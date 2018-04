Jak si udělat své HPC ještě krásnější?

Je to vlastně jednoduché.

Nedávno jsem provedl upgrade své HP 620 na Pro verzi. Krom paměti a dalších supr aplikací mám teď 64 K barev,což se vůbec s těmi 250 nedá srovnat.

Vlastně srovnat se to dá s klasickým PC, samozřejmě se standardním monitorem VGA.

No a když jsem se potuloval po firmě, našel jsem tam několik docela dobrých tapet na novém PC. Pak stačila chvilka na úpravu a už byly na HPCčku.

Výsledek předčil očekávání.A abych pravdu řekl,docela jsem při pohledu na obrazovku svého Pakárda zatoužil po pěkně dlouhé a daleké dovolené.

Posuďte sami.

Pokud se vám líbí,tak jsou zde pro Vás ke stažení.

Po chvilce pozorování jsem však zjistil,že přes to množství ikonek nevidim nic. No a tak jsem zabrousil na ce4you , kde jsem tušil,že naleznu co potřebuji.

A hle, aplikace přímo pro mne a hned dvě.

Nejdřív jsem nainstaloval,vlastně zpustil exzáč DeSappear100 , který jsem stáhl pro SH3 Pro a popisky u ikonek najednou byly transparentní,pouze s černým popisem. Vypadalo to perfektně.

Další utilitku jsem našel spíš mimochodem, ale o to víc si jí cením.

Je to aplikace Tascal wpc031 od stálých dodavatelů kvalitních a potřebných prográmků.Samozřejmě i tuto verzi jsem stáhl pro SH3 Pro.

Tato aplikace umožňuje velmi a to zdůrazňuji,velmi jednoduše a rychle nastavit tapetu,kterou chcete a dokonce má i náhled.

Bohužel po upgrade je obrázek z foťáčku jaksi ČB. Ale snad je to jasný.

Dokonce, a to mnoha kvalitním aplikacím chybí, si můžete umístit ikonku do lišty. Poklepem jste pak hned v nabídce šablon.

Nevím,jestli vás to potěšilo, nebo ne, ale mne dost a chci se o to alespoň podělit.

Pro uživatele kteří mají HPC černobílé,nebo jen 256 barev to takový trhák nebude. Ale pro upgraďáky,nebo majitele HPCPro to jistě bude zajímavé zpestření práce.

Jinak upgrade dodala f. PORTFOLIO a to velmi rychle, za dobrou cenu.