovat - stačí napsat v okamžiku, kdy po vás mobil chce Parametr, znak ? a žádost odeslat. Přijde vám textová zpráva se seznamem všech klíčových slov, která můžete při hledání v této skupině objektů použít.

RadioMobil ví, kde se právě nacházíte

Vhodné mobily pro Paegas Navigátor Mobily s velkou přesností:

Alcatel OT 30x, 50x, 70x, Club db, Easy db, View db; Bosch 909 dual S; Panasonic GD 50, 52; Siemens C25, S25, C35i, M35i, S35i, A36, SL45;

Mobily s horší přesností:

Alcatel OT Club, Club Plus; Bosch 509, 509 dual, Com 908; Ericsson A1018s, T10s, T18s, T28s, T29s, R320s, R520m; Nokia 3210, 3310, 3330, 6150, 6210, 7110, 8210, 8850; Panasonic GD 30, GD 90, GD 93; Siemens S10, SL10; Sony CMD-J5, CMD-Z5

V seznamu nejsou uvedeny všechny dostupné mobily.

Na Navigátoru je výborné, že dokáže s pomocí SIM Toolkitové aplikace zjistit vaši polohu. Tu odešle do vyhodnocovacího centra RadioMobilu, a ten tak může najít skutečně nejbližší hledané objekty. Aplikace na zjišťování polohy používá stejný algoritmus jako podobná služba Paegas Locator . Z mobilního telefonu získá informace o čísle aktuální buňky sítě GSM (hodnotu Cell ID), číslech kanálů a případně i Cell ID okolních buňek. V některých mobilech je možné získat i hodnotu TA (Timing Advance) - z té se dá vypočítat vzdálenost mobilu od BTS (základnové stanice, vysílače) s přesností na 550 metrů. Ze všech těchto informací, které se posílají zašifrovanou textovou zprávou do vyhodnocovacího centra, se dá zjistit poloha mobilního telefonu.

Přesnost je několik stovek (v extrémních případech i desítek) metrů ve větších městech až po několik kilometrů v otevřené krajině. Přesnost záleží i na schopnostech mobilních telefonů - nejpřesnější je zjištění polohy s novými Alcately a Siemensy (viz tabulka), horší výsledky mají Ericssony, Sony a Nokie. Rozdíly jsou způsobeny tím, že z těchto mobilů nemůže SIM Toolkitová aplikace zjistit všechny potřebné informace.

Navigátor dokáže být užitečný

Naše zkušenosti s Paegas Navigátorem jsou dobré. I při hledání restaurací v centru Prahy vždy našel ty skutečně nejbližší - a to jich tu není málo. Do výběru se sice občas dostaly i restaurace, které za nejbližší nepovažujeme, ale tomu se není možné vyhnout. Pokud jste na rozhraní dvou buněk sítě GSM, potom vyhodnocovací systém určí jako bližší objekt, který je ve stejné buňce, byť by byl vzdálený 500 metrů od vaší skutečné polohy, a ne restauraci 100 metrů od vás, ale za rohem a v jiné buňce. Nejde pouze o teoretický příklad, s Nokií 6210 si to můžete vyzkoušet třeba na pražském náměstí Míru. Tento problém ale nemůžeme vyčítat RadioMobilu - v současnosti totiž neexistuje jiné řešení než použít vhodnější mobil a postavit se o pár metrů dál.

Někdy nám ve výpisu nejbližších objektů dorazily i ty, které byly vzdálené několik kilometrů. Konkrétně jsme hledali zajímavá místa, což jsou nejčastěji kulturní, přírodní a historické památky. Když ale hledáte podobný objekt ve vesnici, která neoplývá podobnými turistickými lákadly, potom se nedivte, že vám přijde informace o dvacet kilometrů vzdáleném zámku. Na mobil vám navíc v případě těchto objektů přijde informace o vzdálenosti v kilometrech.

U drtivé většiny praktických hledání (tedy ne redakčního zkoušení extrémů) ale budete spokojeni. Databáze jsou poměrně rozsáhlé - i když v nich třeba u restaurací nebo hotelů nejsou všechny objekty, vždy dostanete několik odpovědí, které by vás měly uspokojit. Alespoň při našem testování tomu tak bylo.

Samotné databáze objektů nespravuje RadioMobil - má ale dohodu s jejich správci, že je budou aktualizovat a dávat k dispozici zákazníkům sítě Paegas prostřednictvím služby Paegas Navigátor. Otevřené dveře mají i správci databází objektů, které ještě v menu Paegas Navigátoru nejsou. V Navigátoru je pro ně připravena položka Universal, kam je možné libovolně přidávat - třeba seznam restaurací řazených podle čepovaného piva nebo prodejen horských kol.

Za kolik si pořídíte Navigátor?

Paegas Navigátor mohou využívat všichni zákazníci sítě Paegas. Po splnění této podmínky si můžete nechat vyměnit svoji starou kartu SIM za novou s Paegas Navigátorem. Za tuto operaci zaplatíte 420 korun. Možná vás potěší, že na kartách s Navigátorem můžete mít i GSM bankovnictví. Po výměně karty samozřejmě musíte zajít do banky si nechat nahrát bankovní aplikaci a GSM bankovnictví tak na mobilu znovu aktivovat.

Za odeslání požadavku na vyhledání nejbližšího objektu zaplatíte cenu za odeslanou textovou zprávu podle svého tarifu. Za každou příchozí textovku s odpovědí vám Paegas připíše k účtu 2,10 Kč.