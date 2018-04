Jak si vedou mobilní telefony v boji o naše zdraví

Nedávno jsme zveřejnili materiály týkající se vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví. Vaše reakce byly logické: chtěli jste vědět, jak moc vaše zdraví ohrožuje ten který telefon.

Sami nemáme možnost přehledně změřit a otestovat vyzařování mobilních telefonů, vypomáháme si tedy převzetím testu z německého časopisu KTip TEST.

Tento graf uvádí zatížení organismu zářením ve wattech na kilogram tělesné váhy. Několik dotazů se týkalo toho, zda když signál GSM telefonu je vysílán jako jeden z osmi timeslotů, je tělo tolik zatěžováno - někteří z vás měli dojem, že dávka 2W se stává osminovou - tedy 125mW.

Jde o omyl - telefon vysílá sice po osminu doby, ale plnými 2W. Pokud si to chcete ověřit v praxi, ponořte ruku na jednu vteřinu do vody 90 stupňů horké a poté na sedm vteřin do vody 20 stupňů horké - bezpochyby nebudete mít dojem, že máte ruku osm vteřin ve vlažné vodě. Obdobně je tomu u vyzařování mobilního telefonu.

Rozdíly mezi anténami: helix antena je pevná, nevysouvací antena, dipol je anténa vysouvací. Začíná být zvykem helix anteny vyklánět z přímé osy mobilního telefonu tak, aby jejich záření maximálně směřovalo mimo hlavu.

Zde je tabulka:



Jak vidno, naprosto nejlépe je na tom Hagenuk Global Handy, který má zase naprosto mizerný příjem signálu. Nejlépe z ostatních telefonů je na tom StarTAC - za ty peníze si to může dovolit. Příjemné je třetí místo cenově dostupného modelu Sony CM-DX 1000 a Siemens S4 (stejně vychází Sony 2000 - není tu proto uvedena, jde o shodnou konstrukci).

Naprostým propadákem jsou z hlediska zátěžového vyzařování výrobky firmy Ascom (u nás se téměř neprodávají), bídně je na tom i Philips Diga a Bosch GSM-COM 906 - oba dva se u nás prodávají.

Co můžeme udělat proti tomu, abychom se bránili nebezpečnému vyzařování, se dozvíme zase za týden...