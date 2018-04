Jak si vyšnořit DateBk3

Během srovnávacího testu ActionNames/DateBk3 jsem se setkal s několika programy, které doplňují diářové aplikace o další možnosti. Dají se rozdělit na editory ikon a skupinu programů umožňující nové pohledy na vaše diářová data. Myslím, že by byla chyba se o nich nezmínit.

Editory ikon

ActionNames má na ikony vlastní vestavěný editor a práce s ním je skutečně jedna radost (částečně i proto, že ikony v AN jsou větší než v DateBk3 - 10x9 pixelů oproti 8x8, přičemž těch 26 pixelů navíc je skutečně na AN ikonách vidět). DateBk3 však takovýto interní editor nemá a to je opět ta pověstná příležitost pro tvůrce freeware a shareware aplikací ukázat, co dovedou. Menší velikost ikon v DateBk3 je zároveň výzvou - na prostoru 8x8 bodů se ukáže, co je autor schopen schématicky znázornit...Když pominu možnost zadávat rovnou ikony v hexadecimálním kódu a různá udělátka (celkem jednoduše lze třeba vytvořit editor ikon pro DateBk3 v Excelu), existuje několik dobrých a ještě lepších speciálních programů.

IcoEdit

Výrobek z japonské dílny není vlastně speciálním editorem ikon pro DateBk3. Je určen primárně pro vytváření ikon pro veškeré aplikace v Palm/Pilotech (a to jak velkých ikon, tak i malých "list" zobrazení aplikací). Doplňkově dokáže vytvářet ikony pro DateBk3 tak, že ikonu vytvořenou v horním levém rohu 8x8 bodů dokáže zkonvertovat do hexadecimálního kódu DateBk3 a tento zkopírovat do clipboardu. Je to velmi univerzální řešení (vhodné pro příležitostné použití), na druhou stranu však nepříliš pohodlné.

DB Icon Editor

Freeware aplikace založená na použití PocketC a MathLibrary. Umožňuje editovat vždy jen jednu ikonu, která se pak velmi zdlouhavě nahrává. Chybí přehled všech ikon. Název ikony se edituje zvlášť. Pro ty, kdo nepoužívají běžně PocketC a MathLib je velikost všech těchto nutných programů katastrofou (i když vlastní program DBIconEditor má jen 4 kB).

DBiced

To už je aplikace z jiného těsta. Je taky zdarma, ale přitom má většinu atributů nutných pro profesionální práci - zobrazí přehled všech ikon, umožňuje označování tažením tužky po obrazovce, pod editační tabulkou má čtyři směrové šipky pro posun pixelů v obrázku, název ikony je editovatelný na stejné obrazovce. V menu má příkaz k inverzi. Jako jediný program umožňuje kopírování/přesun ikon.

Icon Editor

Shareware program, který má oproti DBiced několik vylepšení - ikonky pro otáčení ikony (o 45 stupňů, zrcadlově vertikálně i horizontálně), ikonu pro reverzi ikony. Dokáže editovat ikonu též přímo v hexakódu. Na druhou stranu toho oproti DBiced zas tolik neumí, aby se ospravedlnil takový rozdíl v ceně a trojnásobná velikost programu.

IcoEdit DB Icon Editor DBiced Icon Editor verze 1.31 1.12 1.03 1.5.0 velikost 28 4+54(ML)+37(PC) 11 37 firma Maple MurrayWorx Ltd. Inertron Software Shuji Fukumoto Cena $ 10 -- -- 8

+ - IcoEdit univerzalita (i jiné ikony) nepřehledná práce DB Icon Editor je zdarma nepohodlná práce nutnost instalace PocketC a MathLib DBiced cena a velikost vyhoví pro většinu potřeb IconEditor nejvybavenější editor ikon možnost editace v hexakódu cena a velikost nemá kopírování/přesun ikony

Další pohledy na diářová data

Existuje skupina programů, které mohou fungovat i zcela samostatně, popřípadě doplnit váš diář. Jsou to vesměs programy, snažící se rozšířit možnosti zobrazení vašich diářů, reagovat na možnosti, na které tvůrci komplexních diářových aplikací zapomněli, či je do svých programů z nějakého důvodu nezařadili

PalmPlanner

Přidává dvě zobrazení diářových dat - měsíční a roční. V měsíčním, který je podobný měsíčnímu zobrazení ActionNames a DateBk3, můžete doplňovat až čtyři ikony k jednotlivým dnům. Můžete celkem použít 48 ikon a přes tyto ikony můžete filtrovat pohled na roční kalendář. Součástí programu je hack na propojení s interní aplikací DateBook. Program je vhodným doplňkem zejména pro delší (roční, kvartální) plánování - např. dovolené, služební cesty, konference, veletrhy a projekty. Nezanedbatelné použití je i při rodinném plánování - škola, volné dny, dovolené, lékařské prohlídky apod.). Umožní vám získat rámcový přehled a kontrolu nad delším obdobím.Spolupráce s ActionNames a DateBk3 je pouze zprostředkovaná - přes hack - v DateBook kliknutím na horní levý roh třetí ikony dole se spustí PalmPlanner. Zobrazuje kontrolní řetězce DB3 i ikonové poznámky AN jako poznámky, nekorektně zobrazuje i další znaky při zapnuté češtině. Program by byl velmi příjemný v případě, že by ctil vlastní ikony DateBk3 (popř. ActionNames) a provázal by je s diářovou aplikací až do diářových položek. Produkt je stále vyvíjen, takže uvidíme ..

DateChart

Zobrazuje vaše diářová data trošku jiným způsobem - jako grafický diagram se zobrazením délky události. Zobrazení je možno zvolit jako :

T (task) - seznam všech úkolů/procesů s datem a délkou

W (týdenní) - graficky znázorněná délka jednotlivých úkolů/procesů

M (měsíční) - to samé v měsíčním zobrazení

Program je vhodný zejména pro plánování projektů, kdy poskytuje přehledný pohled na časový průběh jednotlivých procesů. Je dobře provázán DateBk3. Dokáže si nahrát (synchronizovat) položky z DateBook. V preferencích má vazbu na DB3 kategorie ke schůzkám. Z jednotlivých proužků diagramu je v menu možnost přímého odskoku do DateBk3. Pro určitou skupinu uživatelů může být produkt velmi užitečný.

DatePlan

Těžištěm programu je jeho měsíční zobrazení. Nabízí se jako přímá náhrada měsíčního zobrazení v DateBk3. Kliknutí na čtvrtou ikonu dole vás přepne do DatePlanu, odkud se stejným způsobem rychle můžete vrátit zpět do DateBk3, neboť View ikony zůstávají stále zobrazeny - velmi praktické a logické řešení znamená prakticky plné začlenění DatePlanu do DB3, aniž si to již později vlastně uvědomíte.

DatePlan nabízí v každém dni zobrazení schůzek ve třech nastavitelných pásmech (vodorovné čárky) a existenci úkolů (svislá čára). V dolní části dne je možné umístit až tři ikony, popřípadě souvislou čáru (i přes několik dnů) k zadání delší akce (např. několikadenní cesty, dovolené apod.). Je ovšem poněkud mrzuté, že po aktivaci hacku ztrácí uživatel možnost přepnout na běžné měsíční zobrazení (zejména Icon, na které si člověk rychle zvykne). Programu bych ještě vytkl to, co jsme zmínil u PalmPlanneru - nerespektování interních ikon hlavního diářového programu - dolní část zobrazení dne je potom odtržena od reality a žije svým vlastní životem.

PalmPlanner DateChart DatePlan verze 2.7 2.0 1.18a velikost 23 (+2 hack) 35 19 (+2 hack) firma Thomas Jawer Computer Engineering Denis Faivre Cena $ 10 12 12