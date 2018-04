Jak si vybrat mezi levnými telefony? (Napsali jsme pro MF DNES)

Mobily se staly běžným spotřebním zbožím a výrobci, kteří se už nemohou spoléhat na příliv nových zákazníků - mobilních čísel je více než obyvatel Česka - sázejí především na technologické novinky a neotřelý design. I nejlevnější modely jsou díky tomu čím dál chytřejší a výběr mezi nimi složitější. Doba, kdy trhu vládly tři čtyři modely, je již nenávratně pryč. Ročně se na trhu objeví přes 150 nových typů, minimálně polovina z nich má cenu nižší šesti tisíc korun.

Zvýhodněná cena telefonu není zadarmo

Cena zůstává při výběru jedním z hlavních vodítek. „Nejlépe se prodávají nejlevnější modely do dvou tisíc korun a potom nejlevnější telefony s fotoaparátem do pěti tisíc,“ potvrzuje František Čížek ze společnosti Telel.

Podle odhadů obchodníků se proto tři čtvrtiny telefonů prodají v rámci nabídek dotovaných přístrojů od operátorů. Ve většině případů jde však o naplnění klasického hesla nechci slevu zadarmo a lze jen doporučit před podpisem smlouvy vzít rozum a kalkulačku do hrsti. S dotovaným telefonem musí zákazník zaplatit většinou zvýšený aktivační poplatek a zavázat se k užívání služeb vybraného operátora na dobu od šesti po čtyřiadvacet měsíců. Výsledná „sleva“ se potom může proti běžné ceně v obchodech proměnit v čistou ztrátu.

Kdo chtěl u Eurotelu koupit dotovaný telefon, do konce března mohl využít padesátiprocentní slevu a zaplatit za aktivaci 1782 korun (bez dotovaného telefonu stojí 113 korun). Zároveň se musí upsat k dvouletému užívání některého tarifu. T-Mobile na začátku března svá pravidla změnil a vydal se cestou takzvaného minimálního plnění. Zákazník si zvolí výši svého minimálního měsíčního účtu v následujících dvanácti měsících a k tomu získá levnější telefon. Do minimálního plnění se nepočítají některé platby (například pokuty a prémiové SMS zprávy), smlouva se uzavírá vždy na dva roky. Oskar také prodává dotované telefony, jejich ceny jsou odstupňovány podle výše tarifu. Zvýhodněná cena platí jen za podmínky, že zákazník využívá tarif po dobu nejméně šesti měsíců.

Jak vybírat

U nejlevnějších mobilů s cenou do 2500 korun je výběr poměrně snadný. Rozdíly jsou minimální, rozhoduje vzhled přístroje, značka výrobce a především cena. U dražších telefonů je vhodné zvážit, zda si nepřiplatit za aktivní barevný displej, který je lépe čitelný na slunci a u kterého je důležitým faktorem pro výběr i jeho rozlišení. Samozřejmě čím větší, tím lepší. Obraz je kvalitnější a na displej se vejde víc informací.

Kdo často píše SMS, jistě se poohlédne po telefonu s velkou pamětí na zprávy. Výjimkou dnes není paměť na 100 a více zpráv. To platí i o paměti na telefonní čísla, většina i těch nejlevnějších modelů disponuje pamětí alespoň na 50 čísel. Další pak lze ukládat na kartu SIM.

„Především pro mladší ročníky jsou atraktivní mobily se zabudovaným fotoaparátem kvůli pořizování momentek z nejrůznějších situací,“ uvádí Jan Lodl, šéfredaktor časopisu Svět počítačů. U mobilů s fotoaparátem je důležité, jestli lze pořízené fotografie snadno přenést do počítače. Když to možné není, zůstane jedinou možností odeslání multimediální zprávy do jiného telefonu. „Problém je v ceně, stále je příliš vysoká,“ dodává Lodl. Většinu telefonů do šesti tisíc korun lze spojit s počítačem pomocí kabelu, mnohé i přes infraport a ty lepší pomocí technologie Bluetooth. Výhodou některých telefonů je konektor typu miniUSB. Poté lze použít jakýkoliv kabel s tímto konektorem, třeba od digitálního fotoaparátu.

Kritériem pro výběr mobilu jsou i jeho další funkce. Vyjma těch úplně nejlevnějších telefonů by měl každý mít polyfonní vyzváněcí melodie, zabudovaný slovník pro rychlejší psaní zpráv, podporovat jazyk Java pro nahrávání her a aplikací. Dokonalý telefon však neexistuje. Především v nižších cenových hladinách musí zákazníci při výběru mobilu volit kompromisy. Telefonům do šesti tisíc chybějí oproti dražším modelům především některé multimediální funkce. Nemají plnohodnotný MP3 přehrávač, jejich paměť nelze rozšířit pomocí paměťových karet, smysl nemá mezi nimi hledat ani fotoaparát s vysokým rozlišením. Dražší telefony se mohou pochlubit i větším a lepším barevným displejem a je mezi nimi i mnoho „chytrých“ telefonů s vlastním operačním systémem.

Přestože průměrná cena telefonů v posledních letech výrazně klesla, zájem o použité telefony trvá. Důkazem je množství bazarů po celé republice. Nabídka je pestrá. Časté obměňování mobilů, ale někde i ztráty a krádeže, jsou totiž dostatečnou zásobárnou nových přírůstků. „V nabídce bazarů jsou telefony od dvou set až po ty dražší za několik tisíc. Ty se však prodávají špatně, největší zájem je o telefony do tří tisíc,“ vysvětluje Karel Rybák, prodejce v jednom pražském bazaru. Podle něj prodej stoupá především před dovolenými. „Pod stan si lidi raději pořídí starý mobil než ten nový a mnohem dražší,“ říká. Přestože existuje povinnost dát na telefony v bazarech jednoroční záruku, je koupě použité elektroniky vždy spojená s rizikem. Případné opravy totiž mohou výhodnou koupi prodražit.

„Nejčastěji opravujeme prasklé displeje, telefony s vadným koncovým zesilovačem a velmi často se porouchá i mikrofon nebo reproduktor,“ shrnuje servisní technik Stanislav Hruška. Oprava může stát pár stokorun, nebo také několik tisíc. „Oprava se vyplatí, pokud nepřevýší polovinu ceny telefonu v bazaru, u některých starších modelů se však podaří tuto hranici velmi snadno překročit,“ dodává Stanislav Hruška. V řadě bazarů však lze nalézt i telefony, které jsou stále v záruce.

Podle čeho vybírat mezi levnými telefony (slovníček důležitých pojmů)

Podpora Java: Umožňuje instalování dalších aplikací a her do telefonu. Často ale jen přes mobilní síť, počet aplikací a her je omezen volnou pamětí telefonu.

GPRS: Zkratka pro jeden z typů rychlého přenosu dat. Čím vyšší třída, tím rychleji lze data přenášet (běžně třída 4 až 10). EDGE: nová technologie pro rychlý přenos dat, rychlejší než GPRS (běžně třída 4 až 10). Více o EDGE zde.

Barevný displej: Může být pasivní nebo aktivní. Pasivní (STN, UFB-STN), aktivní (TFT, TFD), OLED (pasivní nebo aktivní). Kvalitnější displeje jsou aktivní, levnější modely mají většinou displeje pasivní. Displeje OLED se používají především pro vnější displeje u véčkových telefonů. Barevné displeje (u mobilů běžně prodávaných v Evropě) dnes umí zobrazit 4 096 až 260 000 barev.

Polyfonní melodie: Vícehlasé vyzváněcí melodie. Nejčastěji dnes telefony dokáží reprodukovat čtyřicetihlasé melodie.

Melodie MP3: Možnost použití vyzváněcích melodií ve formátu MP3. Délka písniček ale bývá často omezena.

Rozlišení fotoaparátu: VGA rozlišení - 640 x 480 obrazových bodů, CIF rozlišení - 352 x 288 obrazových bodů.

Tří/čtyřpásmový provoz: Telefon podporuje navíc ke dvěma evropským i jedno nebo dvě pásma GSM používaná na americkém kontinentu. V Evropě a v Asii se používají pásma 900 a 1800 MHz. Pásma 850 a 1900 MHz se používají v Americe.

T9/iTap: Prediktivní slovník zjednodušuje psaní zpráv. Existuje několik různých typů slovníků: T9, iTap, Zi. U některých telefonů používá prediktivní slovník diakritiku a tak jednu zprávu zkracuje z běžných 160 znaků na 70 znaků.

Bluetooth: Bezdrátový přenos dat mezi telefonem a jiným zařízením (třeba počítačem) na kratší vzdálenost (běžně do 10 metrů).

Výdrž baterie: Výdrž telefonu uváděná výrobcem na jedno nabití baterie. Většinou se jedná o laboratorní výsledek, který je nadsazen.

Mobilní telefony do 6000 korun