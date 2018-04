Jak si vedou operátoři Mannesmann a Vivendy.

Tři výše uvedené evropské telekomunikační trhy na kterých Mannesmann Eurokom a Vivendi Telecom International působí patří k nejrychleji rostoucím, ale přitom se velmi liší potřebami zákazníků, konkurenčním prostředím i regulačními pravidly v jednotlivých zemích.

Na závěr se tedy podívejme jak si zde tito operátoři vedou a to trochu detailněji - řečí čísel:

Německá mobilní síť D2 byla jednou z prvních soukromých digitálních mobilních sítí na světě a v současné době se řadí k největším GSM sítím v Evropě. Jejích služeb využívá více než 6,5 miliónů zákazníků.

Italská GSM síť Omnitel je považována za jednu z nejrychleji rostoucích v Evropě. Během prvních 18 měsíců fungování získala více jak milión uživatelů.

Ve Francii se počet zákazníků operátora SFR v loňském roce téměř zdvojnásobil na současných přibližně 4,6 miliónů.

Výše uvedené počty zákazníků a příčinu spojení těchto partnerů v České republice rovným dílem 50% na 50% okomentoval Michel Picot, vedoucí českého projektu za Vivendi Telecom International se slovy: "Je to dobrý příklad úspěšné a profesionální spolupráce založené na výměně know-how a propojení silných stránek obou společností. Chceme českému telekomunikačnímu trhu nabídnout využití know-how z evropského konkurenčního prostředí, mobilní síť s nejmodernější technologií a důslednou orientaci na zákazníka."

Závěrem tiskové konference byly položeny představitelům konsorcia dotazy, které měly jediný cíl - získat více více informací, než bylo řečeno, ale posuďte sami, zda bylo možné na ně odpovědět více otevřeněji:

Proč nejsou Vašimi partnery v rámci konsorcia žádné české společnosti?

Jsme stále ještě v diskuzi s několika českými firmami, ale bohužel nejsme ve stádiu, kdy bychom mohli poodhalit žádné detaily z těchto jednání, která stále ještě pokračují.

V rámci Vašich zahraničních aktivit navazujete často partnerství zejména s místními provozovateli železnic. Uvažujete o podobném partnerství také v České republice?

Mohu pouze prohlásit, že společnost České dráhy se rozhodla nebýt součástí žádného konsorcia ucházejícího se o třetí mobilní licenci a my toto jejich rozhodnutí plně akceptujeme.

V případě, že se Vám podaří získat licenci - jaké jsou Vaše strategické úvahy pokud se týče rychlosti výstavby sítě, celkových uvažovaných investic, portfolia služeb, atd.?

Neprozradím sice nic detailního, ale pro informaci celková výše investic dosáhne 500 až max. 600 mil. USD, naším cílem bude co nejrychleji postavit síť (termín neprozradím - jedná se o součást nabídky) a představit takové produkty, které v současné době v České republice nejsou k dispozici. Mezi ně patří také např. mobilní přístup na internet. Jedním z důležitých faktorů bude i vytvoření celé řady nových pracovních míst, bude se jednat o tisíce přímých i nepřímých pracovních příležitostí. V budoucnu se neomezíme pouze na mobilní služby, ale máme v úmyslu investovat i do dalších telekomunikačních služeb.

Pokud se týče jména konsorcia - je již známo?

Jsme v procesu jeho registrace, takže zatím neprozradím …. Jak vidíte možnost vnitrostátního roamingu?

Velice bychom přivítali, pokud by vnitrostátní roaming byl jednou z podmínek, které budou nařízeny stávajícím GSM operátorům, ale bohužel tomu tak není. Máme tedy připraveny dvě strategie, z nichž každá má svá pro a proti.

Je ochranná lhůta v délce 9 měsíců pro třetího operátora od přídělu kmitočtů v pásmu GSM 1800 také pro EuroTel a Radiomobil dostatečná?

9 měsíců je více než 6, ale takových 12 měsíců, to by bylo určitě mnohem lepší … Zorientovali jsme se, tuto podmínku akceptujeme a pokusíme se s budoucí konkurencí vypořádat se ctí. Mohu k tomu pouze ze zkušenosti říci, že devět měsíců je obvykle dostatečně dlouhá doba na to, aby se na svět vyklubalo celkem pěkné dítko.

V přehledu zájemců o licenci jsme vás také již dříve informovali o tom, že pravděpodobným partnerem aliance Mannesmannu bude Česká pojišťovna a další firmy.